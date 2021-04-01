Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:56
prodigy написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?
Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище?
Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?
а ліснику у 500 раз вище? готові платити?
Я його не наймав, і уявлення не маю, чим займається головний лісник
Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:58
Ой+ написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?
Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище? Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?
От не потрібно мішати в одну купу самозайнятих (наприклад, електриків), найманих, бюджетників, держслужбовців та керівників державних монополій.
Якщо в самозайнятих так і є (а для вирівнювання давно існує прогресивна шкала, яка знизить 10 кратний розрив до 5 кратного), то в бюджетній сфері є тарифна сітка та регламент преміювання. І ось тут в першу чергу дикі перекоси подібні до африканських країн в період встановлення людожерських режимів, коли керівник держмонополії разом із не малою зарплатою доганяється іншими бонусам:
Це еквівалент скількох зп електриків та газовиків на той рік?
Власне ось це все і гасить мобілізаційні потуги тепер і підважило обороноздатність в попередні роки до повномасштабки.
Він і такі як він також можуть казати про свою "незамінність" і що податки з їхнього доходу набагато більший за податки тих, хто на низу харчової піраміди, але це просто повна дурня.
То ви всю дискусію зводите до зарплат кількох сотень державних менеджерів? В цьому весь праведний гнів і класова ненависть? Тільки до чого тут взагалі тоді відношення до мінімалки.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:01
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?
Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище? Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?
Це я зрозумів.
Але все ж таки, який розрив в цифрах вважаєте достатнім, щоб зарплата залишалася мотиватором?
Не менше, ніж в кілька разів, якщо порівнювати зарплату за некваліфіковану працю і зарплату кваліфікованого спеціаліста з досвідом хоча б кілька років
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:02
budivelnik написав:
............От наприклад ШІ
Основні зміни та підвищення (план на 2026 рік):
Збільшення виплат: Передбачено підвищення виплат військовим до
від рівня, встановленого на 1 січня 2026 року.
Нова мінімальна зарплата: З червня 2026 року планується підвищити мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад (які не беруть безпосередньої участі в бойових діях) до 30 000 грн.
Бойові виплати: Запроваджується ризикова формула «10/20/40», що передбачає виплати за бойові дні:
10 000 грн — за день утримання позиції.
20 000 грн — за день штурмово-пошукових дій.
40 000 грн — за день активних наступальних операцій.
Прогноз доходу: За регулярного виконання бойових завдань дохід піхотинця на передовій може становити 250–400 тис. грн на місяць.
Спеціальний контракт: Очікується введення спеціальних контрактів на 18–24 місяці з вищою фіксованою оплатою.
Цільовий військовий збір: Розглядається законопроєкт (№ 15167), за яким з 1 січня 2027 року всі кошти з військового збору (5%) будуть іти виключно на грошове забезпечення військових через спеціальний фонд
Посмотрим, как оно будет в жизни.
Но если всё так, то откуда деньги?
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:13
budivelnik написав:
ПС
В рік людина зїдає +/-1 тонну, 30 млн населення=30млн тонн
Страшилка про утилізацію 9-10% від проданого - це статистика МАГАЗИНІВ, які на мою думку таким чином знижують свій дохід (завищують витрати)
В мене утилізація становить менше 1% від виторгу того що потрапляє під утилізацію ( ясно що сигарети/алкоголь я не утилізую бо вони не псуються, за виключенням 10 розбитих пляшок пива в рік при перекладанні, або блоку сигарет на який поставлять якийсь ящик...)
Трошки подумав і знайшов звідки ростуть ноги про 2,7 млн тонн утилізації......
Є те що можна назвати УТИЛІЗАЦІЄЮ... але не можна вважати що це викинуто на смітник
1 Хліб.
Магазин може здати НЕ ПРОДАНИЙ хліб , бо Хлібзавод може до 15% сировини при випічці хліба замінити на черствий хліб.Заміну висушують , пропікають , мелять і додають замість муки
Хліба ми споживаємо багато , нехай 30 млн осіб *,3 кг*365 днів=3 млн тонн, тільки тут легко 0,5 млн можна знайти ... але це не пропадає , просто магазин ВТРАЧАЄ 20% ціни по якій закупив те що повертає.
2 Товари , в яких підходить до кінця термін реалізації в мережах які позиціонують себе як Люкс - списуються, перемарковуються і виставляються в магазинах дискаунтерах цієї ж мережі....
3 Товари з пошкодженою упаковкою...
Що будете робити якщо пачка цукру/солі/муки... та чого хочеш - порвалась? Герметичність порушена, якісь букашки чи волосся чи волога чи хтось плюнув.... - також списуються і не факт що їх можна передати голодаючим.
