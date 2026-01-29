– Давайте поговоримо про те, куди рухається ця війна. Зараз дуже складно прогнозувати її завершення, горизонти, але все ж – чи є шанс перемогти Росію і як це може виглядати?



– Перше, що маємо розуміти: ми не можемо просто взяти і зупинити цю війну. Це не в нашій зоні контролю. Якби залежало від нас, ми б давно сказали: все, стоп. Але рішення – за агресором, який веде свою гру.



Його цілі – це не лише Донбас чи якісь території. Його ціль – політичний режим у Києві, можливість нав'язати тут свої правила і повернути вплив, який він мав ніше .



и часто наводите приклад із дронами і танками. У чому суть?



– Якщо запитати, що обрати – дрон чи танк, я оберу дрон. Він мобільніший, дешевший, не залежить від рельєфу, не застряє в багнюці, потребує менше людей для обслуговування.



Але проблема – в логістиці. Ми досі доставляємо дрони за логікою танків.



Я завжди наводжу простий приклад: чим відрізняється доставка картоплі та піци? Картоплю можна викопати восени, привезти навесні і спокійно використовувати. А піцу треба доставити за 15 хвилин.



Дрони – це піца. А ми намагаємося доставляти їх як картоплю.



– І що це означає на практиці?



– Це означає неефективність. У кожному підрозділі є свої R&D-групи (Research and Development – дослідження та розробка – УП), які змушені переробляти те, що приходить.



Наприклад, може бути ситуація: законтрактували 100 дронів і одну станцію управління. В іншому місці – 36 станцій і 3500 дронів на складі. Але їх не можна використати, бо немає відповідних станцій.



У результаті одні кажуть: "У нас немає дронів", а в інших вони лежать без руху.



І таких дисбалансів багато. Це проблема неправильного планування і моделювання. Саме тут потрібні сильні управлінські рішення.



– Чи маємо ми час це виправити?



– На фронті ситуація зараз, умовно кажучи, стабілізована. У сучасній війні просування дуже складне для обох сторін.



Є технологічні рішення, які можуть змінити ситуацію – і у нас, і у них. Питання в тому, хто швидше їх впровадить і як інша сторона на це відреагує.



Але масштабні прориви, як раніше – на десятки кілометрів із рухом колон – зараз практично неможливі.



– Часто звучить оцінка, що війна може тривати ще два роки. Чи є в України ресурс витримати цей період?



– Це сильно залежить від міжнародної підтримки. Як партнери нас бачать і чи готові підтримувати.



– Європа, наприклад, готова фінансувати – десятки мільярдів євро вже закладені. Чи достатньо цього?



– Так, якщо ця підтримка зберігатиметься. Ми вже всі стали військовими в певному сенсі. В Україні дуже сильний інтелектуальний потенціал, і ми трансформуємо ці ресурси в нові види озброєння.



Як приклад: наші дрони-перехоплювачі вже розганяються до 700 км/год. А починали зі 100. Це інший рівень.



У нас немає вибору. Кожен би хотів натиснути кнопку і прокинутися в мирній країні. Але ми змушені захищатися.



– Як, на вашу думку, ця війна може завершитися?



– Будь-яка війна закінчується. Питання – на яких позиціях.



Якщо ми підвищимо ефективність і збільшимо втрати противника – і техніки, і живої сили, – це може призвести до їхньої внутрішньої деморалізації. І тоді я не виключаю контрнаступ.



– Український?



– Так. Ми можемо провести контрнаступ і зафіксуватися на вигідних позиціях.



Але є ще один фактор – ризик застосування тактичної ядерної зброї. І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони мають чітко заздалегідь визначити свою реакцію.



Бо якщо рішення почнуть ухвалювати вже після – це буде запізно.



Севгіль Мусаєва, УП