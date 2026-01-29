Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:22

ЛАД
в має РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал

Флайман вміє в майбутнє і знає що буде куплено в травні? 😅

Насправді він писав що в Квітні поповнився на 1.5 млрд.
І така новина дійсно гуляла в українських ЗМІ з посиланням на Рейтерс.
Але при цьому економічні сайти рф, які у мене без проблем висвітлюються в Гуглі без Впн , дружньо кажуть про все ж поки що все ще зниження.
Про що я вам кілька днів тому і повідомив.
Але «флайман правильно написав» 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:29

Water
Але ЗАРАЗ в ІТ існують зарплати на рівні 400 баксів, це в основному з бронюванням.


У мене черговий приятель в кампусі (це якась мекка ойтішників) теж погодився на значно нижчу зп ніж міг би, але має бронювання. Каже в наш час це важливіше. Правда здається не виіздний. Не вникав «чому?», там же якийсь лист голови ДПСУ є (в постанові до речі про це нема нічого) є, що заброньовані можуть у відпустку зʼїздити за кордон.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:35

Навколо москви, схоже, формують ще один ешелон ППО
І результат з 5-ї хвилини:
Schmit
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:57

fox767676
Ты даже толком не знал что бронирование не дает практического права на выезд

«Толком» знати - це як? 😅
Один приятель повʼязаний з лісництвом (за що і бронь) без проблем щорічно їздить у відпустку до Польщі.
Кілька пілотів з бронею їздять у відпустку .
«Ужгород хі-хі-хі» не їздить? То треба ж погодитись на меншу з/п і бронь мабуть . 😅

Капмпус да и прочий экном+ - "мекка" для бедных айтишников

Так їм, ніщебродам!! Хай збирають гроші на Ужгород!
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:09

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Так їм, ніщебродам!! Хай збирають гроші на Ужгород!


Ужгород давно дороже сраных кампусов
Ты вообще отдалился от украинских реалий сидя на рос.ресурсах без впн

Так а я що написав?
Хай мріють про Ужгород, срані ніщеброди!!
На оренду! Як успішні люди! 😅
Ты вообще отдалился от украинских реалий сидя на рос.ресурсах без впн

Скоро теж на російську перейду.

Все Лівобережжя включно з київським буде в режимі "Дикого поля"

«Не будет ничего!! Одно сплошное кино!» (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 тра, 2026 07:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а взагалі помітили, як зрадофіли знову почали переводити питання на особистості? перемовини схоже зайшли в глухий кут, Раша їх ігнорує, в США схоже інші проблеми - а що робити, варіантів в зрадофілів немає.

Нє, друже, "зрадофіли" почали переводити питання на конкретних особистостей.
Мені ніхто з них не притикне.
Твоя проблема не в тому, що ти патріот, а в тому, що ти ним прикидаєшся. І що твої дії не відповідають твоїм словам.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Water
Але ЗАРАЗ в ІТ існують зарплати на рівні 400 баксів, це в основному з бронюванням.


У мене черговий приятель в кампусі (це якась мекка ойтішників) теж погодився на значно нижчу зп ніж міг би, але має бронювання. Каже в наш час це важливіше. Правда здається не виіздний. Не вникав «чому?», там же якийсь лист голови ДПСУ є (в постанові до речі про це нема нічого) є, що заброньовані можуть у відпустку зʼїздити за кордон.
Ну формально це все одно невиїзний, бо після того як багато народу отак не повернулися, незважаючи на заставу від підприємства і ризик лишити все підприємство можливості броні, вимоги до таких відряджень суворі, і просто скататися у відпустку під виглядом відрядження доступно не тільки лиш всім
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:46

Faceless
Ну формально це все одно невиїзний

Наскільки я зрозумів вивчаючи цю ситуацію, це на розсуд керівника критичного підприємства . Який напише в наказі на відпустку «з правом виїзду за кордон». Або не напише.
Коли багато стає хттровимаханих, керівник підстраховуються і не дає такого дозволу. А на кордоні в це вчитуються, щоб було написано.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:поліція не заінтересована в результаті бусифікації.
Це як підбір кадрів допустим в освіту покласти на пожежників.
Окрім цього ти вважаєш якщо б цигани проривались не в тцк а в відділок поліції, поліція не стріляла б?

ти не правий. Поліція кровно зацікавлдена в результати бусифікації. "Лють" непогано так вміє зацікавити.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 07:59

  Дюрі-бачі написав:Зараз переважна більшість сподівається, що саме його не піймає бусик.
А треба будувати систему (вже давно треба) де кожен "ухилянт", "СЗЧ" і т.д. має знати, що його будуть шукати і знайдуть, а в процесі пошуку закошмарять всіх його рідних, колег...

Підтримую!
Але у випадку з циганами їх треба дожати.
Та й всіх інших - випадки опору ТЦК треба душити.
Хоча паралельно має бути відповідальність за взятки в ТЦК. Особисто я би відправляв у Скелю.
sashaqbl
