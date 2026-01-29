Banderlog написав:Та прям та вся толпа мала бізнеса які отжимали єнакієвські?
Толпа складалась з кількох частин Власники бізнесів які бачили як віджимають єнакієвські Працівники бізнесів які бачили як віджимають єнакієвські Студенти , які мріяли про бізнеси і не хотіли щоб їх віджимали єнакієвські І ті хто бачив як віджитмаючи ніби для себе-єнакієвські віджимали для педерації..
Нагадай мені хто зараз в ОРДЛО і Криму власник активів єнакієвських?
Примушували. І в шкільній колоні, і від роботи батьків колони були.
при совку були живі справжні ветерани, у нас був навіть один Герой Радянського Союзу (приходив до школи, щось розказав цікаве) святкові мероприятія не були масштабні (може коштів не виділяли )
дійсно помпезні святкування започаткував путін в рф, і Україна підхопила
з ранку значна кількість людей (десь тисячі чотире) збирались навколо Меморіалу -хвилина мовчання -колона ( десь до 50) керівників міста(мер, директор порту, заводу СРЗ, та виконком) урочисло несуть гірлядну до мемореалу, потім 3-4 з них короткі промови(привітання зі Святом), далі виступ дітей перед вічним вогнем, -далі місцеві таланти спивають пісні Кобзона/Лещенко (все на 20хв. не більше) -потім начальство йде у маси ручкаються з народом(керівництво порту всі у білих парадних мундірах(пошили спеціально для 9 Травня), -знімають охорону периметру(з "піонерів"(школярів) і міліції: народ як ті вівці починає тиснити один одного щоб покласти 400 кг квітів(навалювали гору заввишки з метр), а якщо втриматись на 10хв. то можна було підійти без "суети" і тисневи, спокійно покласти квіти(возложить т.с.) -далі починаються народні гуляння: -під баян співає ансамбль пенсіонерів (яким 70+), до речі бубулі співали дуже пристойно -потім по всьому Приморському парку ФОПи організували шишликі з водочкою, -стоїть армійська кухня(бажаючим дають гречаної каши), діти (яких дома не примусиш) їдять кашу залюбки -народ гуляє парком (не тільки по тротуарам), зустрічаємо своїх кумів, рідню, друзів, чи просто знайомих, мер міста теж гуляє і ручкається з більшістю і вітає з Перемогою. -в Парку дві Трибуни-на них виступають колективи(свої і гості), це дійство триває до 19.00 (а інколи довше) -21.45 Святковий салют (не дешевий), на декілька тисяч доларів(значно дорожчий ніж на Новий Рік), як завджи першою починає Одеса (ми бачимо спалахи салюту від 411 Батареї)
тобто, 9 травня-це було дійсно народне свято без питань, хоч трохи політизоване, з 1985-2013. у 2014р після подій 2 травня меропріятія офіційно були скасовані (щось казали про можливість закладання вибухового пристрія), але люди понесли квіти, було десь половина від звичного. Потім агресія рф (АТО), народ(окрім старих комуняк) вже не ходив до мемориалу 9травня, більшість громадян міста квіти почали приносити 8 травня(день Пам"яті і примирення). а після 24лютого 2022р святкувати День Перемоги(разом з росіянами), який починаючи з 2005р путін перетворив на день победобесія- це взагалі нонсенс.
У 2005р було соромно бачити президента Ющенко на трибуні серед почесних гостей (десь сбоку, вдалі від лідерів великих країн)
знайшов статтю з УП , (перепечатка з нової газети, рф)
"К Борису Ельцину особого паломничества не было. Только Виктор Ющенко специально подошел к первому президенту России. Бывший хозяин Кремля, впрочем, должен быть счастлив уже тем, что его посадили на главную трибуну, а не отправили, как Михаила Горбачева, к российским чиновникам на трибуну слева от VIP-ложи", - отмечает издание.
Газета также отмечает, что во время праздника Ющенко пообщался с президентом Туркменистана Ниязовым.
"Никак не мог оторваться от Путина и Туркменбаши. Он как будто хотел дождаться Виктора Ющенко, который шел следом, и все показывал Путину в сторону украинского президента, но протокол был неумолим", - отмечает автор статьи.
"А с украинским президентом тем временем произошел небольшой конфуз. Он не знал, что сзади по направлению к мавзолею торжественно шествует американский президент. Услышав аплодисменты на трибунах, Ющенко помахал. Но быстро понял, что аплодисменты адресованы не ему", - добавляет он.
путін зробив вигляд , що не бачить Ющенко після війни з Грузією(2008) російян почали накачувати проти України, ненавіть кремля до Ющенко(який переміг овоча на виборах) була з 2004р
коротко суть конфлікту: ТЦК бусифікували цигана, табір прийшов звільнити свого, ТЦК відкрило вогонь по них.
Ти дурак? На твоїй памяті це перший раз коли цигани натовпом відбивали свого ? Ти навіщо це лайно сюди притягнув? Бо модно? А тепер я повинен по твоєму тягну як у Львові на сихові 3,14дар приставив ніж до горла 13-річної дівчинки щоб його не бусифікували? Ти хочеш щоб це була ТВОЯ дочка?
А у Молдови що? Дата і дорожня карта? ...... І було б дивно якби там говорили про когось іншого , наприклад Чорногорію (яка кандидат номер 1 на прийом) чи Україну.
Смотри как это работает: _сначала_ решают "страну нужно брать по ускоренной программе". _После этого_ - дорожная карта. Так, что бы сначала приняли - а уже потом карта и "нужно принять" - это где-то на заре создания ЕС было...
>>> І було б дивно якби там говорили про когось іншого Т.е. она в каждой стране (не члене ЕС), в которую приезжает - говорит "Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, - ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро"? Но:
Утром 31 марта 2026 в Киев приехала высокая представительница-вице-президент Кайя Каллас, а также министры стран-членов Евросоюза.
budivelnik написав:На твоїй памяті це перший раз коли цигани натовпом відбивали свого ?
на моїй пам'яті це вперше, коли почали стріляти представники ТЦК. І головне не те, що сталось, а реакція влади на це: замість того, щоб як мінімум перевести працівників ТЦК в іншу область, а того, хто стріляв, "перевести на фронт", влада почала пресувати циган. Тобто влада повністю підтримує бусифікацію і застосування зброї ТЦК
вчора побачив в вікі, що в період 1925-1940 на територію Донбасу було завезено, або переїхали більше 2млн з центральних районів РСФСР, тобто 20% серед місцевих. З Одещиною подібна історія, тільки періоди інші (після смерті сталіна 1953)-почалась міграція