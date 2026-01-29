Трамп назвал реакцию Ирана на мирное предложение США «неприемлемой».

Наера Абдалла , Элвели Элвелли и Идрис Али

9 мая 2026 г., 9:58 утра GMT+3. Обновлено 7 часов назад.

Краткое содержание

- Трамп отвергает ответ Ирана на мирное предложение США.

- Иран требует компенсации, отмены санкций и блокады.

- Катарский танкер-балкер прошел Ормузский пролив.

- Над несколькими странами Персидского залива обнаружены враждебные беспилотники.

- Иран выступил с предупреждением в отношении иностранных военных кораблей.

В связи с запланированным на эту неделю визитом Трампа в Китай, усиливается давление с целью подвести черту под войной, которая спровоцировала глобальный энергетический кризис и представляет растущую угрозу для мировой экономики.

Тегеран в значительной степени заблокировал судоходство из-за пределов Ирана через узкий Ормузский пролив, по которому до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и который стал одним из главных очагов давления в ходе войны.

Отвечая на вопрос о завершении боевых действий против Ирана, Трамп в своем выступлении, показанном в воскресенье, сказал: «Они потерпели поражение, но это не значит, что все кончено».

........Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в сообщении в социальных сетях, что Иран «никогда не склонится перед врагом» и будет «сильно защищать национальные интересы».