Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 05:09

  Hotab написав:killer_of_liars
А ти значить вже збоку?
Твою активну агітацію тут всі пам’ятають.

й як звали, коли агітував за Зе? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 05:12

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
але тема мендель не на користь України 100%, тому припиняємо
на користь на користь і міндіч і мендель. І вже єрмак) побачим хто наступний заговорить... щоб першим здати компашку і виторгувати собі роль свідка. Дивися так і рпв та демобілізація почнеться.

так почнеться лише окупація... але тебе схоже вона не дуже лякає
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 05:56

  Shaman написав:
  Hotab написав:killer_of_liars
А ти значить вже збоку?
Твою активну агітацію тут всі пам’ятають.

й як звали, коли агітував за Зе? ;)

Є підозри, що це Успіх, він же Долярчик )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 06:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атака росіян на Київ: кількість поранених різко зросла, одна людина загинула
Крім того, за даними ДСНС, у Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Наразі рятувальники дістали з-під завалів 10 осіб.

"Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих", - додали рятувальники.

Також у ДСНС повідомили, що крім багатоповерхівки у Дарницькому районі за іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Щодо інших столичних районів рятувальники деталізували, що на Оболоні зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 07:35

Востаннє редагувалось Schmit в Чет 14 тра, 2026 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Поки яйце у потилицю, а потім і до шквалу бруківки у лоб дійде
Єрмаку краще вже зараз роззброїтися перед українським народом , встати на коліна і запросити собі вищу міру покарання
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 08:15

  Schmit написав:
для чого було перемир'я на 09.05.26 ? хто дав наказ ? хто буде засуджений судом і покараний
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 14 тра, 2026 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 08:16

не маючи здобутків на фронті, Раша займається терором цивільного населення. а дехто ніяк не хоче це визнати, розповідає - звичайна війна. США в Ірані так не воюють чомусь.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:США в Ірані так не воюють чомусь.


бо виробництво американських ракет в рази дорожче російсько-кндрівських
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 14 тра, 2026 08:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 08:21

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
Вже відомо, що від початку доби росіяни запустили щонайменше 800 російських дронів. Цілеспрямовано дрони летіли до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже відомо про те, що є влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.
.......
Ці області теж "найближче до кордонів країн НАТО"?
Как по мне, обстреляна вся территория Украины.


немає чим зайнятись на пенсії? займаєтесь якимось буквоїдством
щось там перемножуєте, рахуєте, воно вам цікаво? мені ні
всю нічь тримала масована комбінована атака (у нас з 23ї почали і 4 ранку закінчили)

-відбивались від шахедів всім тим що було: зрк працювали, і включно з кулеметами (хоч ефективність їх низька, але маємо що маємо)

У ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Зазначається, що атака почалася ще 13 травня з 18:00, одразу після масованого удару дронів.

За даними Повітряних сил, з вечора середи радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БПЛА. Зокрема, Росія запустила: 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., РФ);
18 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пуску – Брянськ, Курськ);
35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;
12 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Повітряних силах наголосили, що атака триває - в повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БПЛА.

Атака РФ по Україні
Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ поранено 29 осіб, одна людина загинула. За даними ДСНС, у Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Рятувальники дістають з-під завалів людей. Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. У цьому ж районі за іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Атака почалася ще 13 травня з масованого обстрілу безпілотниками західних областей. Так, на Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. У Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі на Волині через влучання біля обʼєкта критичної інфраструктури пошкоджені автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. По медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

РФ масовано атакувала Київ, є постраждалі, під завалами шукають людей

https://www.unian.ua/war/rosiya-atakuye ... 81230.html

