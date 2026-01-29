Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 17:46

  Letusrock написав:Припустимо завтра рф видихлась і зупинилась по лінії БЗ, бюджет тріщить, всі діла.
Якщо вона зупиниться бо Бюджет тріщить і армії не платять... то Джонсонюк не буде вимагати нас атакувати.....
Джонсонюк попросить не пропустити хвилі варварів які спробують прорватись в Європу....
А при відсутності грошей в армії рф- лінії ЛБЗ не буде приблизно до уралу... але й там ЛБЗ буде під охороною китаю.
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 17:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів ;)
А якщо не виведуть, то ризиків не буде?


ЛАД, так ты за вывод украинских войск ради каких-то призрачных обещаний ?

Да ? Нет ?
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:03

❗️Посередницькі зусилля США щодо миру в Україні зайшли в глухий кут, – Рубіо.

«Ми більше не хочемо витрачати час, якщо зусилля не просуватимуть переговори вперед».
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:03

До речі, вчора рашисти заявили, що на 8-9 травня буде припинення вогню ...

Яке вони ж самі не виконують і корисні хом"ячки цього не помічають )
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:37

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
Україна це хто?
Можно пофамильно?
Ви це Україна чи ні?

замість вмикати дурника, сформулюй питання ЛАД. не можу відповідати на безглузді фрази.
Вам и вмикати нічого не треба. :)
Вполне чётко сформулированные вопросы.
Ответьте хотя бы на последний. Если "Україна змушена воювати, то когда лично вы начнёте? Или Украина это кто-то другой?

всі б ваші з Бандерлогом заяви мали сенс, якби українська влада продовжувала війну замість перемир'я. але цього НЕМАЄ, ми б завершили війну вже вчора, продовження війни поки залежить лише від Раші. й вона закінчиться, коли проблеми Раші стануть очевидними для керівництва Раші - а вони як ЛАД роблять вигляд - проблем не бачу 8)

Согласен, Раша не хоче и проблемы у них растут. Но и у нас тоже. Когда у них проблемы вырастут до такой степени, что они их должны будут признать, вас уже спрашивали. Сроки вы, естественно, назвать не рискнули. Когда-то будет...
Что дальше? Сколько лет ещё воевать?
А насчёт "ми б завершили війну вже вчора" врать-то не надо. Ещё год назад мир по ЛБЗ для вас было ярым зрадофільством.

И да, финны тоже могли воевать до последней карельской березы. Парагвай так и сделал.
6
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:40

  Shaman написав:й для тих, хто спекулює на темі бангладешців
Чергова чупакабра для українців. Про мігрантів із Бангладеш
Україні взагалі не загрожує міграція з Бангладеш в найближче десятиліття. Ми не цікаві цій країні як напрямок трудової міграції і не є природнім для них напрямком міграції.

Нам треба буде дуже постаратися, щоб залучити трудових мігрантів в принципі.
......

Так отож. А тем временем
Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что дефицит рабочих рук в Украине действительно существует.
https://24tv.ua/ru/trudovye-migranty-uk ... y_n3060749

и
Оценивая рынок труда Украины, Воскобойник говорит, что чисто математически наша страна должна привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 08 тра, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
операция "дело нашлось1"...

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення, – міністр соцполітики Улютін.

Умови повернення вже обговорили із Єврокомісаром.

https://sud.ua/uk/news/ukraine/360496-u ... rascheniya

в тєплушках, операція Вісла 2

ситкивку пидклеють, операция "дело нашлось1"...
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:51

ЛАД

Встречающихся с Путиным чиновников обязали сдавать наручные часы

Чиновникам, которые идут на личные встречи с Владимиром Путиным, теперь приходится оставлять за дверью не только телефоны, но и наручные часы. Причем любые — и умные, и обычные механические, сообщает проект «Можем объяснить» со ссылкой на источники. По их словам, новые правила ФСО ввела в середине апреля.

На последних видео из Кремля госслужащие, которые обычно не расстаются с часами, внезапно появляются перед Путиным с пустыми запястьями. При этом людям из ближайшего окружения пока делают исключения. Например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на одной из встреч с Путиным сидел с часами на руке.


Путин майже ваш ровесник 1950р по факту
хочу запитати, чому годинник?
-боїться що визначать час зустрічі і накриють, так все в запису йде в ефір
-боїться бачити на годиннику, як часи його життя закінчуються?
-годинник записує розмову? Hublot :mrgreen:

яка версія ваша?
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:56

prodigy
Годинник - пояс шахіда?)

Я думаю простіше: годинник пищить на рамці , його знімають, щоб нічого не пищало . А віддають вже на виході)
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:56

  Faceless написав:
ЛАД написав:Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее

Аж ніяк
По суті нацисти прийшли до влади в 33 році і позбавлені влади в 45 році. 12 років.
срср засирав мізки більше 70 років

зачем вы продолжаете разгоняеть нарратив ссср?
в 33м году в Германии пришли к власти НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ
а "нацисты" было придумано гениальными промывателями мозгов в ссср чтобы лады были довольны и не задавали вопросов почему социалисты Германии не такие(плохие) социаличты как в СССР?)))
в Германии были национал-социалисты, в Италии фашисты и потом промыватели мозгов в ссср придумали для ладов такой себе гибрид- нацистов)))
