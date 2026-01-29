Сибарит написав:............ Понимаю, что идеал недостижим, но идеальное государство - это то, о котором обыватель вообще не вспоминает.
"Отмирание государства" при коммунизме по Ленину?
Сибарит написав:
Banderlog написав: Має держава армією та дипломатією просувати економічні інтереси приватного капіталу? Може ідеологія усунення держави від захисту власних капіталістів не така вже й безобідна і сша та єс просто усувають конкурентів?
Армией - точно нет. Вооруженная агрессия, независимо от целей - абсолютное зло. Дипломатией - да, но только на уровне общих для всех условий. .....
Хорошо бы. Но не соответствует реальности. Вооруженная агрессия, возможно, абсолютное зло, но на практике широко используется всю историю человечества. А успехи дипломатии очень часто (всегда?) обусловлены силой армии.
andrijk777 написав:"просто" - означає що це просто реалізувати. Але "просто" - не означає що це дасть результат, не означає що не буде якихось інших "побічних" наслідків, не означає що це правильне рішення і т.д. На ваше питання напевно ніхто точно не відповість окрім путіна.
Тобто насправді не просто. Бо можуть бути якісь "побічні наслідки"? Коли мене мобілізували, процент явок по повістці був, за словами ТЦКашників 2-3%. Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату. Але лишаються ще декілька нюансів: навчальні центри, озброєння, обмундирування, логістика. Поки що нема інформації, щоб вони вирішили ці питання. Тому активізація мобілізації наразі максимум дасть їм можливість зменшити навантаження на бюджети, але не суттєво змінити поповнення підрозділів.
andrijk777 написав:По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна. Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?
Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили?
"просто" - означає що це просто реалізувати. Але "просто" - не означає що це дасть результат, не означає що не буде якихось інших "побічних" наслідків, не означає що це правильне рішення і т.д. На ваше питання напевно ніхто точно не відповість окрім путіна.
Letusrock написав:"54% назвали більшою загрозою корупцію у владі, 39% - російську агресію"
Інші 46% просто не мають представлення про розмір корупції в Україні. І навіть не стільки про розмір, як про цинізм цієї корупції, коли наживаться на речах від яких прямо залежить існування України.
Никакого цинизма, просто свой карман ближе к телу.
Так, але ці люди(і їх підспівали типу будівельника) вимагають що ми ДОБРОВІЛЬНО йшли на війну і виконували закони які вони придумали.
З точки зору цинізму набагато легше вбити ТЦКашника ніж російського дроновода який полює дроном за тобою. В тому й "справа" що 95% людей не настільки цинічні. А якщо в керівництві сидять ці 5% найбільш цинічних - то це напевно серйозна проблема для України і українців.
sashaqbl написав: Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.
Подивіться фільм "Містер Ніхто проти Путіна". У мене склалось враження що там(де знімали фільм - звичайне рос. місто) 90% піде по повістці.
sashaqbl написав: Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.
Подивіться фільм "Містер Ніхто проти Путіна". У мене склалось враження що там(де знімали фільм - звичайне рос. місто) 90% піде по повістці.
ага, зараз Москва та Пітер підуть по повістці - побігуть - але не в військомат
Shaman написав:.......... теж віриш ЛАДУ на слово? ти взагалі жив за часів срср? там "нищета" була тотальна...
Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете.
достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...
"достатньо" это сколько? Несколько понимаю. 50 вам ещё нет. Скорее, лет 45, т.е. где-то около 80-го года рождения. И что вы помните о жизни в Союзе? В результате вы путаете времена. "Городи" я помню. И погреба тоже. Помню как лесополоса между Горизонтом и Московским проспектом благодаря массе выкопанных погребов очень напоминала кладбище. Вид их окна был незабываемый. Вот только всё это было уже в 90-е, в незалежний Украине.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 тра, 2026 17:28, всього редагувалось 1 раз.