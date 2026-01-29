якісь дивні і багаті люди в яких були морозильні камери. Нормальні різали в грудні, коли холодно, щоб було свіже мясо на Новий рік, Різдво...
так кабанчиків було декілька (у не багатих 3-4), к листопаду вже набрав ваги а у тих , хто мав доступ до харчових відходів, було маленьке стадо
в "мореходке" якість їжі була така низька, що я з приятелем брав тільки цукор, чорний хліб і вершкове масло (цукор зсипали в кульок, хліб і масло в бумагу і все по карманам), потім в приміщенні роти робили чай і їли це + шматочок сала від батьків (300грн ділили на весь тиждень)
а відходів було кожного дня десь 200-250кг( каша, суп/борщ, вермішель яку не вміли готувати, напівсира ) приїздив чоловік на "москвіч 412", у нього багажник був обшитий дермантином, лопатою черпав всі помої і потім приїздив ще раз. на 1981р не кожний мешканець мав свого москвича, той так ганебно ставився до автівки, через декілька років дізнались, що той мешкає 5км під Одесою, має ще волгу(газ24) і маленька стадо свиней (начальник орсо мав свіже м'ясо від цього чела)
ЛАД написав:........ В том-то и дело - не вижу відповідності рынку. Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие. А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям. Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
Ну вище додали - так, для таких позицій ринок стає скажімо так міжнародним, як мінімум зазнає впливу світового, бо він для них віжкритий. Але такі вже реалії. Я не сперечаюся, що трапляються перекоси, проте і підхід "в них доходи мають бути в рази нижче бо баба Галя на касі в АТБ в шоці" точно не є конструктивним.
Вопрос не в "бабе Гале", хотя и в ней тоже. Я в предыдущем посте писал уже о "международном" рынке. Он "стає міжнародним" практически для всех. Но не совсем. Вы можете привести примеры наших топов, перешедших на работу на Запад? Научно-технические специалисты есть. А топы? Наш сантехник скорее успешно (для своего уровня) устроится на Западе, чем наши топы. Так что их ссылки на "международный рынок" это фикция. Никому они на Западе и близко не нужны.
shapo написав:На самом деле любую страну очень просто сейчас отправить в каменный век,что почти показала нынешняя зима в Киеве.
не знаю, що ви побачили з теплого Ізраїлю, мабуть те, що вам транслювали російські канали
ніякого кам'яного віку в Києві не було, так було важко з електрикою (особливо у висотках 15+ поверхів), тому що все не ній (газ тільки для обігріву, локальна котельня працює на газі, коли електрика відсутня, не працює) у кого була можливість-купили ДБЖ(EcoFlow та інші)
якщо ви розумна людина, користуйтесь українською (переклад з івриту, чи з москальської-це дуже легко), не відповідайте мені москальською, будь ласка.
sashaqbl написав:.......... Може тому що Трамп тупий?
Возможно, и не тупой. Просто он пытается повернуть вспять колесо истории, а это редко кому удавалось даже временно. США теряют свои позиции в мире, а он мечтает о MAGA. Допускаю, что это ещё возможно, хотя и не в полной мере. Ситуацию 1945 уже точно не вернуть. Но хоть в какой-то мере. Вот только явно не такими методами.
ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.
Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...
Не очікував. Там напряму договорились з мадуро. А близький схід трамп тупо підпалив. Тупий хід якщо хотіти миру. Але якщо хотіти продовження перекриття каналу то все норм. Євреї тішуться, але цей раз їм лишитись осторонь не вдасться. Пожар задіне і їх.
Да уж, оказывается евреи отсиживались все эти годы в стороне,и только сейчас это коснется и Израиля. Неужели такой "знаток" Ближнего Востока и вправду верит,что ликвидация рахбара и остальной верхушки Ирана как и до этого ученых-ядерщиков проводилась не с подачи Моссад? А разве это не Иран бомбил Израиль в апреле и октябре 2024 и июне 2025? Вот кого в этот раз действительно коснулось,так это страны залива предпочитавшие держать нейтралитет с Ираном, отмывавшие его деньги для поставок товаров в обход санкций. И теперь ситуация на Ближнем Востоке изменится кардинально.
shapo написав: Да уж, оказывается евреи отсиживались все эти годы в стороне,и только сейчас это коснется и Израиля. Неужели такой "знаток" Ближнего Востока и вправду верит,что ликвидация рахбара и остальной верхушки Ирана как и до этого ученых-ядерщиков проводилась не с подачи Моссад? А разве это не Иран бомбил Израиль в апреле и октябре 2024 и июне 2025? Вот кого в этот раз действительно коснулось,так это страны залива предпочитавшие держать нейтралитет с Ираном, отмывавшие его деньги для поставок товаров в обход санкций. И теперь ситуация на Ближнем Востоке изменится кардинально.
