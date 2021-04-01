Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:13

budivelnik написав: ПС

В мене утилізація становить менше 1% від виторгу того що потрапляє під утилізацію ( ясно що сигарети/алкоголь я не утилізую бо вони не псуються, за виключенням 10 розбитих пляшок пива в рік при перекладанні, або блоку сигарет на який поставлять якийсь ящик...)

Трошки подумав і знайшов звідки ростуть ноги про 2,7 млн тонн утилізації......Є те що можна назвати УТИЛІЗАЦІЄЮ... але не можна вважати що це викинуто на смітник1 Хліб.Магазин може здати НЕ ПРОДАНИЙ хліб , бо Хлібзавод може до 15% сировини при випічці хліба замінити на черствий хліб.Заміну висушують , пропікають , мелять і додають замість мукиХліба ми споживаємо багато , нехай 30 млн осіб *,3 кг*365 днів=3 млн тонн, тільки тут легко 0,5 млн можна знайти ... але це не пропадає , просто магазин ВТРАЧАЄ 20% ціни по якій закупив те що повертає.2 Товари , в яких підходить до кінця термін реалізації в мережах які позиціонують себе як Люкс - списуються, перемарковуються і виставляються в магазинах дискаунтерах цієї ж мережі....3 Товари з пошкодженою упаковкою...Що будете робити якщо пачка цукру/солі/муки... та чого хочеш - порвалась? Герметичність порушена, якісь букашки чи волосся чи волога чи хтось плюнув.... - також списуються і не факт що їх можна передати голодаючим.ПСа от самі голодаючі, витягуючи з сміттєвих баків коло магазинів цю продукцію-можуть їх спожити на власний стирах ітризикППСпередача в якісь продуктові банки...То самі гляньте2,7 млн утилізовано0,0047 млн тон -передано голодним.Тобто швидше за все реальні втрати як я й писав +/-1%... і то не факт Що той 1% повністю можна передати голодаючим без ризику захворювань