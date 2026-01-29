ну подивись скільки в усср в 88 вироблялось мяса молока завозилось риби на душу населення і скільки зараз.[/quote]Banderlog написав:
Я тобі вже написав ...
Приписки...
Реальне споживання в сімʼях що мʼяса що молока зараз куди вище
|
|
|
Додано: П'ят 15 тра, 2026 18:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну подивись скільки в усср в 88 вироблялось мяса молока завозилось риби на душу населення і скільки зараз.[/quote]
Приписки...
Реальне споживання в сімʼях що мʼяса що молока зараз куди вище
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
влада каже, але не що конкретно ушкоджено бо це заборонено( і писати і викладати фото/відео, бо цим допомагаєш ворогу
вчора все місто і частина прилеглих сіл били знеструмлені після атаки 14 травня з 19.00 -відновили енергію тільки сьогодні після 1100, написали в ТГ, що зазнала ушкоджень критична інфраструктура ДТЕК, по порту теж
14травня , писати що і де не буду, достатньо що міністр Кулеба видав про 26квітня (не все масло вичерпали)
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:16
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЗК в Карякии чтоли браконьерили чисто для вас?
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:30
й хто ж таке пише, що ЛИШЕ по цивільному населенню? але по населенню гатять активно, скільки в нас вже таких під'їздів склалося? а враховуючи неточність частково ще радянських ракет, то це така рулетка - цілили наче в об'єкт, а влучили поруч. та й Кінджали коли влучили у Львові - то поруч окрім будинків нічого й не було...
а про школу в Ірані дехто десять сторінок стогнав, хоча вона реально стояла поруч з військовою базою, а колись й була єю...
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:32
вироблялось може й багато - але з'їдалось набагато менше, ніж зараз... парадокс...
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:41
й тут інколи розповідають, як Ізраіль вміє домовлятися. так вміє, а з різними - по різному
стаття трохи не про це, але теж яскраво показує, що не з усіма можна домовитися...
останню цифри треба ділити на? 3? 5? 10? але співвідношення 1 до 10 та більше встановили не євреї...
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:42
1 В 2025 році був піднятий Військовий збір на 4% (з 1 до 5%)
2 Так як середня по країні 20654 грн/місяць і приблизно 10 млн працівників , то це зменшило дохід цих працівників на 10 000 грн/рік=100 млрд грн рік
3 В той самий час, ці кошти ( які ЗМЕНШИЛИ совокупний дохід населення на 100 млрд ... НЕ ПОВЕРНУЛИСЬ в економіку ) бо орбаном був заблокований пакет допомоги в 90 млрд ... з яких 30 млрд повинно було йти в цивільний сектор і були направлені на виготовлення зброї( як більш пріорітетний напрямок під час війни)
4 Так як гроші вибирались помісячно , то вже в грудня 2025 року я побачив ЗМЕНШЕННЯ активності своїх клієнтів ( як не як а цигарки/алкоголь/шоколадки/кава 70% мого обороту) на відміну від печиво/хліб/вода/крупи/макарони 30% мого обороту - не є тим продуктом який купують з останніх .
5 В січні почався ріст цін на паливо , що вкупі з зменшенням доходів населення привело до того що я ЗМУШЕНИЙ був зменшувати постійно СВОЮ стандартну націнку і прийшов до того що в квітні мої податкові зобовязання впали на 20000 грн ( в порівнянні з попередніми місяцями).
6 Так як я орієнтуюсь (маю базу данних) з 1997 року по торгівлі в цьому районі не тільки у грошовому а й у штучному вигляді - я бачу що навіть зниження націнки на 30% не приводить до збільшення покупок у штучному виразі навіть в порівнянні з 2025 роком,
З чого я РОБЛЮ ВИСНОВОК
Доходи населення в МОЄМУ РАЙОНІ опустились на 30% в порівнянні з 2025 роком... це я і називаю ДОДАТКОВИЙ тиск на економіку який відбувся внаслідок зменшення грошових сум на руках ( у очищеному від впливу інфляції варіанті)
Тепер те щоя думаю далі.
Саме тому , що пакет в 30 млрд доларів = 1 200 млрд грн для цивільного сектору-розблокований , то з допомогою цього пакету Уряд і розробив Варіант повернення коштів в економіку для підняття виплат зарплат ЧЕРЕЗ Військових...
Тобто
Перебування в ЗСУ стає ще більш вигідним в порівнянні з працею в тилу, що дозволить збільшити кількість підписавших контракти....але гроші від цих виплат прийдуть до мене не швидше сісня 2027 року...
Тому й писав
В 2026 році буде додатковий тиск на економіку ( 8 млрд грн/місяць буде забиратись... але поки військові не отримають додаткові виплати , доти ці гроші як дохід їх сімей в економіку не повернуться, що й приведе до ще сильнішого тиску)
так щоб Ви зрозуміли
Виграш Бюджету за 5 місяців від введення 5% військового збору вже перекритий програшем Бюджету від зменшення місячної виплати податків по моєму бізнесу і з кожним місяцем ця різниця буде погіршуватись поки сімям військовослужбовців які живуть коло мене не прийдуть гроші з підвищених виплат ЗСУ
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:47
Ну з осені 22го закритий , вже майже 4 роки пройшло з моменту коли ти їх припугнув що вспомниш їм й отвєтка прилетить... чи прилітає по чернігову зараз з білорусі?
Бреше наш потужник на рахунок білорусії, не збираються звідти нападати.
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 15 тра, 2026 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:51
А ти Хантер що у кого брав?
|