понятно що з подачі мосад но вони переоцінили свої сили. Після виходу сша з цього банкету платити буде ізраїль. Но непонятно чим ви недовольні? за вашими тезами ізраїль веде вічну війну з ворожими сусідами То все буде й надалі як ви й змалювали. чим не довольні?
Banderlog написав: Дестабілізація трампу потрібна якраз через політику стримування китаю і єс. А ізраїль тупо повівся думаючи що америка буде в цій війні до кінця Цю війну євреї не виграють. Але побажаєм обом сторонам успіхів
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
коли "плануєш" війну, то оцінюєш чим може відповісти супротивник, так?
- блокада протоки Іраном з військової і технічної можливості-це перше на потрібно було розраховувати чи в США дійсно ідіоти(ну с трампом ясно), чи вони розраховували, не буде Хаменеї-не буде кому приймати рішення?
після візиту в КНР Трамп поставив на паузу поставку зброї Тайваню на 12млрд дол. Які аргументи: Тайвань розвився до сучасного стану, тому в США попередні президенти були ідіоти Китай великий і близький (59 миль) до Тайваню, США -9500 миль, нафіг це нам потрібне, Сі пообіцяв багато крові не буде(путін так само, Київ за 3 дні)
ЛАД написав:........ В том-то и дело - не вижу відповідності рынку. Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие. А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям. Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
Ну вище додали - так, для таких позицій ринок стає скажімо так міжнародним, як мінімум зазнає впливу світового, бо він для них віжкритий. Але такі вже реалії. Я не сперечаюся, що трапляються перекоси, проте і підхід "в них доходи мають бути в рази нижче бо баба Галя на касі в АТБ в шоці" точно не є конструктивним.
Вопрос не в "бабе Гале", хотя и в ней тоже. Я в предыдущем посте писал уже о "международном" рынке. Он "стає міжнародним" практически для всех. Но не совсем. Вы можете привести примеры наших топов, перешедших на работу на Запад? Научно-технические специалисты есть. А топы? Наш сантехник скорее успешно (для своего уровня) устроится на Западе, чем наши топы. Так что их ссылки на "международный рынок" это фикция. Никому они на Западе и близко не нужны.
Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.
Shaman написав:а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка. а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
Яка на*** конспірологія. Це ж б*** ОЧЕВИДНО БУЛО. Всім, крім РИЖОГО ДОВБОЙОБА. Чи ти думаєш, що Байден, Обама(ну ладно, вони може сцикунами були, хоча нє, миротворцями), Буші, Клінтон чи Рейган не хотіли побомбити аятол? Але ж всім очевидно було, що це трошки так ніхуйово вдарить по світовій економіці. Рижий виявився занадто тупий, щоб це зрозуміти. Або вирішив, що все піде по венесуельскому сценарію. Тобто виявився занадто тупим, щоб зрозуміти, що клептократична диктатура і тоталітарна теократія - то трохи різні речі.
не дкмаю, що він там щось особисто планував, йому показали "план швидкої операції" Epic Fury (вони це досі війною не називають), де США у win-win situation. Дід погодився і надів лаври на голову
ЛАД написав:Он "стає міжнародним" практически для всех. Но не совсем.
Коли ж до Вас дійде... 1 Топ у нас.. це людина яка керує 100+ млн грн...... Для США - керування 2 млн доларів це не топ... це стандартна робота для 20 млн ВЛАСНИКІВ такого капіталу, які для керуванням таким мізером-топів не наймають 2 Тому НАШ ТОП , по визначенню не дорівнює ТОПУ який керує від 1 млрд доларів.... Тому наших ТОПІВ там НЕ МАЄ , бо в них занизька кваліфікація... А от кваліфікація Баби Галі, прибиральниці в АТБ практично нічим не відрізняється від кваліфікації донни Марії з Колумбії прибиральниці у Волмарті..... 3 А от те що НАШ ТОП на Заході не потрібен... не говорить про те що знання людини яка МОЖЕ керувати 100+млн грн -повинні коштувати так само як і кваліфікація Баби Галі.... Чи якось бути повязаною з кваліфікацією Баби Галі...
Може я тому й вхожу в 2 млн найбагатших, бо в країні всього 2 000 000 тих хто може керувати від 10 млн грн? І тому можу собі позволити назначати премії від діяльності Бізнесу, а Бабі Галі платити не привязуючись до ефективності СВОГо бізнесу, а до зарплати прибиральника в АТБ