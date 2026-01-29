Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:33

  _hunter написав:Я там дополнил пост. Если совсем кратко - это такой режим, когда - в отличии от Военного положения - Конституция ставится на паузу.

Стаття 106, пункти 19 и 20:
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

Тут не пише, що таке стан війни. Ти можеш мені надати посилання на статтю Конституції чи окремий законопроект, де розписано, що таке "стан війни"?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:38

Их нет: я же пишу - это как и хочет Faceless - "в умовах війни лібералізм і демократія не працюють". Вот они и выключаются - совсем. И Конституция выключается. И Законы/Постановы - выключаются. А зачем писать статью Конституции - если Конституция не действует? :oops:
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:41

  _hunter написав:Их нет: я же пишу - это как и хочет Faceless - "в умовах війни лібералізм і демократія не працюють". Вот они и выключаются - совсем. И Конституция выключается. И Законы/Постановы - выключаются. А зачем писать статью Конституции - если Конституция не действует?

Злив зараховано.
Тобто ти собі просто вигадав що стан війни і військовий стан - це різні речі. А тепер на основі цієї вигадки намагаєшся будувати якісь логічні ланцюжки.
Shaman
Ви занадто поспішаєте з відповіддю.
За вами не встигнеш. :)
Визнаю, погарячкував і видалив ще до того, як ви відповіли, але не встиг.

Но что касается 86-го, то вы подтверждаете, что я написал правильно и удалил напрасно.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:52

Сейчас услышал по марафону, что вчера в Одессе какой-то при проверке документов набросился с ножом на ТЦК и нанёс двоим военнослужащим тяжёлые ножевые ранения.
С начала года это 14-й инцидент только в Одессе.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:57

Смотри: есть пункты 106.19й - и 20й, которые говорят о _разных вещах_.
Есть пункт 85.9:
оголошення за поданням Президента України стану війни

и 85.31
Но ты утверждаешь, что это об одном и том же? - просто опечатки? - или как ты это объясняешь? :roll:
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:58

sashaqbl ну щось вони з тим мутять... але як і зі всім.
От для прикладу
В Запорожье частный вуз фиктивно зачислял военнообязанных в аспирантуру, чтобы они могли получить отсрочку от мобилизации. В результате через такую схему прошло около 3 тысяч человек, а общий доход организаторов превысил 50 млн грн, заявил генпрокурор.

По данным следствия, руководство учебного заведения в течение двух лет оформляло мужчин как аспирантов без фактического обучения. Всего было зачислено почти 3,5 тысячи человек, большинство из которых получили основания для отсрочки от службы.
Сейчас дело передано в суд.

Проблема подолати тут корупцію? Відмінив бронь по навчанню для всіх старших приміром 27 і все.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 11:01

Трамп назвал реакцию Ирана на мирное предложение США «неприемлемой».
Наера Абдалла , Элвели Элвелли и Идрис Али
9 мая 2026 г., 9:58 утра GMT+3. Обновлено 7 часов назад.
Краткое содержание
- Трамп отвергает ответ Ирана на мирное предложение США.
- Иран требует компенсации, отмены санкций и блокады.
- Катарский танкер-балкер прошел Ормузский пролив.
- Над несколькими странами Персидского залива обнаружены враждебные беспилотники.
- Иран выступил с предупреждением в отношении иностранных военных кораблей.
.............
В связи с запланированным на эту неделю визитом Трампа в Китай, усиливается давление с целью подвести черту под войной, которая спровоцировала глобальный энергетический кризис и представляет растущую угрозу для мировой экономики.
Тегеран в значительной степени заблокировал судоходство из-за пределов Ирана через узкий Ормузский пролив, по которому до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и который стал одним из главных очагов давления в ходе войны.
Отвечая на вопрос о завершении боевых действий против Ирана, Трамп в своем выступлении, показанном в воскресенье, сказал: «Они потерпели поражение, но это не значит, что все кончено».
........Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в сообщении в социальных сетях, что Иран «никогда не склонится перед врагом» и будет «сильно защищать национальные интересы».
https://www.reuters.com/world/china/us-iran-no-closer-ending-war-gulf-clashes-flare-2026-05-09/
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 11:01

Тут в принципі варто відмінити відстрочки по навчанню. реальні студенти(18-23) й так не потрапляють під мобілізацію, і питання зняте.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 11:04

  _hunter написав:Смотри: есть пункты 106.19й - и 20й, которые говорят о _разных вещах_.
Есть пункт 85.9:
оголошення за поданням Президента України стану війни
и 85.31
Но ты утверждаешь, что это об одном и том же? - просто опечатки? - или как ты это объясняешь?

Так, я вважаю, що оскільки термін "стан війни" ніде не описано, а в закон про воєнний стан дивним чином перегукуєтсья з наведеними тобою статтями Конституції, то "воєнний стан" і "стан війни" - це просто дві назви одного й того ж явища.