ПС
а от самі голодаючі, витягуючи з сміттєвих баків коло магазинів цю продукцію-можуть їх спожити на власний стирах ітризик
ППС
передача в якісь продуктові банки...
То самі гляньте
2,7 млн утилізовано
0,0047 млн тон -передано голодним.
Тобто швидше за все реальні втрати як я й писав +/-1%... і то не факт Що той 1% повністю можна передати голодаючим без ризику захворювань
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:15
ЛАД написав:
Но если всё так, то откуда деньги?
Додатковий тиск на тил....
При чому він вже приносить НЕГАТИВНІ наслідки
Квітень 2026 року - перший місяць за роки війни в якому я опустив сплату податків з 70000 до 50000 в місяць і не сплатив жодної гривні донатів...
ПС
правда старший виручив
Пригнав і передав фронту Швидку і обіцяє в червні пригнати ще й пожежну.....
ПС
Приїхав бусифікований 9 місяців тому хлопчина у відпустку... Має підстави (догляд за батьками інвалідами)
Використовувати їх не хоче... каже я там вже звик, а хто його знає куди відправлять якщо я зараз активую ці підстави а вони природнім шляхом закінчать свою дію
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:20
budivelnik написав:
Сам збрехав-сам пробуєш приписати мені свою брехню?
Піднімають УСІМ від тиловиків з 20000 до 30000, до тих хто на нулі...
Я розумію що ти шукаєш спосіб як себе оправдлати
Але ти б краще спочатку штанці виправ, тоді аміак зникне, очі сльозитись перестануть -зможеш краще бачити...От наприклад ШІ
та брехня то все. Хотять щоб бусифіковані менше розбігались.
Це ж треба придумали шоб ті хто 5й рік воюють, контракт іще на 2 роки , а там відсрочку дадуть
Буде те саме з цією заманухою, що з бургерним мільйоном для молоді минулого року.
Владі вже ніхто не довіряє.
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів
то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:22
Сибарит написав: ЛАД написав:
На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.
Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.
Так ведь и прослойка людей, которые одновременно обладают очень высокой квалификацией и готовы брать на себя большую ответственность, не менее тонка, чем прослойка богатых людей. Зависть пролетариата понятна, но именно возможность стать богатым поощряет стремление к квалификации и риску.
Там, где государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию, часто вместе с бизнесом.
Иногда это происходит тихо, а иногда и демонстративно, вплоть до получения совершенно неприличного гражданства, как это сделал Депардье.
Исход квалифицированных людей ещё никогда не делал низкоквалифицированных богаче.
И да, разница в миллион раз - не предел.
Я знаю, что в этом вопросе мы с вами расхолимся.
И согласен, что если "государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию".
Но если "недобарщивает" с обеспечением низших слоёв, то это заканчивается революциями, восстаниями или хотя бы бунтами.
И ещё.
Надо разделять владельца бизнеса и просто специалиста с высокой зарплатой/доходом.
У того же Маска, владеющего сотнями млрд., деньги идут большей частью не на себя и не на личные расходы, а на бизнес.
А просто у квалифицированного специалиста (пусть даже высоко-) деньги идут, в основном, именно на личные расходы. Зачем в таком случае разница в миллион раз. Человек не сможет "съесть" в миллион раз больше.
Но это длинный разговор. Споры на эту тему ведутся веками.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:23
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.
«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:29
ЛАД написав:
Надо разделять владельца бизнеса и просто специалиста с высокой зарплатой/доходом.
У того же Маска, владеющего сотнями млрд., деньги идут большей частью не на себя и не на личные расходы, а на бизнес.
До Вас деколи щось доходить -деколи ні
1 Яка різниця МОЄМУ працівнику -куди я витрачу зняті з нього гроші за використання ним наданого мною робочого місця/технологій/інструментів ?
Ясно , що якщо я витрачу на розвиток СВОГО бізнесу ( чим до речі ви деколли мене попрікаєте, що гроші я забрав в людини і залишив в своєму керуванні і НЕ ХОЧЕТЕ чути моїх зауважень що за ці забрані з працівника гроші я створюю йому і іншим КРАЩІ умови при яких вони можуть БІЛЬШЕ заробити
2 Постійно пробував Вам пояснити
Чим більше від створеного зїдять ті хто створюють - тим ПОВІЛЬНІШЕ буде модернізуватись ЇХ місце праці, бо для модернізацій потрібні капітали.
Тому
совки хотіли щоб працівник отримав ВСЕ що сам створив... і вони цього добились, але при цьому закрили можливість для розвитку головного розпорядника благ СРСР , який почав технологічно відставати і вкінці відстав настільки , що капіталістична експлуатація працівників в Швеції, виявилась більш привабливою для працівників ніж вільна праці на своїй власності в СРСР
