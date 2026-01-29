Додано: Пон 11 тра, 2026 11:37

ЛАД написав: Между прочим, к вопросу о 1,5 млрд. долл. в ФНБ и сообщении flyman"а.

Только что услышал по марафону со ссылкой на Блумберг о том, что в мае РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал.

При этом умиляет наш "эксперт"-комментатор, который рассказывает, что мы "не полностью перекрыли" возможность экспорта нефти через западные порты РФ. Правда, позже он говорит, что не известно насколько долго мы нарушали работу западных портов и насколько сильные были повреждения..

Когда здесь об этом писали, то людей клеймили как зрадофілів и поклонников РФ.

ну писав тут один ти, тебе не треба клеймити прихильником рф, бо всі знають, хто ти є і ким бувтак, удари по НПЗ(також по нафто терміналам) впливають короткостроково( через тиждент-12 днів вже відремонтували і качають нафту, або завод переробляє нафтутому я проводив аналогію з Німеччиною у 1943-44р, там теж один завод німці відновляли 3-4 рази, потім вже не змогли, бо не було запчастинТе саме і рашке, доки є можливість (запчастини) вони відновляються досить швидко (про це у відео каже і Владимір Нилов), і що з того? припинити і сісти скласти руки?відновили-на тобі ще удар, знов працює-на тобі більше ушкоджена, так що не дуже радій, що відновилиКраще визнай, що по Харкову був нанесений удар у день путинскього перемірія, чого мовчите про це, чи вже не Харкові?