в має РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал
Флайман вміє в майбутнє і знає що буде куплено в травні? 😅
Насправді він писав що в Квітні поповнився на 1.5 млрд. І така новина дійсно гуляла в українських ЗМІ з посиланням на Рейтерс. Але при цьому економічні сайти рф, які у мене без проблем висвітлюються в Гуглі без Впн , дружньо кажуть про все ж поки що все ще зниження. Про що я вам кілька днів тому і повідомив. Але «флайман правильно написав» 😅
Але ЗАРАЗ в ІТ існують зарплати на рівні 400 баксів, це в основному з бронюванням.
У мене черговий приятель в кампусі (це якась мекка ойтішників) теж погодився на значно нижчу зп ніж міг би, але має бронювання. Каже в наш час це важливіше. Правда здається не виіздний. Не вникав «чому?», там же якийсь лист голови ДПСУ є (в постанові до речі про це нема нічого) є, що заброньовані можуть у відпустку зʼїздити за кордон.
Ты даже толком не знал что бронирование не дает практического права на выезд
«Толком» знати - це як? 😅 Один приятель повʼязаний з лісництвом (за що і бронь) без проблем щорічно їздить у відпустку до Польщі. Кілька пілотів з бронею їздять у відпустку . «Ужгород хі-хі-хі» не їздить? То треба ж погодитись на меншу з/п і бронь мабуть . 😅
Капмпус да и прочий экном+ - "мекка" для бедных айтишников
Так їм, ніщебродам!! Хай збирають гроші на Ужгород!
Shaman написав:а взагалі помітили, як зрадофіли знову почали переводити питання на особистості? перемовини схоже зайшли в глухий кут, Раша їх ігнорує, в США схоже інші проблеми - а що робити, варіантів в зрадофілів немає.
Нє, друже, "зрадофіли" почали переводити питання на конкретних особистостей. Мені ніхто з них не притикне. Твоя проблема не в тому, що ти патріот, а в тому, що ти ним прикидаєшся. І що твої дії не відповідають твоїм словам.
Ну формально це все одно невиїзний, бо після того як багато народу отак не повернулися, незважаючи на заставу від підприємства і ризик лишити все підприємство можливості броні, вимоги до таких відряджень суворі, і просто скататися у відпустку під виглядом відрядження доступно не тільки лиш всім
Наскільки я зрозумів вивчаючи цю ситуацію, це на розсуд керівника критичного підприємства . Який напише в наказі на відпустку «з правом виїзду за кордон». Або не напише. Коли багато стає хттровимаханих, керівник підстраховуються і не дає такого дозволу. А на кордоні в це вчитуються, щоб було написано.
Banderlog написав:поліція не заінтересована в результаті бусифікації. Це як підбір кадрів допустим в освіту покласти на пожежників. Окрім цього ти вважаєш якщо б цигани проривались не в тцк а в відділок поліції, поліція не стріляла б?
ти не правий. Поліція кровно зацікавлдена в результати бусифікації. "Лють" непогано так вміє зацікавити.
Дюрі-бачі написав:Зараз переважна більшість сподівається, що саме його не піймає бусик. А треба будувати систему (вже давно треба) де кожен "ухилянт", "СЗЧ" і т.д. має знати, що його будуть шукати і знайдуть, а в процесі пошуку закошмарять всіх його рідних, колег...
Підтримую! Але у випадку з циганами їх треба дожати. Та й всіх інших - випадки опору ТЦК треба душити. Хоча паралельно має бути відповідальність за взятки в ТЦК. Особисто я би відправляв у Скелю.