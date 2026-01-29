Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:41

  Shaman написав:питати "НАВІЩО?".

от в Ірані протести вибухнули, які коштували десятки тисяч життів чому? Бо життя різко погіршилось: офіційний курс за місяць зоробив х25, на чорному ринку - х2.5-3.
Плавне погіршення життя народ терпить.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:43

  fler написав:Середня швидкість звичайного садового равлика становить близько 0,048 км/год.

Це десь у 10 разів швидше, ніж справжня швидкість. Гугл видав середню 0,0054 км/год. Так шо всьго 189 км, якщо не сконає від постійного руху.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:48

  fler написав:), то що ж їм заважає штурмувати Львів на п'ятому році повномасштабної війни? Чому маючи такі можливості вони досі не захопили Донбас?
Десь у соцмережах гуляє порівняння, що звичайний равлик за 4 роки міг би доповзти від кордону з рф на Сході України до кордону України з Польщею на Заході, а друга армія світу не доповзла.


Але ж мобілізацію вони ще не починали за лекалами "дєдов"...
А якщо почнуть?
Востаннє редагувалось Bobua в Нед 10 тра, 2026 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:49

  Дюрі-бачі написав:До слова про друк грошей: от в 22-2023 друкували (тоді й курс ріс з 80 до 110), а зараз друкарський верстат на мінімумі. Ріст М2:
початок 2021 ~58,7 +13,5%
початок 2022 ~66,3 +13,0%
початок 2023 ~82,4 +24,4%
початок 2024 ~98,4 +19,4%
початок 2025 ~118 +20%
початок 2026 ~129,6 +10,6%
березень 2026 ~130,4 +11,9%

зростання М2 - це не лише друк грошей, а й кредитування. тобто друк грошей навіть менший в абсолютних цифрах, а от у відсотках - більший.

треба дивитись на показник грошова база - саме він характеризує друк коштів. але з нюансами...
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:52

коли є мета. а мета просто бажання царя повоювати - так собі. й в Москві ще не відбулося оце погіршення життя.

в Ірані все зовсім погано, там на їжу не вистачає - хоча нафтова країна...
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 20:58

  Hotab написав:Ще раз запитаю, хто такий Толя Шевченко, щоб ти міг писати (а міг не писати) про нього , але ставиш в заслугу , що все таки не писав, якщо ти лише чув таке Імʼя /Прізвище?


А ось Ганна Скороход (одне прізище вже аля "Москва-Швєя") узагальнює всіх айтівців у негативному контексті, навіть якщо чуло лише одне прізвище Федорова.
Накрутивши всім вигадану нею ж мотивацію, єдину зрозумілу для неї.
Розумієш про що я?
Я не узагальнював всіх пілотів-контрактників, навіть якщо вони зашибають гроші на узбецьких авіалініях. Навіть на занзибарсько-суданських не узагальнюю.
Ти окремо, Анатолій Шевченко і ще легіон пілотів - окремою
Тебе я об'єдную з групою "продовження війни" не за професійною чи расовою характеристикою а за психологічно-світоглядною, яку ти сам виклав.
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 21:05

Не применшуйте здібності цих тваринок!))
Середня швидкість звичайного садового равлика (Helix aspersa) становить приблизно 1.3 см/с або 0.013 м/с. Це означає, що за хвилину равлик може подолати близько 78 см, а за годину — приблизно 47 метрів.
https://gelios.ua/shvydkist-ravlyka-yak ... ndrivnyky/
Отже, нехай 0,047 км/год. І не сконає, бо у наведених мною розрахунках є значний запас на відпочинок :wink:
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 21:05

fox767676


Тебе я об'єдную з групою "продовження війни


Та нема питань що ти там обʼєднуєш когось з якоюсь групою. Ти у себе в голові можеш аналізувати, синтезувати і узагальнювати для кращого запамʼятовування як тобі заманеться.
Питання в тому, що формулювання «заробляє на війні» , а також «зацікавлений в тривалій війні, яка дозволяє заробляти» не знаходить ніякого підтвердження в твоїх словах.
Навіть приягнуте за вуха ойтішне «гарно заробляти багато в бідній країні» теж пук в муку, бо по твоїй же маячні я вже майже переїхав з бідної України на багатші Балкани. Тобто подальше злиденіння Украіни навіть в твоїй недолугій версії вже не має приносити мені профіт .
То що, спробуєш ще щось побудувати, чи харош тебе єлозити по твоїй брехливій ссаніні? 😅


