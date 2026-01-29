Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:14

  fler написав:Де подівся Бетон?

ймовірно в черзі до тчк і СП
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:18


– Давайте поговоримо про те, куди рухається ця війна. Зараз дуже складно прогнозувати її завершення, горизонти, але все ж – чи є шанс перемогти Росію і як це може виглядати?

– Перше, що маємо розуміти: ми не можемо просто взяти і зупинити цю війну. Це не в нашій зоні контролю. Якби залежало від нас, ми б давно сказали: все, стоп. Але рішення – за агресором, який веде свою гру.

Його цілі – це не лише Донбас чи якісь території. Його ціль – політичний режим у Києві, можливість нав'язати тут свої правила і повернути вплив, який він мав ніше.

и часто наводите приклад із дронами і танками. У чому суть?

– Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон. Він мобільніший, дешевший, не залежить від рельєфу, не застряє в багнюці, потребує менше людей для обслуговування.

Але проблема – в логістиці. Ми досі доставляємо дрони за логікою танків.

Я завжди наводжу простий приклад: чим відрізняється доставка картоплі та піци? Картоплю можна викопати восени, привезти навесні і спокійно використовувати. А піцу треба доставити за 15 хвилин.

Дрони – це піца. А ми намагаємося доставляти їх як картоплю.

І що це означає на практиці?

– Це означає неефективність. У кожному підрозділі є свої R&D-групи (Research and Development – дослідження та розробка – УП), які змушені переробляти те, що приходить.

Наприклад, може бути ситуація: законтрактували 100 дронів і одну станцію управління. В іншому місці – 36 станцій і 3500 дронів на складі. Але їх не можна використати, бо немає відповідних станцій.

У результаті одні кажуть: "У нас немає дронів", а в інших вони лежать без руху.

І таких дисбалансів багато. Це проблема неправильного планування і моделювання. Саме тут потрібні сильні управлінські рішення.

Чи маємо ми час це виправити?

– На фронті ситуація зараз, умовно кажучи, стабілізована. У сучасній війні просування дуже складне для обох сторін.

Є технологічні рішення, які можуть змінити ситуацію – і у нас, і у них. Питання в тому, хто швидше їх впровадить і як інша сторона на це відреагує.

Але масштабні прориви, як раніше – на десятки кілометрів із рухом колон – зараз практично неможливі.

– Часто звучить оцінка, що війна може тривати ще два роки. Чи є в України ресурс витримати цей період?

– Це сильно залежить від міжнародної підтримки. Як партнери нас бачать і чи готові підтримувати.

Європа, наприклад, готова фінансувати – десятки мільярдів євро вже закладені. Чи достатньо цього?

– Так, якщо ця підтримка зберігатиметься. Ми вже всі стали військовими в певному сенсі. В Україні дуже сильний інтелектуальний потенціал, і ми трансформуємо ці ресурси в нові види озброєння.

Як приклад: наші дрони-перехоплювачі вже розганяються до 700 км/год. А починали зі 100. Це інший рівень.

У нас немає вибору. Кожен би хотів натиснути кнопку і прокинутися в мирній країні. Але ми змушені захищатися.

Як, на вашу думку, ця війна може завершитися?

– Будь-яка війна закінчується. Питання – на яких позиціях.

Якщо ми підвищимо ефективність і збільшимо втрати противника – і техніки, і живої сили, – це може призвести до їхньої внутрішньої деморалізації. І тоді я не виключаю контрнаступ.

Український?

– Так. Ми можемо провести контрнаступ і зафіксуватися на вигідних позиціях.

Але є ще один фактор – ризик застосування тактичної ядерної зброї. І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони мають чітко заздалегідь визначити свою реакцію.

Бо якщо рішення почнуть ухвалювати вже після – це буде запізно.

Севгіль Мусаєва, УП
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 14 тра, 2026 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:З того що ВИДНО ЗАРАЗ
Маленький дрон -замінив снаряд , маленький кулемет на колесиках з віддаленим управлінням-пробує підмінити піхотинця
Що заважає ВЕЛИКОМУ традиційному танку перетворитись в середній безлюдний робот керований на віддалі?
Вже нійби й не дрон , але ще з гарматою і снарядами... відсутність людини зменшить габарити , зменшення габаритів приведе до здешевлення. здешевлення приведе до зменшення боєкомплекту(навіщо возити на годину бою якщо через 10 пострілів тебе все одно ліквідують), а так як маленький дрон це заміна снаряду, то гармата може бути замінена на носій дронів що далі зменшить габарити/ціну/вагу... і як тоді буде називатись це створіння?

Логіка в цьому є. Але у вас в слові "ДОПОВНИВ" купа помилок.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:23

  Vadim_ написав:
  fler написав:Де подівся Бетон?

ймовірно в черзі до тчк і СП

Проспись пойди
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:25

  prodigy написав:

– Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон. Він мобільніший, дешевший, не залежить від рельєфу, не застряє в багнюці, потребує менше людей для обслуговування.


