Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:02

Vadim

менд*ль агент впливу фсб

мій сусід морпіх каже, що росіяне дуже агресивні і першими вони 3,14-здять ждунів і сепарів, бо ця сволота мріє отримати якусь посаду поліцая і гауляйтера від окупантів, а ті в кожному зараз бачать агентуру ГУРа і не стримають себе

а коли ці села у 2023р ЗСУ визволяли, то сепари біжать до наших воїнів і жаліються як вони бідолашні настраждались, це тобі не 2022й
prodigy
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав: - скорострельность у ДШК значительно выше, а расчёт всего 1 человек.

Минимум 2, если без водителя.
Даже на покемоне пулеметчику положен помощник.

Тогда у АЗП-57 минимум 5 (а вообще - 6-8) человек.
Всё указывал без водителя - допускаю в принципе использование водителя как члена расчёта.
Ещё не указал разницу в массе - 4,8 т в боевом положении против 33,5 кг (тело)
157 кг (на колёсном станке). 4,8 т это, правда, видимо, на шасси, но в любом случае масса намного больше, чем у ДШК.
Кстати, укр. Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/57-%D0%BC%D0%BC_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-60 - говорит о применении АЗП-57 в нашей войне. Но тут такое:
З відео, яке ілюструє матеріал українських медіа, випливає, що гармата використовує боєприпаси іноземного виробництва, які Україна отримала як військову допомогу для боротьби з російськими окупантами.
Т.е, возможно, их применение ограничивается отсутствием снарядов. А расход при боевой работе очень высокий.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:10

  Hotab написав:killer_of_liars
А ти значить вже збоку?
Твою активну агітацію тут всі пам’ятають.

не мою, а колишнього воїна ЗСУ, якого вижили звідси тутешні ухилянти.
killer_of_liars
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:12

prodigy
Спасибо.
Мнение такого крупного специалиста в тактике применения БПЛА и средств ПВО безусловно очень ценно. Особенно, так уверенно высказанное.
И вы, не сомневаюсь, обладаете точной статистикой уничтожения БПЛА наземными средствами ПВО и дронами-перехватчиками.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А щодо того що він і єрмак безбожники...
То можливо це не так?


"божи люды" з московии с тобою нэ згодни
головнэ гроши як и для тэбэ, а "бог" то тилько прыкрыття

читай мееедленно шевеля губами...
https://lb.ua/blog/sonya_koshkina/73779 ... dyaka.html
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:31

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:А щодо того що він і єрмак безбожники...
То можливо це не так?


"божи люды" з московии с тобою нэ згодни
головнэ гроши як и для тэбэ, а "бог" то тилько прыкрыття

читай мееедленно шевеля губами...
https://lb.ua/blog/sonya_koshkina/73779 ... dyaka.html

Говно, Як і все що ти про церкву сюди тащиш.
Тиж в церковних ділах ні бельмеса але вперто лізеш в монастирі зі своїм уставом. Ну харашо, раз ти такий церковний і розказуєш шо влада переслідує тільки мп, упц. Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:33

Це дубаЇ
а це мабуть кАтар
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 тра, 2026 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:33

  prodigy написав:Vadim

менд*ль агент впливу фсб

мій сусід морпіх каже, що росіяне дуже агресивні і першими вони 3,14-здять ждунів і сепарів, бо ця сволота мріє отримати якусь посаду поліцая і гауляйтера від окупантів, а ті в кожному зараз бачать агентуру ГУРа і не стримають себе

а коли ці села у 2023р ЗСУ визволяли, то сепари біжать до наших воїнів і жаліються як вони бідолашні настраждались, це тобі не 2022й

Спитай свого сусіда коли останній раз зсу отдало цілим населений пункт та ще й з ждунами?
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:34

  ЛАД написав:prodigy
Спасибо.
Мнение такого крупного специалиста в тактике применения БПЛА и средств ПВО безусловно очень ценно. Особенно, так уверенно высказанное.
И вы, не сомневаюсь, обладаете точной статистикой уничтожения БПЛА наземными средствами ПВО и дронами-перехватчиками.


статистику веде Мадяр (до якого у вас немає довіри), но то довіряйте радянській пропаганді, де наша армія і флот другі у світі.

те що я виклав знаходиться у відкритому доступі і такі спеціалісти як Flesh (Бескрестнов) давно розклали по шафам для ЗМІ

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний Сергій Флеш (нар.12 грудня 1974, Київ) — український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер[1]. З 25 січня 2026 року — радник Міністра оборони України


З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням військових підрозділів та інших силових структур України. Організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Вивчає російську військову техніку (РЕБ, РЕР, зв'язок, ударні БПЛА, не є чинним військовослужбовцем), стратегію її застосування та розробляє сценарії протидії[7]. Серед іншого, у лютому 2026 року Флеш виявив, як російські війська почали керувати FPV-дронами через мережі мобільного зв’язку LTE[


https://www.facebook.com/Serhii.Flash/?locale=uk_UA

Цікаве спостереження. Сотні «Шахедів» могли б пролетіти над РБ на невеликій ділянці. Натомість вони огинають кордон РБ.
Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі програмування маршруту.
Це свідчить про те, що РБ(республіка білорусь) не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:35

МОСКВА, 13 мая (Reuters) - Российский Пермский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку после того, как 7 мая украинский беспилотник атаковал его, вызвав пожар и повредив оборудование, сообщили два источника в отрасли.
Местный губернатор Дмитрий Махонин заявил в пятницу, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. Он не назвал конкретный объект.
......Источники сообщили, что после забастовок были срочно остановлены три основных установки первичной переработки нефти. По их словам, также были остановлены некоторые вторичные установки.
Одно из подразделений, CDU-4, простаивало с 30 апреля из-за очередной атаки беспилотника.
Источники сообщили, что ремонтные работы могут занять несколько недель, сообщает компания «Лукойл» (LKOH.MM)., открывает новую вкладкуКомпания, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о комментарии.
В 2024 году Пермский нефтеперерабатывающий завод переработал около 12,6 млн тонн, или 250 000 баррелей в сутки, нефти. Он произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 000 тонн кокса и 200 000 тонн мазута.
https://www.reuters.com/business/energy/russias-perm-oil-refinery-halts-processing-after-may-7-drone-attack-sources-say-2026-05-13/
