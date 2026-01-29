Додано: Пон 11 тра, 2026 02:31

Shaman написав: ЛАД написав: ...

Отвечать на ваши вопросы мне надоело. Если вы настолько умный, что до сих пор не поняли, что у финнов основное было не уступка территории и не репарации, а гарантированное недопущение антисоветской политики, то что с вами обсуждать?

Вы хотите подписать мир, вроде, даже готовы на уступки (сегодня, правда, готовы уже практически все, на границы 91 или 14, по-моему, не рассчитывает уже никто, да и на границы 22 тоже немногие), но при этом вы хотите продолжать антироссийскую политику. Я, в общем-то не возражаю, если вы мне расскажете, как убедить Путина заключить мир на таких условиях.

Все остальные ваши "идеи" ведут исключительно к бесконечному продолжению войны, сроки которой будут зависеть не от нас, а только от сроков возможного краха РФ, которые вы , естественно, предсказать не можете. А никаких других вариантов вы не видите и не предлагаете. ...Отвечать на ваши вопросы мне надоело. Если вы настолько умный, что до сих пор не поняли, что у финнов основное было не уступка территории и не репарации, а гарантированное недопущениеполитики, то что с вами обсуждать?Вы хотите подписать мир, вроде, даже готовы на уступки (сегодня, правда, готовы уже практически все, на границы 91 или 14, по-моему, не рассчитывает уже никто, да и на границы 22 тоже немногие), но при этом вы хотите продолжать антироссийскую политику. Я, в общем-то не возражаю, если вы мне расскажете, как убедить Путина заключить мир на таких условиях.Все остальные ваши "идеи" ведут исключительно к бесконечному продолжению войны, сроки которой будут зависеть не от нас, а только от сроков возможного краха РФ, которые вы , естественно, предсказать не можете. А никаких других вариантов вы не видите и не предлагаете.

не набридло ЛАД, а ви ВПЕРШЕ вичавили з себе оцю фразу "гарантированное недопущение антисоветской/антироссийской политики". й тепер давайте спробуємо обговорити, а що це означає? я вже задавав вам ці питання, ви їх як завжди проігнорували.



радянські ідеї, були хоч й утопичними, але зовні привабливі. а які ідеї в сучасній Раші? не набридло ЛАД, а ви ВПЕРШЕ вичавили з себе оцю фразу "гарантированное недопущениеполитики". й тепер давайте спробуємо обговорити, а що це означає? я вже задавав вам ці питання, ви їх як завжди проігнорували.радянські ідеї, були хоч й утопичними, але зовні привабливі. а які ідеї в сучасній Раші?

в нас на поточний момент ми досягли рівню що проукраїнський означає антиросійський.

1. Я ничего из себя не "вичавлював".О Финляндии и её послевоенной политике известно всем мало-малски грамотным людям. И я тоже писал об этом. В т.ч., например, об их голосовании в ООН, где они ни разу не голосовали против СССР. Максимум, могли позволить себе воздержаться. Писали здесь и о том, что, бывало, чуть ли не согласовывали с Союзом состав правительства и порой даже по настоянию Союза включали в его состав коммунистов.Мне казалось, что любому адекватному человеку понятно, что это означает отказ от антисоветской политики.2. Если вы цитируете чужие слова, то не надо их искажать. У финнов речь шла именно обполитике, об антироссийской речь тогда не шла и не могла идти. Не было такого государства, был только СССР.В нашем случае, соответственно, речь будет идти об отказе от антироссийской политики.3. Финны не думали о привабливості радянських ідей и не собирались им следовать и, тем более, претворять их хоть в какой-то форме в жизнь. О каком-то "следовании идеям" речь не шла.Так что ваш разговор об "идеях" вообще ни к чему.Финны благополучно жили при капитализме, свободно торговали и сотрудничали со всеми странами (в т.ч. и западными) и никакие "радянські ідеї" их не интересовали и не волновали.Точно так же нас не должны волновать российские идеи и мы не обязаны им следовать.Ну и у вас крайности - пророссийское правительство и антироссийское это прямо противоположные понятия. Никаких других вариантов вы не видите. У финнов не было просоветских, но и не было антисоветских правительств.Вы страдаете крайней формой дальтонизма - видите только либо чёрный, либо белый цвет. Других цветов не различаете.Во время войны это понятно и оправданно. Для мирного времени это совсем не обязательно.Я уже несколько раз писал - мне уже давнос вами общаться.Не знаю, это из-за нехватки знаний или из-за желания не противоречить официальной пропаганде, но слишком много нелогичного и просто несоответствующего реальности. Например, из самого последнего: "в Ірані все зовсім погано, там на їжу не вистачає", или "як Іран у відповідь на атаки США та Ізраілю атакував більшість сусідів... бий своїх, щоб чужі боялися?" Иран атаковал соседей, т.к. там находятся, с которых атаковали Иран. Пока этого не было, не было и иранских обстрелов соседей. Ну и не уверен в высокой точности иранских ракет.Зашоренность у вас совершенно беспросветная.Когда-тонаписал, что вы меня просто троллите. Очень на то похоже.Мне не так много лет жизни осталось и тратить время на бессмысленные споры с вами, уж простите, совсем не хочется.