"офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" та історик Вахтанг Кіпіані." ... И при чём тут пропаганда?
знову розмови про особистіть автора? а що з приводу написаного? ЛАД такий ЛАД
а шо тут можно з приводу такого? 8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Крім того що це брехня? європа в своїй більшості підтримувала рейх. Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема. Майські для них це перше травня. До речі в німеччині 1 травня зробив святом гітлер
яке свято? загинули мільйони людей... тому в Європі - "ніколи знову". в деяких недоумків - "можем павтарить".
по-перше, половина Європи була окупована. та й німці визнали хибність своєї ідеології й досі про це пам'ятають. а руські - не визнали, ба більше, там зараз ренесанс цих ідей під лозунгом "боротьби з фашизмом" - от пропаганда на Раші працює на 200%
це пам'ять про величезну трагедію, до чого можуть призвести диктатури та деякі ідеології...
Banderlog написав:......... Якщо так вже цікаво то поінтересуйтесь в яких роках, та в якій місцевості упа зірвало мобілізацію.
Это вы о чём? Просто не знаю, поэтому не понял.
Про опір упа армії ссср. В деяких районах через діяльність упа були проблеми з мобілізацію під час війни. Насправді більшість прихильників упа поняття не мають як вона була організована. Ні про вишкіл ні про постачання і логістику ні про роботу з місцевим населенням.
О выделенном я тоже практически ничего не знаю. Не расскажете хотя бы вкратце, в двух словах? Или где почитать?
країнська повстанська армія (УПА) зривала впровадження комуністичної влади в західних областях України (1944–1950-ті рр.) шляхом збройної боротьби, підпільної діяльності та інформаційної війни. Основним завданням було відновлення української державності, що суперечило комуністичній ідеології. Основні методи боротьби УПА проти комуністичного режиму:
Збройні напади на гарнізони та установи: УПА атакувала відділки НКВС/МДБ, гарнізони радянських військ, райцентри та сільради, щоб знищити органи радянської влади на місцях. Зрив радянізації (колективізації): Повстанці нищили документи колгоспів, вбивали колгоспних активістів, партійних функціонерів та уповноважених, що проводили примусову колективізацію. Боротьба з "винищувальними батальйонами" (яструбками): УПА здійснювала засідки на радянські каральні загони, що складалися з місцевих жителів та радянських активістів, які тероризували населення. Інформаційна війна та пропаганда: Підпілля ОУН поширювало листівки та газети, в яких викривали злочини комуністичного режиму, закликали населення не вступати до колгоспів та не підтримувати радянську владу. Захист населення: УПА намагалася захистити місцеве населення від депортацій (виселення до Сибіру) та масових репресій, організованих радянською владою. Перехід до підпільної тактики: Через нерівність сил (з 1945–1946 рр.) УПА перейшла від великих загонів до дій малими групами, що дозволяло довгостроково діяти у підпіллі (до середини 1950-х рр.).
Боротьба УПА була настільки ефективною, що кремлівське керівництво усвідомлювало її як серйозну загрозу утвердженню комуністичного ладу та негативний фактор для настроїв у західних областях.
нема в них ніякого ніколи знову як про 2гу світову. Це гасло євреїв, яке трохи не про те щоб не робити бойню. Ну й німців дрєсірують не робити масових крематоріїв. А для решти в європі це пустий звук. По перше другою половиною окупована а не одними німцями. А по друге нормально себе в окупації почувала. В першій світовій було мільйони жертв без всяких ідеологій та диктатур.
Обзор от ИИ Хорунжа служба — це сучасний структурний підрозділ в окремих елітних підрозділах ЗСУ та НГУ (зокрема 12-та бригада «Азов» та 3-тя ОШБр), що займається ідеологічним вихованням, формуванням військових традицій, церемоніалом та збереженням історії бригади. Вона є альтернативою радянським політвідділам, де хорунжі працюють безпосередньо з особовим складом.
Основні функції та завдання:
- Ідеологічна робота: Розробка та впровадження ідеологічних настанов, виховання бійців на засадах українського націоцентризму. - Традиції та ритуали: Організація церемоній вручення зброї, нагородження, вшанування загиблих, робота з прапорами (корогвами) бригади. - Історична пам'ять: Популяризація історії українського війська (армії УНР, УПА, Козаччини). - Навчання: Робота з особовим складом та родинами військовослужбовців (військова психологія, педагогіка, історія).
И при чём тут пропаганда?
слово пропаганда (якщо своя) має позитивні відтінки а чому вас дратує українська пропаганда? тому що все життя і досі перебуваєте під впливом російської