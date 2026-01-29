Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:26

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:ми за різні думки, чи не так? чи всі інші думки, це пропаганда? ;)
"Світ досі не засвоїв урок Другої світової": історик та військовий Кіпіані про міфічний культ 9 травня
........

"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані."
...
И при чём тут пропаганда? :)

знову розмови про особистіть автора? а що з приводу написаного? ЛАД такий ЛАД :lol:
а шо тут можно з приводу такого?
8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Крім того що це брехня? :lol: європа в своїй більшості підтримувала рейх.
Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема.
Майські для них це перше травня.
До речі в німеччині 1 травня зробив святом гітлер :lol:
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:32

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані."
...
И при чём тут пропаганда? :)

знову розмови про особистіть автора? а що з приводу написаного? ЛАД такий ЛАД :lol:
а шо тут можно з приводу такого? :lol:
8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Крім того що це брехня? :lol: європа в своїй більшості підтримувала рейх.
Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема.

яке свято? загинули мільйони людей... тому в Європі - "ніколи знову". в деяких недоумків - "можем павтарить".

по-перше, половина Європи була окупована. та й німці визнали хибність своєї ідеології й досі про це пам'ятають. а руські - не визнали, ба більше, там зараз ренесанс цих ідей під лозунгом "боротьби з фашизмом" - от пропаганда на Раші працює на 200%

це пам'ять про величезну трагедію, до чого можуть призвести диктатури та деякі ідеології...
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:33

  Shaman написав:
  Hotab написав:ЛАД
наехали на Скороход? Ссылку на её статью/выступление

Та відео, де «мінєтчица» :oops:

цікаво, але нічого не зрозуміло :lol: але бачу дехто дуже зацікавився :mrgreen:

Я жодне з цих прізвищ щ не знаю. І про їх хабарі теж. Але те що цікавить - підкреслив 😅
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:53

  Hotab написав:ЛАД


наехали на Скороход? Ссылку на её статью/выступление


Та відео, де «мінєтчица» :oops:

Видео о минетчицах не смотрю, так что такое объяснение мне ничего не даёт.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:58

  ЛАД написав:Прозевал с утра пост fox767676, с которого всё началось.
Похоже, был самый интересный пост за полдня, но остаётся только догадываться.
Остальное всё, как обычно.

Вы ничего не потеряли. Обычная попытка выдать собственное хамство за доблесть.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:59

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Якщо так вже цікаво то поінтересуйтесь в яких роках, та в якій місцевості упа зірвало мобілізацію.

Это вы о чём?
Просто не знаю, поэтому не понял.

Про опір упа армії ссср. В деяких районах через діяльність упа були проблеми з мобілізацію під час війни.
Насправді більшість прихильників упа поняття не мають як вона була організована. Ні про вишкіл ні про постачання і логістику ні про роботу з місцевим населенням.
О выделенном я тоже практически ничего не знаю.
Не расскажете хотя бы вкратце, в двух словах? Или где почитать?
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:upd й зовсім випустив таке питання як історія. ОУН та УПА з Бандерою та Шухевичем - це жупел, яким лякають дітей. а Мазепа?


а ще на болотах створили міф про "бандитську Одесу", вcім дуже подобається серіал "Ліквідація"(хоч там менше 1% правди)
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не расскажете хотя бы вкратце, в двух словах? Или где почитать?
От тільки не треба вмикати дурня
Є вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97
є ШІ
країнська повстанська армія (УПА) зривала впровадження комуністичної влади в західних областях України (1944–1950-ті рр.) шляхом збройної боротьби, підпільної діяльності та інформаційної війни. Основним завданням було відновлення української державності, що суперечило комуністичній ідеології.
Основні методи боротьби УПА проти комуністичного режиму:

