Додано: Чет 07 тра, 2026 12:35

Hotab написав: buratinyo

Не потрібно розбивати голову об камінь. Бити треба туди , звідки зняли ППО на користь столиці.

Символический эффект:

Психологический эффект:

Международный эффект:

Ответные удары:

Пропаганда:

Союзники:

Ну, не знаю. Без рискованных стратегических подходов войну не выиграть. А проигрывать нам нельзя. Сожрут кацапы нас. Значит надо наносить удар.совпадение с парадом подрывает картину «неприкосновенности» Москвы. Вызывает сомнение на право путинского кремля примазываться к той Победе над нацистской Германией через 81 год в условиях, когда сам кремль использует нацистскую риторику во внешней политике.демонстрация уязвимости столицы агрессора, шок для его населения, мечтающего о безнаказанности террористических действий кремля против Украины.усиление аргумента, что Украина способна наносить удары по глубине территории росии. В конце концов у нас есть карты. Нужно играть дальше. Это важно в политике и для будущего страны.Тем более необходимость таких ударов по нефтянке агрессора просто зашкаливает. В связи с ростом мировых цен на нефть и обходом кремлем всех санкций за счет серого танкерного флота валютная выручка росии начала расти. Фактом подтверждения является рост рубля к доллару - аж до 75 рублей за доллар.Трамп или предал или пока не доработал, потом разберемся. Демократические государства способны на исправление ошибок и становления на путь истинный за счет очередных выборов. А нам главное правильно вести оборону и закрепить перелом в войне.Кремль уже готовит массированный удар на эти дни мая, и удар по Москве может стать поводом для ещё более жёсткой эскалации.Риск эскалации остаётся, но он уже встроен в текущую динамику войны — Россия регулярно наносит комбинированные ракетные удары, но их интенсивность уже падает.Кремль использует событие для мобилизации общества, оправдания новых репрессий и мобилизационных мер.Эффект удара по Москве в дни парада может значительно перевесить риски, особенно в плане морального подъёма ВСУ и демонстрации уязвимости Кремля, его слабости во внешних войнах. В Москве возможны существенные проявления недовольства путинским кремлем.западные партнёры могут поддержать символический эффект, но будут осторожны, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации.Но в целом удар будет иметь максимальный психологический и политический вес. При этом его трудно будет назвать террористическим, ведь люди на красной площади не пострадают. Они будут наблюдать черный дым над Москвой и парад в такой момент будет всем казаться позором кремля для всего мира.Одним таким ударом убиваем не двух зайцев, а сразу несколько и при том очень жирных.