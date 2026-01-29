|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:00
fox767676
Я десь писав що ти "заробляєш на війні"???
Писав. Саме так 😅
для тебе працює мотивація бути багатим у бідній країні, і ти ,наприклад, так само уявляєш мотивацію айтівців
«Для мене» , чи «для айтівців», які і самі на цих сторінках не заперечували, що зарплата айті для України - це престижно, а для навіть середньої Європи- це посередня.
Чи раптом це твердження не вірне?
Але чому ти вирішив його на мене перевести, типу для мене це так?
Тим більше що ще одним з пунктів твоїх божевільних закидів є якраз мої наміри «з великою зарплатою» залишити «бідну країну» .
То у тебе там нічого не протирічить? Наче б тоді треба залишитись і насолоджуватись бідніючою під час війни країною?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 тра, 2026 20:04, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18973
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2608 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:00
Shaman ИМХО поки в держави є гроші (долари, юані, золото...) то вона може все імпортувати. Не зважаючи на будь-які санкції, хай і за завищеною ціною. А раз імпорт не перевищує експорт, то це значить тільки одне -друкують недостатньо грошей.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:03
Hotab
Зауваж, проти Толі Шевченка я нічого не писав - я не знаю його мотивації, навіть якщо його доходи зросли під час війни
Свій логічний ряд я виклав
У полемічному апофеозі твою мотивацію можна трактувати і як "заробляння на війні", але таким я точно не зловживав
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5525
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:05
Shaman написав:
неефективність керування державою
поки гроші є, то можна й неефективно керувати. Україна це підтверджує. Чи Венесуела...
При нафті по 40$ як в січні, гроші в москалів мали закінчитися в досяжному майбутньому, при нафті по 100+$ - вони не закінчиться.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:06
fox767676
Зауваж, проти Толі Шевченка я нічого не писав -
Це хто? 😅
свій логічний ряд я виклав
А як бути якщо він не логічний? 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18973
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2608 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:08
Дюрі-бачі написав:Shaman
ИМХО поки в держави є гроші (долари, юані, золото...) то вона може все імпортувати. Не зважаючи на будь-які санкції, хай і за завищеною ціною. А раз імпорт не перевищує експорт, то це значить тільки одне -друкують недостатньо грошей.
ви зовсім пишете зовсім непо'язані речі, але настільки спрощено, що навіть не пояснити. окрім одного - щоб заплатити доларами, треба провести платіж через США. а якщо діють санкції, то ці гроші просто заморожуються
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:10
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
неефективність керування державою
поки гроші є, то можна й неефективно керувати. Україна це підтверджує. Чи Венесуела...
При нафті по 40$ як в січні, гроші в москалів мали закінчитися в досяжному майбутньому, при нафті по 100+$ - вони не закінчиться.
нам не потрібно, щоб гроші закінчилися. нам потрібно щоб при постійному погіршенні ситуації - а воно відбувається, й відсутності здобутків Раші - що бачимо в 26 році, на Раші все голосніше почали питати "НАВІЩО?". й оцей сиротлівий парад це лише підтверджує - все йде зовсім не так, як треба для Раші...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:11
Shaman Саме тому прям зараз москалі збільшують продажі добрив в США. Видно від доброти душевної, а не за $.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:14
Shaman написав:
нам не потрібно, щоб гроші закінчилися
щоб перемогти у війні потрібно, щоб у суперника закінчились люди, територія або гроші.
Перші 2 пункти в москалів в рази переважають наші, тому єдиний наш шанс перемоги - це закінчення в них грошей. І через дії Трампа його значно важче реалізувати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 тра, 2026 20:21
Damien написав:
Всегда удивлял уровень мышления тех, кто всерьез говорит о том, что у россии закончатся деньги на войну, надо просто максимально мешать им нефть продавать. Да, это создает им неудобства, но не более.
Там только Китай обеспечит ее деньгами лет на 50 в случае нужды
, рашке есть что продавать(в случае Китая - отдавать месторождения в разработку как аренду на 49/99лет). Или пообещают соседям какой-нибудь островок передать(это уж в крайнем случае). Или ядерные технологии.
Самый первый и простой шаг - запустить печатный станок, но они даже этого не делают на сегодня, рубль к доллару за последний год только укрепился.
Китаїзація рф йде повним ходом вже не перший рік. Слухайте, якщо все так чудово (як ви описали вище), то що ж їм заважає штурмувати Львів на п'ятому році повномасштабної війни? Чому маючи такі можливості вони досі не захопили Донбас?
Десь у соцмережах гуляє порівняння, що звичайний равлик за 4 роки міг би доповзти від кордону з рф на Сході України до кордону України з Польщею на Заході, а друга армія світу не доповзла.
Протяжність території України із заходу на схід становить 1316 км.
Середня швидкість звичайного садового равлика становить близько 0,048 км/год.
Час (4 роки): 4 роки*365 днів* 24 години = 35,040 годин
35,040 годин* 0,048 км/год = 1681 км.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6306
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1345 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|10721
|
|
|0
|12290
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|292981
|
|