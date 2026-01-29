Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Корупція - це погано ...

АЛЕ ...
Кількість загиблих від вчорашнього удару по Києву зросла до 24 осіб
За даними ДСНС, станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар

Значно гірше ...

Проте, наші корисні хом"ячки все одно будуть писати про корупцію
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 07:01

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Той хто ОТРИМУЄ середню по Державі -вже живе краще ніж 70% населення Держави. яке живе ГІРШЕ від НЬОГО.

В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність
Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика

А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
Нижча, ніж у Молдові: українцям встановили найменшу мінімалку https://konkurent.ua/publication/178148 ... t=12143897
Мінімалка в Україні (8,6 тис. грн) – найменша серед всіх європейських країн. При тому середня зарплата складає, за останніми даними Держстату, 30,3 тис. грн. Тобто мінімалка знаходиться на рівні близько 28,4% середньої зарплати.
Зараз в уряді готують новий проєкт Трудового Кодексу, в якому знову не вирішують проблему низької мінімальної зарплати. «Достатній» рівень мінімалки – близько 40% середньої зарплати. В ЄС діє директива EU 2022/2041, яка закликає країни Євросоюзу встановлювати мінімальну зарплату, яка забезпечить гідний рівень життя та буде на рівні до 60% середньої (бажаний показник, до якого варто рухатись).
Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA заявила про те, що в уряді прагнуть, щоб мінімалка складала 50% середньої зарплати. Проте в проєкті Трудового кодексу таке співвідношення не прописали.

Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів. А тисячократних розривів між мінімалкою та максималкою, ще і за рахунок використання службового становища в державних монополіях, там немає. Та і середній клас прогресивною шкалою підстригають ґрунтовно.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, як вам таке військово-патріотичне виховання?
https://www.facebook.com/share/r/1GGLV7 ... tid=wwXIfr

І з посмішкою почимчикував до пекла 😅
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 07:31

  Hotab написав:ЛАД, як вам таке військово-патріотичне виховання?
https://www.facebook.com/share/r/1GGLV7 ... tid=wwXIfr

І з посмішкою почимчикував до пекла 😅

й як же їм потім визнати, що вони військові злочинці та окупанти...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 07:45

  Hotab написав:ЛАД, як вам таке військово-патріотичне виховання?
https://www.facebook.com/share/r/1GGLV7 ... tid=wwXIfr
І з посмішкою почимчикував до пекла 😅

24/7 в рос.контенті?
Зараз прийде Песікот і напише "чого ти тягнеш сюди це російське лайно".. Хоча стоп, я забув, він так пише лише щодо дописів про українську корупцію :D
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 07:56

Letusrock
24/7 в рос.контенті?


Придивись уважно що то за контент..
Ти в дитинстві і підлітком нормально розпізнавав ребуси «знайди відмінності» та подібні?
Спробуй, має вийти навіть в такого скукоженого від жаху.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 08:07

  Letusrock написав:
  Hotab написав:ЛАД, як вам таке військово-патріотичне виховання?
https://www.facebook.com/share/r/1GGLV7 ... tid=wwXIfr
І з посмішкою почимчикував до пекла 😅

24/7 в рос.контенті?
Зараз прийде Песікот і напише "чого ти тягнеш сюди це російське лайно".. Хоча стоп, я забув, він так пише лише щодо дописів про українську корупцію :D

по-перше це антиросійський контент. але власне через це в нас й гинуть люди. бо пропаганда закликає людей - йди помирати на війні - це найкраще, чого ти зможеш досягти в житті. й руські попи піддакують - йди вбивай, потрапиш в рай - таке от православ'я по-руські. й йдуть, й вбивають, й виправдовують себе. а потім будуть розповідати - ми лише виконували накази, історія вже все це бачила...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 08:10

Shaman
по-перше це антиросійський контент


Не треба переляку заважати, він такі речі має сам вміти розпізнавати. Йому скоро у психолога ТЦК показувати вміння в логіку і уважність. Щоб не в окоп відправили, а в еліту, дронщики. І тут йому доведеться постаратись . А він поки що на такому примітивному рівні
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Придивись уважно що то за контент..

не хочу, не цікавлюсь контектом про монголо-бурятську фауну. навіть якщо це щось мегадотепне на тему "дивись які вони дебіли" чи "дивись як там все ось-ось розвалиться"
  Hotab написав:в такого скукоженого від жаху.
ооо, пішли в хід "аргументи судного дня". Гарний учень шамано-песікотовської школи еристики
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 08:13

  Hotab написав:Shaman
по-перше це антиросійський контент

Не треба переляку заважати, він такі речі має сам вміти розпізнавати. Йому скоро у психолога ТЦК показувати вміння в логіку і уважність. Щоб не в окоп відправили, а в еліту, дронщики. І тут йому доведеться постаратись . А він поки що на такому примітивному рівні

яка логіка та уважність. сержант все скаже, що робити - його шлях як в ФорестГампі...
Shaman
