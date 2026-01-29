Додано: Нед 10 тра, 2026 12:35

ЛАД написав: ...

Отвечать на ваши вопросы мне надоело. Если вы настолько умный, что до сих пор не поняли, что у финнов основное было не уступка территории и не репарации, а гарантированное недопущение антисоветской политики, то что с вами обсуждать?

Вы хотите подписать мир, вроде, даже готовы на уступки (сегодня, правда, готовы уже практически все, на границы 91 или 14, по-моему, не рассчитывает уже никто, да и на границы 22 тоже немногие), но при этом вы хотите продолжать антироссийскую политику. Я, в общем-то не возражаю, если вы мне расскажете, как убедить Путина заключить мир на таких условиях.

не набридло ЛАД, а ви ВПЕРШЕ вичавили з себе оцю фразу "гарантированное недопущение антисоветской/антироссийской политики". й тепер давайте спробуємо обговорити, а що це означає? я вже задавав вам ці питання, ви їх як завжди проігнорували.радянські ідеї, були хоч й утопичними, але зовні привабливі. а які ідеї в сучасній Раші? збагатити ще більше кооператив Озеро? відновити суспільний лад на рівні 19 сторіччя (церква, консервативні цінності та інші)? але мова не про цев нас на поточний момент ми досягли рівню що проукраїнський означає антиросійський. чому так? головне, економічне зростання в нас можливо лише в союзі з ЄС. бажано членство, але для цього треба відповідати багатьом умовам, або стратегічне партнерство. будь-який союз з Рашею нас утягне на дно. це розуміють всі пострадянські республики - Вірменія до ЄС, Азербайджан - Туреччина. Центральна Азія - Китай. шлях подолано різний, але напрямок чіткий - від Раші. з Рашею залишається лише Біларусь (через Лукашенко) та щось Грузія заплуталася.тепер - заперечення української держави, а відповідно й мови - це державно позиція Раші. а нам як - це підтримувати чи заперечувати? бо тоді теж антиросійська політикаРаша нападає на країни Балтії - ми маємо мовчки спостерігати? війна 2022 року чітко розставила акценти, тому проросійської політики в найближчі 20-30 років не була. як не буде й проросійської влади - її просто не оберуть. проросійською може бути лише окупаційна влада.така "дрібниця" як українська церква. Раша вимагає прав для УПЦ МП, але при цього ВЗАГАЛІ не визнає ПЦУ - це як? та УГКЦ до купи гадаю не визнає... ЛАД не просто так виступає проти Томоса. може він й не розуміється в нюансах, але розуміє, що Раші це не подобається.тому давайте не "собачтесь", а спробуйте відповісти, й навести, які зобов'язання про недопущення антиросійської політики Україна має на себе взяти...upd й зовсім випустив таке питання як історія. ОУН та УПА з Бандерою та Шухевичем - це жупел, яким лякають дітей. а Мазепа? а інші українські представники, які боролися за незалежність? історія України більш складна, ніж в наших русофілів - з Рашею все добре, без Раші погано, навіть поточна незалежність їм не подобається.