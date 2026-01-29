Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:07
це вже гідна відповідь
Зеленський окремим указом «дозволив» Росії провести парад у Москві в межах Красної площі
«Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння»
Shaman
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:12
Shaman написав:
й головне ЛАД - вправно перевели срач на мене. а що ж треба робити в умовах, коли Раша продовжує й війну, й терор... шукати мир в очах далі?..
А як ти думав? Понятно що договорюватись. Іншого виходу нема. Тіки так шукати в очах, жати руку і обнімати)
Banderlog
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:13
Shaman написав:
Юморист. Люди вмирають а йому хахоньки та хіхоньки
Banderlog
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:13
Shaman Вы не знаете, что сказал Камбронн, когда британцы потребовали сдачи в плен? Его ответ очень подходит к вам ("слово Камбронна"). Когда в армию?
ЛАД
2
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:15
Так вони ж будуть нажаль вмирати, хоч іншим святкових білочок від щастя надувати, хоч плакати на кладовищі.
Hotab
Форумчанин року
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:16
Hotab написав:
.......
Це прекрасно, що на форумі розібрались в пустишках дешевих....
Интересно, когда вы разберётесь в шамане?
ЛАД
2
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:18
Та ладно, перемиря таки діє. Не то шоб насухо но притихло. Запропонували кругом, то нахєра ці вимахування про красну площу?
Banderlog
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:21
Чтобы не продолжали умирать, надо что-то делать, а не рассказывать, что "русским нельзя доверять" и "с русскими невозможно договориться".
Не буду ссылаться на шамана, он от своих слов всё равно откажется. Не сегодня, так завтра.
И вы не обратили внимание: "Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною"?
Прохання с американської сторони, видимо, были очень настойчивые.
ЛАД
2
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:31
ЛАД Прохання с американської сторони, видимо, были очень настойчивые.
А може й не дуже «настойчіві». А ще одна спроба надати шанс Америці дійсно бути «в моменті», в розрахунку на подальшу роль. Яка зараз нульова.
Hotab
Форумчанин року
Додано: Суб 09 тра, 2026 00:32
Ну понятно, то тіки трампу надо. Потужний лідер буде лиш незламно хохмити.
Banderlog
