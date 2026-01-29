Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:00

  prodigy написав:В России украли деньги на ракетах «Ангара» и «Сармат»

В Омске суд арестовал гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва по делу о хищении 545 млн руб. у ГКНПЦ имени Хруничева в рамках госконтракта на реконструкцию корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара», сообщили в пресс-службе судов региона.

Также, как пишут СМИ, по делу о растрате задержан Александр Гаврилов — гендиректор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш»), где производят стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат».[


Если порыться в новостях, то можно найти сообщения об аресте, к примеру, мэров Уфы и других городов Башкорстана. Обвинения подобны - растраты и воровство.

Цель замены кремлем лошадей на переправе мне неизвестна пока. Вряд ли мэры ответственны за ПВО, которое пропустило удары по НПЗ там и публикацию соответствующих видео прилетов в телеграмм каналах. По ходу кремль противодействует как умеет угрозе неповиновения покоренных народов в росии. А недовольство там уже проявляют все активнее.

А как же не проявлять его? СВО ж не выглядела как угроза татарам, бурятам, башкирам реальных взрывов в их городах. Война обещала быть быстрой, победной и безответной априори. А получается что всех наебали и в этот раз слишком жестко. Тем более заснятые прилетающие бпла почему-то очень похожи на шахеды. Возникает логичный вопрос - а не пытается кремль наводить тень на плетень, добиваясь всеобщей мобилизации чтобы в условиях бардака спрятать свои просчеты глобальные. Вот почему бы не проявить недовольство в связи с этим?
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 05 тра, 2026 19:23, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Дурний приклад.
Зачем выплавлять 2.5 млрд. т стали, если они не нужны?
так тобі ж і пояснюють
Якщо ХТОСЬ придумає ЯК втулити ТОБІ2,5 млрд тонн сталі - то це і є НАЙВАЖЛИВІШЕ і цінується БІЛЬШЕ ніж просто виплавити
Бо виплавити - можуть
А от продати ( до речі це послуга) -якраз і є проблемою
Тому ОПЛАЧУЄТЬСЯ сильніше те що БІЛЬШ важче зробити...

ПС
знав би чого НЕМА в Америці
Був би мільйонером....
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:06

  budivelnik написав:знав би чого НЕМА в Америці
Був би мільйонером....


В америке нет украинских семейных ценностей, заключающихся в финансовой опеке своих взрослых детей до самой старости.
buratinyo
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:09

  ЛАД написав:Но вы говорили не о динамике, а о том, что мы уже победили в войне дронов. Из той таблички такой вывод сделать нельзя.

Зустрічний список за цей рік.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:09

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:знав би чого НЕМА в Америці
Був би мільйонером....
В америке нет украинских семейных ценностей, заключающихся в финансовой опеке своих взрослых детей до самой старости.
В моїй українській сімї такі цінності відсутні.....
Дорослі діти вже більше дбають про мене ніж я допомагаю їм.... ( а якщо ще точніше-то вся моя фінасова допомога закінчилась пару років назад( за виключенням наймолодшої яка вчиться... але вже офіційно працює ) , тепер я якщо чимось і допомагаю то більше порадою....яку як правило не дуже то вже й використовують)
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:19

флешмоб видклееных ситкивок?

  flyman написав:
  Letusrock написав:Стою я в черзі/заправці/ресторані

флешмоб?

можлыво у ных усих "дело потерялось" та з ситкивкою нэ всэ гаразд)))
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:22

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.

Цього мало?
Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють.
А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем.
Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.

а для чого робити вжухххх, якщо потихеньку кілометр за кілометром ... на виснаження

Я говорю про можливість - можливість є 100%
Чого він це не робить - питання дискусійне. Може просто не хоче ризикувати. Може вважає що і так нормально і так буде досягнуто результат.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:25

  prodigy написав:ЛАД
В России начали продавать «мясо-капустные» пельмени на фоне обнищания населения

Продукт из смеси мяса птицы механической обвалки, кожи, капусты и лука, а также множества добавок под названием «Пельмени "Мясо-капустные"» обнаружили в сети «Лента». Цена составляет 400 рублей за 800 грамм.


це повна гойда :mrgreen:

Капитан Флинт, фоточку с ценником и фоточку состава этих помоев можно? И желательно шоб на фотке был ценник и на пельмехи вип-класса, допустим "Мираторг"-овские, а то может та "Лента" в Дудинке находится и эта пачка оказалась до ледохода и массового завоза харча последней(закуской на ДэньПабэды) в лабазе том.
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атакувала центр Краматорська ФАБами: є загиблі
Росіяни о 17:00, 5 травня, скинули фугасні авіабомби по центру Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Оновлено 18:52: Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Краматорську зросла до пʼятьох людей. Ще пʼятеро – постраждали.


Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: 12 загиблих, десятки поранених
У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами 12 людей загинули, десятки поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
...
У Нацполіції повідомили, що військові РФ завдали чотирьох ударів КАБами по житловому району Запоріжжя. Коли поліцейські, рятувальники й медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, російські окупанти скерували на місце обстрілу ударні дрони.
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 19:26

  ЛАД написав:Но вы говорили не о динамике, а о том, что мы уже победили в войне дронов. Из той таблички такой вывод сделать нельзя.

Спеціально переглянув.
Я не говорив, що ми вже перемогли, я сказав, що вони програють.
