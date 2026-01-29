Shaman написав:.......... теж віриш ЛАДУ на слово? ти взагалі жив за часів срср? там "нищета" була тотальна...
Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете.
достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...
"достатньо" это сколько? Несколько понимаю. 50 вам ещё нет. Скорее, лет 45, т.е. где-то около 80-го года рождения. И что вы помните о жизни в Союзе? В результате вы путаете времена. "Городи" я помню. И погреба тоже. Помню как лесополоса между Горизонтом и Московским проспектом благодаря массе выкопанных погребов очень напоминала кладбище. Вид их окна был незабываемый. Вот только всё это было уже в 90-е, в незалежний Украине.
sashaqbl написав: Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.
Подивіться фільм "Містер Ніхто проти Путіна". У мене склалось враження що там(де знімали фільм - звичайне рос. місто) 90% піде по повістці.
ага, зараз Москва та Пітер підуть по повістці - побігуть - але не в військомат
ЛАД написав: Не было такого "в совку". "Чайки" да, не продавались, их выпускали очень мало именно как правительственную машину. Всё остальное мог купить кто угодно. По очереди, это правда. И в очереди надо было стоять довольно долго. Но на какую машину стать в очередь, чиновник не определял. И разницу в цене люди понимали не хуже, чем сейчас. А в очереди приходилось стоять долго, т.к., действительно, машин выпускалось мало и задача всеобщей автомобилизации не ставилась. Предпочтение отдавалось развитию общественного транспорта. И, возможно, правильно.
а ще давайте порівняємо зп - скільки 120 руб та вартість машини - скільки 5 т руб, 7, 10? а так ніщо не обмежувало, в яку чергу стояти. задача не ставилася, бо дозволити собі машину при такому співвідношенні цін могли далеко не всі, точніше більшість не могла
Ну да, а сейчас все ездят на новеньких Мазератти.
тема планування - може ви й тут знаєтесь краще за мене ЛАД?
Куда уж мне тягаться с "иканомистом", который обвиняет меня, что я привёл "липовые" данные ИИ о себестоимости ээ, но никакие свои цифры не приводит. Зато ссылается на цены ээ для потребителей, которые непонятно как соотносятся с себестоимостью. Надо быть очень крупным специалистом, чтобы опровергать цифры себестоимости ценами для потребителя.
sashaqbl написав:Але лишаються ще декілька нюансів: навчальні центри, озброєння, обмундирування, логістика. Поки що нема інформації, щоб вони вирішили ці питання. Тому активізація мобілізації наразі максимум дасть їм можливість зменшити навантаження на бюджети, але не суттєво змінити поповнення підрозділів.
Сьогодні, в ранковому випуску "Пульсу України" зетник Калашніков:
17:41 чтобы наступать в логике Первой мировой войны, именно массами пехоты, не считаясь, так сказать, с дроновой опасностью и прочее, прочее, нужно было 17:49 проводить массовую новую массовую мобилизацию призыв резервистов. Но это надо готовить. Это надо было сделать в 2025 году. Причём, как вы понимаете, 17:59 мало призвать людей, нужно ещё десятки тысяч офицеров них подготовить. Я же не говорю про дроны, про средства связи, средства транспорта и прочее, прочее. 18:06 Это ведь не сделано, правда? 18:08 Какое тут может быть успешное летнее наступление?