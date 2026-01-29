RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1775817759177601776117762>
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.
Погодьтесь , що НАШІ ТОПИ не працюють в ТОП-1000..... , але з іншого боку
Дохід наших ТОПІВ в Україні, відповідає доходу топа с списку ТОП-100 000

Саме тому ЛАД маніпулює

ПС
Лад забув що є таке поняття- ДЕФІЦИТ
В Україні-Дефіцит ТОПів, як тільки людина отримує необхідну кваліфікацію вона старається перебратись на Захід
А раз дефіцит
То хай лад згадає мешти фабрики красний скороход - на кожному кроці по 10 рублів....
і югославські десь по 50-100...
і те і те мешти.

ППС
і ще трошки про зарплати
Водій ФУРИ , токар/фрезерувальник станка ЧПУ, айтішник - зарплати вже давно від 45000
В мене дохід 60000 , з якого 30000 все одно реінвестується інакше бізнес впаде
То може не варто лити крокодилячі сльози про низькі зарплати?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 тра, 2026 14:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28812
З нами з: 15.01.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:21

Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Faceless написав:Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.
Погодьтесь , що НАШІ ТОПИ не працюють в ТОП-1000..... , але з іншого боку
Дохід наших ТОПІВ в Україні, відповідає доходу топа с списку ТОП-100 000

Саме тому ЛАД маніпулює

Я не знаю хто працює в ТОП-1000, тому не можу сказати так чи ні. З людей, що знав особисто, працюють топ менеджерами в США, Франції, Австрії, Кіпрі, і крїнах попростіше типу Болгарії чи Казахстану. Які активи в них в управлінні це цікавився, але в списку є й найбільші фінансові холдинги в світі.
Тому може Вітренко з Смілянським і вибиваються дещо з критеріїв, але це не означає, що треба всьому керівному апарату вводити ліміти відносно зарплати прибиральниці
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37724
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 8313 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Тому може Вітренко з Смілянським і вибиваються дещо з критеріїв, але це не означає, що треба всьому керівному апарату вводити ліміти відносно зарплати прибиральниці
Я взагалі іншої думки
Щоб нікого не цікавив розмір заробітків працівника чи ТОПА , треба максимум галузей перевезти повністю в приватний сектор....
Тоді яка мені різниця як корелюється дохід ТОПА Міст/Нова Пошта/УкрПошта з прибиральниками цих організацій...
А на доходи вище середнього по країні в 50-100 разів вести якийсь додатковий податок (нехай 10%-20%) і змінити Законодавство таким чином щоб Функціонування Монополій, ВР і Каб Міну ( з усіма їхніми помічниками/кабінетиами) фінансувалось ВИКЛЮЧНО за рахунок цього податку.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28812
З нами з: 15.01.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:34

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.

Это вполне естественно.
Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.
И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
є важливі нюанси.

а саме - питання не лише рівня спеціаліста, а такого нюанса, як володіння мовою. бо для топа це має бути рівень не менше С1. а з цим можуть бути проблеми. знаю не одного сильного топа, які не володіють мовою на такому рівні.

й друге. в державних структурах зазвичай зп менші, ніж в приватних й це логічно. наскільки, не готовий сказати, але такий приницип. й колись обговорювали, мое навіть на цьому форумі - зп керівника Укрпошти немає бути більшою зп керівника пошти США. як на мене, це логічно - якщо держава бідніша, то й зп мають бути скромніші. наші очільники в держкорпораціях дійсно інколи пускаються берега. але знову ж таки - це про непрацючі механізми керування держкорпораціями. єдине, випадок Коболева відрізняється тим, що там були реальні додаткові досягнення, а саме 3 ярди доларів, які стягнули з Раші.

й це не стосується приватних корпорацій - там зп встановляють власники залежно від ефективності менеджерів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:41

  Banderlog написав:
  shapo написав:
Да уж, оказывается евреи отсиживались все эти годы в стороне,и только сейчас это коснется и Израиля.
Неужели такой "знаток" Ближнего Востока и вправду верит,что ликвидация рахбара и остальной верхушки Ирана как и до этого ученых-ядерщиков проводилась не с подачи Моссад?
А разве это не Иран бомбил Израиль в апреле и октябре 2024 и июне 2025?
Вот кого в этот раз действительно коснулось,так это страны залива предпочитавшие держать нейтралитет с Ираном, отмывавшие его деньги для поставок товаров в обход санкций.
И теперь ситуация на Ближнем Востоке изменится кардинально.


понятно що з подачі мосад но вони переоцінили свої сили. Після виходу сша з цього банкету платити буде ізраїль. Но непонятно чим ви недовольні? за вашими тезами ізраїль веде вічну війну з ворожими сусідами :lol:
То все буде й надалі як ви й змалювали. :wink: чим не довольні?


Кто вам рассказал о переоценке сил?
Эта война готовилась с начала 2000-х и в Израиле,и в США, а теперь какие-то анал- итеги рассказывают о какой-то недооценке - смешно.
Это не мои тезисы о войне Израиля с теми,кто хочет его уничтожить и у кого как в Иране это основная программа существования помимо распространения ислама по всему миру.
Вы эту реальность не опровергли и не опровергнете поскольку ничего не знаете ни о этом регионе,ни о его истории.
Здесь я выражаю не недовольство,а исправляю искажение фактов которыми вы пытаетесь манипулировать.
Кстати,после этой войны,вернее всех войн в всех странах начиная с 07.10.23 ситуация начнет меняться кардинально в лучшую для Израиля сторону
shapo
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:44

  ЛАД написав:...
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.

