Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:становила 24,8%", - то сегодня это вполне может быть 30%?
1 Допускаю
Тільки спеціально для переляканих показав що таке 2000 калорій
2 А як Ви визначаєте ворожість джерела?
3 А допускаєте що журналіст який вчора писав про бусифікацію . сьогодні про демографію а завтра про раціон - є дебілом у всіх трьох галузях?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2026 16:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:38

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.
Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.

Так ведь и прослойка людей, которые одновременно обладают очень высокой квалификацией и готовы брать на себя большую ответственность, не менее тонка, чем прослойка богатых людей. Зависть пролетариата понятна, но именно возможность стать богатым поощряет стремление к квалификации и риску.
Там, где государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию, часто вместе с бизнесом.
Иногда это происходит тихо, а иногда и демонстративно, вплоть до получения совершенно неприличного гражданства, как это сделал Депардье.
Исход квалифицированных людей ещё никогда не делал низкоквалифицированных богаче.
И да, разница в миллион раз - не предел.
Я знаю, что в этом вопросе мы с вами расхолимся.
И согласен, что если "государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию".
Но если "недобарщивает" с обеспечением низших слоёв, то это заканчивается революциями, восстаниями или хотя бы бунтами.
...

та ви що - Раша, Іран та та ж КНДР спокійно собі існують. й бунти успішно давлять :lol: та й Китай як виявилось теж не є взірцем рівності, скоріш навпаки
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 15 тра, 2026 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:40

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:становила 24,8%", - то сегодня это вполне может быть 30%?
1 Допускаю
Тільки спеціально для переляканих показав що таке 2000 калорій
2 А як Ви визначаєте ворожість джерела?
3 А допускаєте що журналіст який вчора писав про бусифікацію . сьогодні про демографію а завтра про раціон - є дебілом у всіх трьох галузях?

він є балаболом у всіх трьох галузях... до того ж професійним балаболом :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:становила 24,8%", - то сегодня это вполне может быть 30%?
1 Допускаю
Тільки спеціально для переляканих показав що таке 2000 калорій
2 А як Ви визначаєте ворожість джерела?
3 А допускаєте що журналіст який вчора писав про бусифікацію . сьогодні про демографію а завтра про раціон - є дебілом у всіх трьох галузях?

Допускаю.
Но очень надеюсь, что цифры он берёт не с потолка.
Тем более, что, повторю, они очень похожи на ваши и в 2026 украинцы живут точно не лучше, чем в 2018.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:49

  Faceless написав:То ви всю дискусію зводите до зарплат кількох сотень державних менеджерів? В цьому весь праведний гнів і класова ненависть? Тільки до чого тут взагалі тоді відношення до мінімалки.

Вся дискусія починалася із співвідношення мінімальної та медіанної, яка в ЄС, для прикладу, близько 60% перше від другого. І як на мене це прийнятно.
Я навіть не за хюгге, як в Норвегії, але проти тисячоразових розривів.
Попри те, що життя тут дороге, норвежці отримують достатньо високі зарплати — 3−4 тисячі доларів (з цієї суми ще вираховують податки). Зарплата у кваліфікованих і некваліфікованих працівників не дуже різниться.
Якщо робочий, до прикладу, отримує 3−4 тисячі доларів на місяць, то лікар — 5−6 тисяч доларів.
95% людей у Норвегії - се­редній клас. Мільйонери є, але норвежці розповідають, що вони часто виїжджають з країни, бо змушені платити дуже високі податки. А ось пенсіонери у Норвегії живуть добре, дозволяють собі двічі на рік їздити у теплі країни. Мають власні помешкання в Іспанії, Португалії, Туреччині тощо.
https://radiotrek.rv.ua/news/potriben-m ... 16839.html

В бюджетній та і в позабюджетній сфері в той чи інший спосіб іде деяке вирівнювання в тому ж таки ЄС та і в азійських розвинутих країнах. В нас для цього є (були) також якісь механізми на зразок тарифної сітки. Якщо тариф менше мінімалки, то працівнику доплачували. Приклад з представником "класу" (?) менеджерів для кращої ілюстрації абсурдності ситуації, яка по факту склалася.
Переконаний, що ніякої масової еміграції сюда не буде в силу економічних і безпекових чинників. Балачки про "срібну" економіку також нереалістичні, не витягнуть наші пенси економічну ситуацію. Є низка прикладів, коли в різних країнах ЄС молодим і ще недостатньо кваліфікованим роблять податкові пільги чи ще якісь плюшки в тому числі заманюючи і молодь з України. Якщо ви вважаєте, що у вашій ситуації, а я так розумію, що персональні доходи і наявна податкова система якраз подобається, то побачити ближчим часом, що не буде обслуги, захисту і т.д. для продовження прийнятного способу життя.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:50

  Hotab написав:Letusrock
24/7 в рос.контенті?


Придивись уважно що то за контент..
Ти в дитинстві і підлітком нормально розпізнавав ребуси «знайди відмінності» та подібні?
Спробуй, має вийти навіть в такого скукоженого від жаху.

Навіть Трамп зміг жирафа від ведмедя відрізнити ...

Letusrock молодший, точно повинен розпізнати )
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:они очень похожи на ваши
Справа не в цифрах
Справа в їх емоційній подачі...
Я показую цифри і порівнюю їх з Польщею.....
Ви показуєте цифри і ні з чим не порівнюючи закочуєте очі і заявляєте що 30% населення України вже помирають з голоду....
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Є низка прикладів, коли в різних країнах ЄС молодим і ще недостатньо кваліфікованим роблять податкові пільги чи ще якісь плюшки в тому числі заманюючи і молодь з України.
Якщо в країні є 7% доларових мільйонерів (США)
і 15% бідних......
Тоді можна зібрати додатковий 1% з багатих і перетворити бідних в нейтральних....
Якщо в Україні є 5% гривневих мільйонерів... і 40% населення вважає себе бідними...
То що будемо робити?
Тормозити швидкість збільшення багатих і ще років з 300 будемо йти до співвідношення яке в США , чи дамо бідним тихо по бідному дожити їх життя не тормозячи тих хто може стати багатим?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:они очень похожи на ваши
Справа не в цифрах
Справа в їх емоційній подачі...
Я показую цифри і порівнюю їх з Польщею.....
Ви показуєте цифри і ні з чим не порівнюючи закочуєте очі і заявляєте що 30% населення України вже помирають з голоду....

Вот как раз "помирають з голоду" это ваши эмоции.
Недоедают или не получают полноценного питания (а это не только ккал) и "помирають з голоду" это сильно разные вещи.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 17:01

  ЛАД написав:Недоедают или не получают полноценного питания (а это не только ккал) и "помирають з голоду" это сильно разные вещи.

Так в СССР как раз не получали полноценного питания, но для тебя же, главное, "с голоду не умирали" и это для тебя офигенное достижение ...
