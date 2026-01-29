prodigy написав:а дефіцит бюджету на кінець року рахують сьогодні на рівні 8-9 трлн, то що робити?
Друкувати рублі. Поки є притік валюти, то нічого смертельного від друку не буде. Та ж Туреччина давно вже живе в постійному друці, але поки він не виходить з під контролю (скажімо інфляція 100% в місяць) то так жити можна довго
сподіваюсь ви забули про інфляцію у 1993-94рр коли булка хліба у 1993р коштувала 27-28тисяч купонів (долар був 1=30-35тисяч купонів) хоч у 1992р 1,5-2 купона-карбованця
то скільки тисяч % інфляція? о тож воно як буває
коли економіка покотилась згірки як сніжний ком, то про які 100-150% буде мова
По данным на весну 2026 года, спрос на наличные деньги в России достиг рекордных значений за последние 11 лет.Основные показатели на начало 2026 года:Январь 2026: Россияне сняли с карт и накопительных счетов более 1,6 трлн рублей. Этот отток стал одним из крупнейших в истории, сопоставимым с мартом 2022 года.Весенний период 2026: Тенденция продолжилась: в апреле объем наличных в обращении вырос на 607,3 млрд рублей, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2022 года.Общая масса: К 1 апреля 2026 года объем наличных денег в обращении достиг 19,48 трлн рублей.
народ з причин відключення інтернету не може розрахуватись карткою, то переходить на готівку, 600млрд винесли з банків за квітень, це ще не паніка, як почнуть виносити по 2,5-3трлн на місяць то це вже лавина
Так шо за невеликим виключенням ніякого свята 8 травня там нема.
день пам'яті-це день скорбі,
нема в європі ніякої скорбі на 8 травня. Вгомонись.
головне - немає бажання повторити. а от на болотах - таке бажання є. вони досі вважають, що "бабы еще нарожают" (спойлер - ніт). хоча для декого зиск - нарешті машину отримають, дехто навіть декілька...
ви дивитесь лише один зріз. а загалом одна з проблем, що скільки там 30-40-50% бюджету витрачають ні на що, на війну. так, додаткові гроші трошки дозволять продовжити військові витрати, але в цілому - це шлях в нікуди, такого не витримає жодна економіка. а тут ще санкції й нищення інфраструктури на території самої Раші...
в срср в 80ті роки набагато менше витрачав на оборону...