Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перемир'я на 9 травня: росіяни вдарили дроном по Харкову, Генштаб нарахував 121 атаку на фронті
Керівник ОВА повідомив про удар дрона по Індустріальному району Харкова – "приліт" стався по технічному поверху дев'ятиповерхівки, профільні служби усувають наслідки атаки.

Наразі відомо про трьох постраждалих з гострою реакцією на стрес, зокрема йдеться 8-річного хлопчика. Постраждалим допомагають медики, вказав Синєгубов.

ОНОВЛЕНО. Кількість постраждалих збільшилась до п'ятьох. Зокрема, гостру реакцію на стрес отримав ще один хлопчик 8 років, написав керівник обладміністрації.


Росіяни били FPV-дронами по Чернігівщині: пошкоджені будинки та об’єкт зв’язку
У Корюківському районі було влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль, в іншому селі загорівся приватний будинок.

В одному селі Новгород-Сіверського району зайнялися два будинки, в іншому — пошкоджена домівка та автівка.


Перемир'є ...
pesikot
Повідомлень: 14038
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:08

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:а дефіцит бюджету на кінець року рахують сьогодні на рівні 8-9 трлн, то що робити?

Друкувати рублі. Поки є притік валюти, то нічого смертельного від друку не буде. Та ж Туреччина давно вже живе в постійному друці, але поки він не виходить з під контролю (скажімо інфляція 100% в місяць) то так жити можна довго


сподіваюсь ви забули про інфляцію у 1993-94рр
коли булка хліба у 1993р коштувала 27-28тисяч купонів (долар був 1=30-35тисяч купонів)
хоч у 1992р 1,5-2 купона-карбованця

то скільки тисяч % інфляція? о тож воно як буває

коли економіка покотилась згірки як сніжний ком, то про які 100-150% буде мова

По данным на весну 2026 года, спрос на наличные деньги в России достиг рекордных значений за последние 11 лет.Основные показатели на начало 2026 года:Январь 2026: Россияне сняли с карт и накопительных счетов более 1,6 трлн рублей. Этот отток стал одним из крупнейших в истории, сопоставимым с мартом 2022 года.Весенний период 2026: Тенденция продолжилась: в апреле объем наличных в обращении вырос на 607,3 млрд рублей, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2022 года.Общая масса: К 1 апреля 2026 года объем наличных денег в обращении достиг 19,48 трлн рублей.


народ з причин відключення інтернету не може розрахуватись карткою, то переходить на готівку, 600млрд винесли з банків за квітень, це ще не паніка,
як почнуть виносити по 2,5-3трлн на місяць то це вже лавина

Востаннє редагувалось prodigy в Нед 10 тра, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
prodigy
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:08

  prodigy написав:ЛАД

слово пропаганда (якщо своя) має позитивні відтінки
а чому вас дратує українська пропаганда?
тому що все життя і досі перебуваєте під впливом російської :D

touché ;)
Shaman
Повідомлень: 12702
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:11

  _hunter написав:Та ничего тут не відбувалось: "8 травня" ничем не отличалось от 7го. Как и оно ничем не отличалось от 6го.
  Banderlog написав:нема в європі ніякої скорбі на 8 травня.

це ви в якій країни Європи бачили? :oops:
Shaman
Повідомлень: 12702
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:21

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема.


день пам'яті-це день скорбі,
нема в європі ніякої скорбі на 8 травня. Вгомонись.

головне - немає бажання повторити. а от на болотах - таке бажання є. вони досі вважають, що "бабы еще нарожают" (спойлер - ніт). хоча для декого зиск - нарешті машину отримають, дехто навіть декілька...
Shaman
Повідомлень: 12702
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:22

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:але кінець невідворотній

і кінець України теж невідворотній. Питання в тому, чий кінець настане раніше.

а звідки такий висновок?
Shaman
Повідомлень: 12702
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:30

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:а дефіцит бюджету на кінець року рахують сьогодні на рівні 8-9 трлн, то що робити?

Друкувати рублі. Поки є притік валюти, то нічого смертельного від друку не буде. Та ж Туреччина давно вже живе в постійному друці, але поки він не виходить з під контролю (скажімо інфляція 100% в місяць) то так жити можна довго

ви дивитесь лише один зріз. а загалом одна з проблем, що скільки там 30-40-50% бюджету витрачають ні на що, на війну. так, додаткові гроші трошки дозволять продовжити військові витрати, але в цілому - це шлях в нікуди, такого не витримає жодна економіка. а тут ще санкції й нищення інфраструктури на території самої Раші...

в срср в 80ті роки набагато менше витрачав на оборону...
Shaman
Повідомлень: 12702
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а звідки такий висновок?

у москалів проблеми з економікою, в нас ще більші проблеми з економікою + повна катастрофа з демографією. І поки ніхто навіть не обіцяє, що буде вирішувати ці проблеми.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6167
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:39

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:за лічені дні віддали Крим без жодного спротиву
Тобто коли ми Майданили в Києві - то це ми віддавали Крим?
Труси -хрестик
нє?

Ще "цікавий дослід" ... люди, які постійно дорікають, що Крим віддали без жодного спротив і люди, які постійно пишуть, що Україна не повинна з 2022 року чинити спротив - це одні і ті ж самі люди ...
Повідомлень: 14038
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 17:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не расскажете хотя бы вкратце, в двух словах? Или где почитать?
От тільки не треба вмикати дурня
Є вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97
є ШІ
......

Спасибо, Кэп Очевидность!
Но это всё я и так знаю.
Я задавал конкретные вопросы. Но 5%, видимо, читать или понимать разучились. Или никогда не умели.
Повідомлень: 40150
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
