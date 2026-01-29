На Чернігівщині протягом доби 13 травня під час масованої атаки росіян зафіксували найбільшу кількість повітряних цілей РФ за ввесь час повномасштабного вторгнення. З 7-ї години 13 травня до 7-ї години 14 травня Сили оборони збили в небі над Чернігівською областю майже 300 російських БпЛА.
"ППО останьої надії"(c) Schmit
Тільки чомусь жоден моніторинговий канал цього разу не виклав карту цієї "перемоги" з траекторіями БПЛА. На попередніх картах переважна більшість таких траекторій не обривалася десь в полях прикордонних областей, а проходили через усю країну до пари-трійки міст, де "от там все і збили". Напевно, до когось таки дійшло, наскільки ці картинки контрастували з переможними звітами повітряних сил.
Schmit написав:З подивом спостерігаю, як на каналах Порошенка в унісон з марахвоном обсирають Мендель, хоча вона лиш повторила їхні ж тези про Зе і ко. Оце так опозиція.
Є правило Свого Президента мають право обсирати тільки ті хто приймав участь в його виборах.... І ніяким такерам чи менделям на американському каналі цього робити не можна.. Зеленський звичайно сукін син... але він НАШ сукін син.
Щмідт, якби хоча б 100 не збитих увалили по одному з міст, там був би останній день Помпеї . Розуму трохи є так нагло маніпулювати? Коли вже цю рузьконаративну 3.14-доту будуть трохи модерувати ..
prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу. А про танки: - протитанкова артилерія поховала танки - РПГ поховали танки - ПТУРи поховали танки - вертольоти поховали танки - зараз дрони "поховали" танки Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування. Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють. І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
танки для того щоб після застосування ЯЗ вжухх до Лісабону змити в океані пиль сапогів
budivelnik написав:Коли зявились колісниці? 2000 років до НАШОЇ ери в єгиптян , потім протримались років з 3000.. і вже в словян я якось не бачу такого витвору мистецтва, потім в 1450 році Да-Вінчі намалював танк, потім пауза до 1914 коли зявився перший танк в розуміння як сьогодні...
а потом появился Махно и его знаменитые тачанки которые наводили ужас на врага. жаль краснопузые развели Батьку...
Schmit написав:
Щмідт, якби хоча б 100 не збитих увалили по одному з міст, там був би останній день Помпеї . Розуму трохи є так нагло маніпулювати?
То наше щастя, що 100 в одну точку не летить. Виглядає переможно, правда?