Проблема в тому, що такого вибору нема. І не може бути.
Якщо у вас 10 дронів а у противника танк, ви скоріш за все виграєте.
А якщо в у вас 10 дронів, а в противника 10 дронів і танк - то ви програєте.
Дрони НЕ ЗАМІНЯЮТЬ стару зброю на полі бою. Вони її ДОПОВНЮЮТЬ.
Дрони НЕ ЗАМІНИЛИ ні арту, ні міномети.
НРК не замінили людей, що б ви там в мультиках не бачили.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пользуясь своим исключительным правом передвижения, проехался по регионам.
Всё у них хорошо. Местные власти 8 год укладывают тысячи м2 брусчатки, операционных нет. Бабулю в 90 лет возил на операцию в кривой рог, родину вашего великого реформатора
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:32

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:Де подівся Бетон?

ймовірно в черзі до тчк і СП

Проспись пойди

И, вообще, не произноси мой ник всуе - накликаешь эринии
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:33

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:не знаю, що хотіли мені довести, але танк -це пережиток минулого.
Якшо дві країни НАТО (ВБ і Франція) припинили виробництво танків з нуля, на то є причина (війна в Україні показала - танк за 40-45млн легко знешкодять 6-10 дронів по 2тисячі доларів)

Хотів сказати, що ви пишете х..., яку за останні 100 років уже багато хто писав.
По-перше "дві основні", якщо вже говорити про танки, то сухопутні армії НАТО - це США і Туреччина. Обидві активно виробляють і модернізують танковий парк.
По-друге, решта країн НАТО, включаючи Францію, мають плани як по розробці нових танків, так і по модернізації існуючих. Кому дозволяють фінанси - нарошують танкові сили.
Черга на виробництво Леопард2А8 - до 2032 року.


Планові потужності: Заявлялося про плани виробляти до 8 танків Altay на місяць, що дорівнює 96 танків на рік.


Фактичний темп (початок серійного виробництва): На 2025 рік було заплановано випуск 3 танків, у 2026 році — 11 танків.


Створення нових потужностей: У жовтні 2025 року повідомлялося про плани виготовляти 8 танків Altay та 10 машин Altuğ щомісяця на нових виробничих лініях.


США виготовляють лише 12 танків M1 Abrams у місяць

https://uagolos.com/y-1980-h-rokah-ssha ... e_vignette

до 2032 це леопард 2А8 морально застаріє, ви хоч це розумієте?

до чого я вас веду: танк дорога цяцька, потужності виробництва (навіть у США) відсутні

так що треба перевіряти інформацію, щоб мати аргументи
не буду з вами сперечатись, ви ж не ЛАД (твердий пенсіонер),
для мене ваше здоров'я має цінність, бо ви в ЗСУ.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:34

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

– Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон. Він мобільніший, дешевший, не залежить від рельєфу, не застряє в багнюці, потребує менше людей для обслуговування.


Проблема в тому, що такого вибору нема. І не може бути.
Якщо у вас 10 дронів а у противника танк, ви скоріш за все виграєте.
А якщо в у вас 10 дронів, а в противника 10 дронів і танк - то ви програєте.
Дрони НЕ ЗАМІНЯЮТЬ стару зброю на полі бою. Вони її ДОПОВНЮЮТЬ.
Дрони НЕ ЗАМІНИЛИ ні арту, ні міномети.
НРК не замінили людей, що б ви там в мультиках не бачили.
Саша
Абсолютна вундервафля як ВИД - відсутня в цій частині Галактики.....
Завжди щось одне буде доповняти щось інше, і якщо в противників ОДНАКОВА зброя то вирішить або кількість, або вміння використовувати....

І взагалі
Все нове - це добре забуте старе.....
Коли зявились колісниці? 2000 років до НАШОЇ ери в єгиптян , потім протримались років з 3000.. і вже в словян я якось не бачу такого витвору мистецтва, потім в 1450 році Да-Вінчі намалював танк, потім пауза до 1914 коли зявився перший танк в розуміння як сьогодні.....
Як бачите з якимись проміжками років в сто-щось змінюється....
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 14:34

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

– Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон. Він мобільніший, дешевший, не залежить від рельєфу, не застряє в багнюці, потребує менше людей для обслуговування.


Проблема в тому, що такого вибору нема. І не може бути.
Якщо у вас 10 дронів а у противника танк, ви скоріш за все виграєте.
А якщо в у вас 10 дронів, а в противника 10 дронів і танк - то ви програєте.
Дрони НЕ ЗАМІНЯЮТЬ стару зброю на полі бою. Вони її ДОПОВНЮЮТЬ.
Дрони НЕ ЗАМІНИЛИ ні арту, ні міномети.
НРК не замінили людей, що б ви там в мультиках не бачили.


не цікаво