класичне не бачу :lol: вже треба Ібачити ЛАД.

ЛАД, дивись, такі структури, як АТБ, Нова Пошта, Київстар - вони не просто так виникли, не тому що касир плюс вантажник АТБ вирішили попрацювати. такими фірмами керують доволі сильні топи. весь наш сільгосп й не лише сектор (це ви класично не бачите ;))

я вже написав вище, ще раз повторюсь чому немає МАСОВОЇ міграції на Захід. перше й головне - далеко не всі топи володіють відповідним рівнем мови. тобто перехід - це майже завжди втрата в позиції. й серед моїх знайомих майже немає тих, хто поїхав.

це вантажнику АТБ достатньо А2, щоб продовжити кар'єру в LIDL. чим вище посада, тим важче.

а от зп керівників держкорпорацій - там схоже є зловживання, треба думати про механізм контролю. але зп все одно не буде ні 50 т грн, ні 100 т грн.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 тра, 2026 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:57

«Зустрів хлопців з Пакистану». Як випадкова світлина трьох азіатів та пост звичайного менеджера стали інформракетою Кремля, — аналіз NV
«Зустрів хлопців з Пакистану. Поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Україну. В понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата 450$ кажуть. Житло дають. Як відноситесь до нових трудових мігрантів?», — написав невідомий блогер під ніком Маріан Пастернак 8 травня у Facebook, супроводжуючи цей допис селфі із цими нібито пакистанцями.

Наступного дня інший дописувач — Юрій Кустро — виклав аналогічне «селфі», але вже зі своїм обличчям, проте з тими самими іноземцями. Але назвав він їх індусами.

Далі у вітчизняних соцмережах з’явилась низка аналогічних дописів, і зрештою вони утворили справжню онлайн-хвилю повідомлень та емоційних реакцій на те, що до України нібито почали масово завозити трудових іммігрантів із азійських країн.

Значну частину цих постів супроводжували тексти, що провокували користувачів на дискусію, — мовляв, ось ким замінять чоловіків, які опинились на війні.

Експерти впевнені, — ця «хвиля» виникла не випадково і не сама по собі.

Тож хайпі на темі мігрантів виключно штучний. «Росіяни основні, хто це вкидає і розганяє, — запевняє Мороз. — І те що українці підтримують це — то типова історія з інформаційними кампаніями РФ, які формуються таким чином, щоб нашими руками це розгрібати»
а тепер згадаємо тих форумчан, які підтримували ці тези слово в слово
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:58

  Xenon написав:Руда мавпа кинула Європу , а терер кидає Тайвань

❗️Трамп заявив, що США можуть не захищати Тайвань у разі конфлікту з Китаєм

За словами Дональда Трампа, Тайвань «сам хоче втягнутися у війну» та розраховує на підтримку Сполучених Штатів. Водночас він виступив проти проголошення незалежності острова та заявив, що хотів би зберегти нинішній статус-кво.

Також Трамп закликав тайванські компанії з виробництва чипів переносити свої заводи до США, зокрема в Аризону. Крім того, після переговорів із Сі Цзіньпіном він повідомив, що питання постачання зброї Тайваню «поставлене на паузу».


Залізні копита ... ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 14:58

  shapo написав: Здесь я выражаю не недовольство,а исправляю искажение фактов которыми вы пытаетесь манипулировать.
Кстати,после этой войны,вернее всех войн в всех странах начиная с 07.10.23 ситуация начнет меняться кардинально в лучшую для Израиля сторону
нічого я не маніпулюю, я пишу що іран на попередні довоєнні умови не згодиться і буде дожимати.
А те що війна для ізраеля все змінить в в кращу сторону то хай в кращу.
Хай продовжують, я тільки за.
Всячєських успіхів їм по поверненню ірану в камяний вік. Як і іранцям)
Доречі, схоже Ви там в курсі, то як справа з мобілізацією з термінами служби в ізраелю?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:04

  Banderlog написав:
  shapo написав: Здесь я выражаю не недовольство,а исправляю искажение фактов которыми вы пытаетесь манипулировать.
Кстати,после этой войны,вернее всех войн в всех странах начиная с 07.10.23 ситуация начнет меняться кардинально в лучшую для Израиля сторону
нічого я не маніпулюю, я пишу що іран на попередні довоєнні умови не згодиться і буде дожимати.
А те що війна для ізраеля все змінить в в кращу сторону то хай в кращу.
Хай продовжують, я тільки за.
Всячєських успіхів їм по поверненню ірану в камяний вік. Як і іранцям)
Доречі, схоже Ви там в курсі, то як справа з мобілізацією з термінами служби в ізраелю?

дожимати що? плату за Ормуз? оце частково можуть типу як плата за відновлення. ядерну зброю - їх дотиснуть, оце головна вимога. підтримка терористів - отут не знаю, може й не зможуть дотиснути.

головні результати - Іран значно ослаблений, на відновлення потрібен час. влада стала більш диктаторською, але менш легітимною. економічні проблеми нікуди не поділись - а поточна влада - це точно не про їх вирішення. це хіба ще більше пограбувати країну...

треба не Іран в кам'яний вік, а їх владу квірів викинути - щоб вони займалися власним розвитком, а не шкодою сусідам... але згоден, не факт, що вони зможуть побудувати адекватну владу. буде як в Сірії з неясними наслідками...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1775817759177601776117762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 14063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 12287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 297018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15929)
16.05.2026 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.