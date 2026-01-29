Додано: П'ят 15 тра, 2026 16:49

Faceless написав: То ви всю дискусію зводите до зарплат кількох сотень державних менеджерів? В цьому весь праведний гнів і класова ненависть? Тільки до чого тут взагалі тоді відношення до мінімалки. То ви всю дискусію зводите до зарплат кількох сотень державних менеджерів? В цьому весь праведний гнів і класова ненависть? Тільки до чого тут взагалі тоді відношення до мінімалки.



https://radiotrek.rv.ua/news/potriben-m ... 16839.html Попри те, що життя тут дороге, норвежці отримують достатньо високі зарплати — 3−4 тисячі доларів (з цієї суми ще вираховують податки). Зарплата у кваліфікованих і некваліфікованих працівників не дуже різниться.Якщо робочий, до прикладу, отримує 3−4 тисячі доларів на місяць, то лікар — 5−6 тисяч доларів.95% людей у Норвегії - се­редній клас. Мільйонери є, але норвежці розповідають, що вони часто виїжджають з країни, бо змушені платити дуже високі податки. А ось пенсіонери у Норвегії живуть добре, дозволяють собі двічі на рік їздити у теплі країни. Мають власні помешкання в Іспанії, Португалії, Туреччині тощо.

Вся дискусія починалася із співвідношення мінімальної та медіанної, яка в ЄС, для прикладу, близько 60% перше від другого. І як на мене це прийнятно.Я навіть не за хюгге, як в Норвегії, але проти тисячоразових розривів.В бюджетній та і в позабюджетній сфері в той чи інший спосіб іде деяке вирівнювання в тому ж таки ЄС та і в азійських розвинутих країнах. В нас для цього є (були) також якісь механізми на зразок тарифної сітки. Якщо тариф менше мінімалки, то працівнику доплачували. Приклад з представником "класу" (?) менеджерів для кращої ілюстрації абсурдності ситуації, яка по факту склалася.Переконаний, що ніякої масової еміграції сюда не буде в силу економічних і безпекових чинників. Балачки про "срібну" економіку також нереалістичні, не витягнуть наші пенси економічну ситуацію. Є низка прикладів, коли в різних країнах ЄС молодим і ще недостатньо кваліфікованим роблять податкові пільги чи ще якісь плюшки в тому числі заманюючи і молодь з України. Якщо ви вважаєте, що у вашій ситуації, а я так розумію, що персональні доходи і наявна податкова система якраз подобається, то побачити ближчим часом, що не буде обслуги, захисту і т.д. для продовження прийнятного способу життя.