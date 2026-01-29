Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:26

ЛАД написав: Але все ж таки, який розрив в цифрах вважаєте достатнім, щоб зарплата залишалася мотиватором?

На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.

Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди. Але все ж таки, який розрив в цифрах вважаєте достатнім, щоб зарплата залишалася мотиватором?На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.

1 У всьому світі ПЕРЕКОСИ між доходами різних груп -регулюються не актами і постановами.. а податковим законодавством.2 Сам розмір доходу - має не таке вже й велике значення в майбутньому багатстві( або його відсутності)Більше значення має співвідношення між заробив/витратив.....Якщо я за все життя ЗАРОБИВ 20 млн грн ( якщо поділити їх на 30 праці це буде якихось 60 000 в місяць ) , а жив за 30 000/місяць і в мене залишилось 10 млнТо якими законодавчими актами Ви будете в мене забирати ? Адже я жив на середню по країні.... заробляючи дві середніх....То що в мене треба було забрати ту другу середню щоб потім не було БАГАТИХА як тоді з наприклад айтішниками . які заробляли 60 000 (так само як я) і витрачали НА СЕБЕ 60000 .... то що тоді? треба в мене забрати пару мільйонів бо в них нуль накопичень?3 Про УТИЛІЗАЦІЮ ПРОДУКТІВВ мене є така приказкаМої клієнти їдять СВІЖЕ.. а я те що ЗАЛИШИЛОСЬ.....Магазин ЗОБОВЯЗАНИЙ УТИЛІЗУВАТИ продукт з простроченим терміном реалізації....Якщо я комусь подарую сирок, а він захворіє - то я ЗОБОВЯЗАНИЙ буду його все життя лікувати.Те що продукт навіть прострочений має запас по термінам... це чудово.. Хто буде нести відповідальність за отруєння ? Адже термін це при умові правильного зберігання... Що робити з морозивом(чи будь яким іншим замороженим продуктом) на упаковці якого написано - у випадку розморожування-повторне заморожування ЗАБОРОНЕНО.Коли центральне енергозабезпечення відсутнє.. в 90% точок генератори потягнуть тільки освітлення і роботу касового і терміналу.. все, ні про які холодильники мова не йде....ПСВ рік людина зїдає +/-1 тонну, 30 млн населення=30млн тоннСтрашилка про утилізацію 9-10% від проданого - це статистика МАГАЗИНІВ, які на мою думку таким чином знижують свій дохід (завищують витрати)В мене утилізація становить менше 1% від виторгу того що потрапляє під утилізацію ( ясно що сигарети/алкоголь я не утилізую бо вони не псуються, за виключенням 10 розбитих пляшок пива в рік при перекладанні, або блоку сигарет на який поставлять якийсь ящик...)