узагальнює всіх айтівців у негативному контекст


Так і ти ж так само як шлюхо-швєя «узагальнюєш» всіх, хто не хоче «мир на будь яких умовах»)))
Розказуєш , що всі вони заробляють на війні і тому така позиція))
То яка тоді різниця між вами? Лише те, що ти не шиєш? 😅
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 21:14

Покаж якісь пруфи
Навіть якщо знайдеш, і навіть (чисто гіпотетично) це твердження повністю хибне ,то це помилка у відношенні до одної віртуальної обліківки
А тепер порівняй із Скороход яка систематично атакує цілі соціальні групи.
Це вже не особиста помилка, а політичний злочин
Тільки у сталіністів "одиниця це трагедія, сотні тисяч - статистика"
Вбийте в собі сталініста
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 21:16

  fler написав:
  Damien написав:Всегда удивлял уровень мышления тех, кто всерьез говорит о том, что у россии закончатся деньги на войну, надо просто максимально мешать им нефть продавать. Да, это создает им неудобства, но не более.
Там только Китай обеспечит ее деньгами лет на 50 в случае нужды , рашке есть что продавать(в случае Китая - отдавать месторождения в разработку как аренду на 49/99лет). Или пообещают соседям какой-нибудь островок передать(это уж в крайнем случае). Или ядерные технологии.
Самый первый и простой шаг - запустить печатный станок, но они даже этого не делают на сегодня, рубль к доллару за последний год только укрепился.

Китаїзація рф йде повним ходом вже не перший рік. Слухайте, якщо все так чудово (як ви описали вище), то що ж їм заважає штурмувати Львів на п'ятому році повномасштабної війни? Чому маючи такі можливості вони досі не захопили Донбас?
Десь у соцмережах гуляє порівняння, що звичайний равлик за 4 роки міг би доповзти від кордону з рф на Сході України до кордону України з Польщею на Заході, а друга армія світу не доповзла.
Протяжність території України із заходу на схід становить 1316 км.
Середня швидкість звичайного садового равлика становить близько 0,048 км/год.
Час (4 роки): 4 роки*365 днів* 24 години = 35,040 годин
35,040 годин* 0,048 км/год = 1681 км.

Продвижение в захвате чужих территорий напрямую связано с количеством денег только до определенного момента, дальше упирается в потолок - сколько ни накидывай новых денег, ускорения не будет происходить или происходить сильно непропорционально вложениям.
Ну вот отвлеченный пример о возможности летать, позволяющий понять , что я хочу сказать - если нет у Вас денег вообще, то полететь Вы можете только с балкона вниз головой(и полет будет совсем недолгим), если есть у Вас несколько сотен уе, то уже можно купить билет на самолет(при этом полет будет дольше и дальше), если есть миллиарды уе, то можно даже стать космическим путешественником и попасть на околоземную орбиту. Но дальше - потолок. Даже имея триллионы уе - дальше еще никто не летал из гражданских.
Я не хочу сказать. что у рашки все хорошо, проблем там хватает.
Но еще раз хочу сказать, что верх глупости надеяться, что у них "закончатся деньги на войну" даже если полностью обрубить экспорт нефти. Китайцы дадут. Но не в виде прямых кредитов, а в обмен на что-то, самое простое - передача месторождений в разработку. Там продавать лет на 100 хватит. И еще до фига вариантов что можно продать некоторым странам(Японию интересуют Курилы, некоторые страны интересуются ядерным оружием, например)
Но пока еще даже печатный станок не запущен, как первый признак нехватки денег.
