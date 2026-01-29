Додано: Суб 16 тра, 2026 10:14

ЛАД написав: Неправильно понял фразу: "Додатковий тиск на тил".

Решил, что имеется виду тиск со стороны государства. Но вы сюда включили и военный сбор (государство), и рост цен на бензин (иранская война), и задержку европейских денег из-за действий Орбана.

Но военный сбор подняли с 1,5 до 5% уже больше года назад. Неправильно понял фразу: "Додатковий тиск на тил".Решил, что имеется виду тиск со стороны государства. Но вы сюда включили и военный сбор (государство), и рост цен на бензин (иранская война), и задержку европейских денег из-за действий Орбана.Но военный сбор подняли с 1,5 до 5% уже больше года назад.

Тому він і діяв накопичувальним ефектом....Вам для того щоб зрозуміти як це все працює , треба перестати шукати лайно в задниці яке на життя впливає на 1% .... і почати розглядати речі які впливають глобально.Якщо твій дохід зменшився ПІВТОРА РОКУ тому на 4% ( суми які тобі виплачуюють - ті самі, а податки збільшились на 4% )... то як ти це відчуваєш?Перших пів року ніяк..... не купив шкарпетки які треба поміняти , змінив марку ковбаси на дешевшу, перейшов з масла на маргарин з ікри червоної на ікру кабачкову....А далі?Під кінець року ти виявив що кудись поділось пів-місячної зарплати за яку ти відпочивав, купував взуття(сезонний товар) і так далі....ТобтоЄ ОБЄМ ГРОШЕЙ , який забезпечує певний ОБЄМ виготовлення ТОВАРІВ/ПОСЛУГЗавдання Держави стільки ж скільки вона забрала у того хто створює -передати тим хто Бюдетник...Краще передати більше( але не більше ніж кілька відсотків- так званий варіант росту через накачку грошима)-але це інфляція , передавати менше-взагалі заборонено(це стагфляція)Але у військовий час вийшло що 4% забраних - не повернули в економіку, бо ці 4% згоріли на полі бою.