Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ти НАФІГА себе ЛЯКАЄШ ?

я не лякаю. Просто закінчились 4 роки оптимізму.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6184
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 15:59

  Дюрі-бачі написав:1. увімкнути друкарський верстат на повну...
2. девальвувати рубль...
3. продати резерви ...
4. конфіскувати гроші населення...
Друкарський верстат=девальвація рубля=конфіскація(через інфляцію) грошей населення...
Нагадай мені-про які резерви ти тут розповідаєш яків вони можуть продати?

тепер бачиш
Ти розуміючи що педераційники на межі, чомусь вирішив одне і те саме -розписати в трьох пунктах які їм допоможуть.
budivelnik
Повідомлень: 28750
З нами з: 15.01.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 3044 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:05

  budivelnik написав:які резерви ти тут розповідаєш яків вони можуть продати?

Видима частина:
  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня 2026: 185.2 (-2.9) млрд Юанів, 145.2 (-2) тон золота.

Є ще невидима частина, як 4 млрд $ які з офшорів "добровільно" завели в 2023. ЇЇ навіть приблизно не знаю як оцінити...
https://szru.gov.ua/en/news-media/news/ ... hatgpt.com
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 11 тра, 2026 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6184
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:05

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Сказав А-кажи й В
Що у нас підтримка від союзників зупиняється?
З того що я бачу - постійно наростає і ПЕРЕКРИЛА вже те що ми втратили від відмови США..
тому тобі те саме питання що й Бандерлогу
Ти НАФІГА себе ЛЯКАЄШ ?
Хочеш розглядати і вважати себе експертом-створюй ТАБЛИЧКУ з двох стовпчиків (за/проти)
І в цій табличці дивись БАЛАН
і ЗМІНИ в балансі....
Невже для тебе те що в 2022 році захопили крим(26000км2) безкровно
а в 2026 році вже за 1км2 платять 200 знищеними педераційниками і вже не йде розмова про Україна не в НАТО і так далі, а РЕАЛЬНО йде підкилимне прохання-віддайте нам 200км2 і ми зупиняємось
Це що по твоєму? від великої сили чи від усвідомлення що якщо сьогодні вони не зупиняться , то завтра ми зупинимось під Москвою?
я не лякаю. Просто закінчились 4 роки оптимізму.
Глянь на мене
В мене перших 10( ДЕСЯТЬ) років бізнесового життя(1990-2000) було на порядок гірше ніж твої 4 роки під час війни .
Може це проблема твоєї ПСИХІКИ, для якої 4 роки проблем (хоча важко назвати це проблемами , як працював так і працюєш , війни не бачив, ну збільшились витрати на 5% Військового збору)... і ти це НАЗИВАЄШ проблемами?
А як тоді продаж обручальних кілець в скупку золота на вагу... щоб дітей нагодувати?

тому ще раз
Те як ти зараз живеш (для тебе (броня/Ужгород) ) - нічим крім складності виїхати за кордон -не відрізняється від мирного життя до 2014 і не буде відрізнятись від життя після Війни...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2026 16:11, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 28750
З нами з: 15.01.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 3044 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:06

  Дюрі-бачі написав:Видима частина:
І Дефіцит Бюджету 6 трлн =80 млрд доларів...( перших 4 місяці + дефіцити регіональних бюджетів там ще пару трильонів)
145 тонн золота * 150 млн тонна=22 млрд доларів
185 млрд юанів / 7 = 27 млрд доларів
Тобто вони винні вже в 2 рази більше ніж в них резервів
Про що говоримо?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2026 16:10, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 28750
З нами з: 15.01.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 3044 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:10

pesikot
Повідомлень: 14040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:15

  budivelnik написав:145 тонн золота * 150 млн тонна=22 млрд доларів
185 млрд юанів / 7 = 27 млрд доларів
Тобто вони винні вже в 2 рази більше ніж в них резервів
Про що говоримо?

Про те, що в них є ще один із механізмів як без друку закрити дефіцит.
Вони потрохи додруковують рублі, наприклад через РЕПО зараз банкам дають 4,5-5 трлн., на початку року було 3 трлн., тобто десь 1.5-2 додрукували...

А от девальвацію рубля навіть не починали.
+ ще від нафти буде перевищення планових надходжень.
Якщо об'єктивно дивитись, то з економікою в москалів проблеми, але і в нас не менші проблеми. Але з такими проблемами можна воювати роками.
От до березня 2026 в них були величезні проблеми, які реально могли б привести до краху їх економіки в досяжному майбутньому.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 11 тра, 2026 16:18, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6184
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Ти НАФІГА себе ЛЯКАЄШ ?

я не лякаю. Просто закінчились 4 роки оптимізму.

В тебе хіба був якійсь оптимізм ?
Я такого не пригадую ... у тебе все завжди було погано ...
pesikot
Повідомлень: 14040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:22

  Vadim_ написав:е доказувати шо то на війні трапилось


дякую!
акуботравми офіційно зафіксовані та задокументовані, як і медсправка влк про те що мініски порвані на війні при захисті держави.
але лікарі бояться списувати чи мають наказ не ставити діагнози звичайним людям.
:(
Slon_Nosov
Повідомлень: 2660
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 16:25

  Ірина_ написав:Андрій Длігач - український підприємець, науковець та громадський діяч.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Сі в Пекіні 13-15 травня
Це все чудово ... але є одне але ...

У Трампа немає карт - Ормузська протока не відкрита ...
Повідомлень: 14040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