Збройні напади на гарнізони та установи: УПА атакувала відділки НКВС/МДБ, гарнізони радянських військ, райцентри та сільради, щоб знищити органи радянської влади на місцях.
Зрив радянізації (колективізації): Повстанці нищили документи колгоспів, вбивали колгоспних активістів, партійних функціонерів та уповноважених, що проводили примусову колективізацію.
Боротьба з "винищувальними батальйонами" (яструбками): УПА здійснювала засідки на радянські каральні загони, що складалися з місцевих жителів та радянських активістів, які тероризували населення.
Інформаційна війна та пропаганда: Підпілля ОУН поширювало листівки та газети, в яких викривали злочини комуністичного режиму, закликали населення не вступати до колгоспів та не підтримувати радянську владу.
Захист населення: УПА намагалася захистити місцеве населення від депортацій (виселення до Сибіру) та масових репресій, організованих радянською владою.
Перехід до підпільної тактики: Через нерівність сил (з 1945–1946 рр.) УПА перейшла від великих загонів до дій малими групами, що дозволяло довгостроково діяти у підпіллі (до середини 1950-х рр.).

Боротьба УПА була настільки ефективною, що кремлівське керівництво усвідомлювало її як серйозну загрозу утвердженню комуністичного ладу та негативний фактор для настроїв у західних областях.

Українська повстанська армія
14 жовт. 2016 р. — Українська повстанська армія – військово-політична формація Українського визвольного руху, стратегічною метою якого було відновлен...
Український інститут національної пам'яті http://ww2.uinp.gov.ua/
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)
Першими на суто підпільні форми перейшли УПА-Південь (1945) і УПА-Північ (1946). Військ. підрозділи зберігалися в УПА-Захід, однак...
Інститут історії України [url]https://history.org.ua/uk[/url]
УПА: коротко про головне - Радіо Свобода
Своїм головним завданням УПА декларувала створення національної української армії для відновлення незалежної Української держави і...
Радіо Свобода
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 14:07

  Shaman написав:
  Banderlog написав: а шо тут можно з приводу такого? :lol:
8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Крім того що це брехня? :lol: європа в своїй більшості підтримувала рейх.
Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема.

яке свято? загинули мільйони людей... тому в Європі - "ніколи знову". в деяких недоумків - "можем павтарить".

по-перше, половина Європи була окупована. та й німці визнали хибність своєї ідеології й досі про це пам'ятають. а руські - не визнали, ба більше, там зараз ренесанс цих ідей під лозунгом "боротьби з фашизмом" - от пропаганда на Раші працює на 200%

це пам'ять про величезну трагедію, до чого можуть призвести диктатури та деякі ідеології...
нема в них ніякого ніколи знову як про 2гу світову. Це гасло євреїв, яке трохи не про те щоб не робити бойню. Ну й німців дрєсірують не робити масових крематоріїв.
А для решти в європі це пустий звук.
По перше другою половиною окупована а не одними німцями. А по друге нормально себе в окупації почувала. :lol:
В першій світовій було мільйони жертв без всяких ідеологій та диктатур.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 14:08

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ми за різні думки, чи не так? чи всі інші думки, це пропаганда? ;)
"Світ досі не засвоїв урок Другої світової": історик та військовий Кіпіані про міфічний культ 9 травня
........

"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані."
Обзор от ИИ
Хорунжа служба — це сучасний структурний підрозділ в окремих елітних підрозділах ЗСУ та НГУ (зокрема 12-та бригада «Азов» та 3-тя ОШБр), що займається ідеологічним вихованням, формуванням військових традицій, церемоніалом та збереженням історії бригади. Вона є альтернативою радянським політвідділам, де хорунжі працюють безпосередньо з особовим складом.

Основні функції та завдання:

- Ідеологічна робота: Розробка та впровадження ідеологічних настанов, виховання бійців на засадах українського націоцентризму.
- Традиції та ритуали: Організація церемоній вручення зброї, нагородження, вшанування загиблих, робота з прапорами (корогвами) бригади.
- Історична пам'ять: Популяризація історії українського війська (армії УНР, УПА, Козаччини).
- Навчання: Робота з особовим складом та родинами військовослужбовців (військова психологія, педагогіка, історія).

И при чём тут пропаганда? :)


слово пропаганда (якщо своя) має позитивні відтінки
а чому вас дратує українська пропаганда?
тому що все життя і досі перебуваєте під впливом російської :D
