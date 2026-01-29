budivelnik написав:Хтось ризикне заявити що заміна росіян на бангладешців-це втрата національності і незалежності?
уже один отримав ножем в шию за "Христос воскрес" і це їх ще не 1% і навіть не 0,01
І що ? Ти проковтнув чи влаштував такі умови , що сотня інших бангладешців викинула ножі і прийняла християнство?
Саме це і є ознакою того ХТО буде на цій землі... Якщо у Львові поляків вбивали... то тепер поляки відвідують Львів. але не хапаються за ножі, а ті хто тут живе будучи поляками вважають Львів-Українським містом В 1990 львівські бандити під керівництвом Завіні в один день вручили квитки на поїзд закавказській оргзлочинності з попередженням що ЗАВТРА після відходу поїзду за їх безпеку тут не поручиться навіть СБУ..... до сьогодні впливу кавказців у Львові- немає То де ваш Петьовка/балоги/ланьо з іншими мукачівсько/ужгородськими ?
Блестяше! Приводить пример "общения" уголовных банд как образец обращения государства (или его граждан) с мигрантами. Чисто европейский подход. Или "дикий Запад"?
budivelnik написав:........... Проаналізуйте і дайте відповідь на кілька питань 1 Якщо сума доходу яку отримують наймані в 7 разів вища ніж сума доходу власника - то чи не говорить це про те що НАЙМАНІ також зацікавлені у цьому бізнесі? ............... І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІИ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?
ні, мені не важно, хто власник автопарку. твій касир в магизині не зобовязаний охороняти твій магазин, хочеш охорони плати охоронцям. Тим більше не зобовязаний охороняти твій магазин покупець.
Как это Ахметов не додумался до такого простого решения - объяснить воим рабочим, что они "арендаторы станков", поэтому они должны сами защищать "свои" заводы, , которые им позволяют зарабатывать на жизнь для себя и своих семей. А если хотят роста зарплат, то должны за свои доходы от работы на этих станках покупать новые, более производительные. При этом эти новые тоже будут в собственности Ахметова, т.к. куплены за доходы от эксплуатации его станков. Логика офигительная.
"рабочие","єксплуатація" - напевне з научного комунізму було відміно. а от вже з філософією та політекономією було вже гірше
buratinyo написав:....... Уже, по моему, назрел подходящий момент для нефтяного пожара в Москве. И европейский чиновник при этом не пострадает, максимум надышится гарью. А там есть чему гореть на НПЗ в Москве. Но не хотелось бы вновь случайно озвучить планы ВСУ, как это случайно получилось с мало кем предполагаемой тогда операцией в курской народной республике.
Пока что горят автозаправки в Харькове. Уже 11 штук.
ЛАД написав:Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете.
достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...
"достатньо" это сколько? Несколько понимаю. 50 вам ещё нет. Скорее, лет 45, т.е. где-то около 80-го года рождения. И что вы помните о жизни в Союзе? В результате вы путаете времена. "Городи" я помню. И погреба тоже. Помню как лесополоса между Горизонтом и Московским проспектом благодаря массе выкопанных погребов очень напоминала кладбище. Вид их окна был незабываемый. Вот только всё это было уже в 90-е, в незалежний Украине.
Так і є достатньо відомостей від батьків і родичів і документальних джерел. Щоб розуміти всю ницість совка, не треба бути 70+
так Раша не атакує цивільне населення, чи не так ЛАД? чи коли шахеди падають ближче, то стає більш зрозумілим фраза - державний тероризм з боку Раші?..
andrijk777 написав:"просто" - означає що це просто реалізувати. Але "просто" - не означає що це дасть результат, не означає що не буде якихось інших "побічних" наслідків, не означає що це правильне рішення і т.д. На ваше питання напевно ніхто точно не відповість окрім путіна.
Тобто насправді не просто. Бо можуть бути якісь "побічні наслідки"? Коли мене мобілізували, процент явок по повістці був, за словами ТЦКашників 2-3%.
Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.
Тем не менее, ТЦК пополнение армии худо -бедно обеспечивает. Почему вы считаете, что в РФ будет хуже? Думаю, далеко не все, кто согласится явиться по повестке, согласны пойти добровольно даже за деньги.
Але лишаються ще декілька нюансів: навчальні центри, озброєння, обмундирування, логістика.
Это вопрос. Но обсуждать сложно из-за отсутствия данных. Не берусь судить о сегодняшней ситуации в РФ, не знаю, но как-то в Союзе являлись по повестке без больших проблем даже во времена Афгана. Хотя попадать туда не очень хотели.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 тра, 2026 18:42, всього редагувалось 2 разів.
yanyura написав:Сьогодні, в ранковому випуску "Пульсу України" зетник Калашніков:
17:41 чтобы наступать в логике Первой мировой войны, именно массами пехоты, не считаясь, так сказать, с дроновой опасностью и прочее, прочее, нужно было 17:49 проводить массовую новую массовую мобилизацию призыв резервистов. Но это надо готовить. Это надо было сделать в 2025 году. Причём, как вы понимаете, 17:59 мало призвать людей, нужно ещё десятки тысяч офицеров них подготовить. Я же не говорю про дроны, про средства связи, средства транспорта и прочее, прочее. 18:06 Это ведь не сделано, правда? 18:08 Какое тут может быть успешное летнее наступление?
Джерел багато. Особенно, если переносить события 90-х во времена Союза и выдавать сказки за "личные воспоминания".
Когда в армию захищати цивільне населення? Или подальше от фронта это лучше получается? А до мене ближче падали игрушки посерьёзнее шахедов. Вы от них благополучно сбежали. Вот только не захищати цивільне населення