Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  ЛАД написав:...
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.

класичне не бачу :lol: вже треба Ібачити ЛАД.

ЛАД, дивись, такі структури, як АТБ, Нова Пошта, Київстар - вони не просто так виникли, не тому що касир плюс вантажник АТБ вирішили попрацювати. такими фірмами керують доволі сильні топи. весь наш сільгосп й не лише сектор (це ви класично не бачите ;))

я вже написав вище, ще раз повторюсь чому немає міграції на Захід. перше й головне - далеко не всі топи володіють відповідним рівнем мови. тобто перехід - це майже завжди втрата в позиції. й серед моїх знайомих майже немає тих, хто поїхав.

це вантажнику АТБ достатньо А2, щоб продовжити кар'єру в LIDL. чим вище посада, тим важче.

а от зп керівників держкорпорацій - там схоже є зловживання, треба думати про механізм контролю. але зп все одно не буде ні 50 т грн, ні 100 т грн.
Та й чого ви вирішили, що міграції нема. Є
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:05

  pesikot написав:
  Xenon написав:Руда мавпа кинула Європу , а терер кидає Тайвань

❗️Трамп заявив, що США можуть не захищати Тайвань у разі конфлікту з Китаєм

За словами Дональда Трампа, Тайвань «сам хоче втягнутися у війну» та розраховує на підтримку Сполучених Штатів. Водночас він виступив проти проголошення незалежності острова та заявив, що хотів би зберегти нинішній статус-кво.

Також Трамп закликав тайванські компанії з виробництва чипів переносити свої заводи до США, зокрема в Аризону. Крім того, після переговорів із Сі Цзіньпіном він повідомив, що питання постачання зброї Тайваню «поставлене на паузу».

Залізні копита ... ))

Залізні рога :lol: Або золоті :mrgreen:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:06

з чого ви пишете?
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:06

  Faceless написав:
Shaman написав:
  ЛАД написав:...
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.

класичне не бачу :lol: вже треба Ібачити ЛАД.

ЛАД, дивись, такі структури, як АТБ, Нова Пошта, Київстар - вони не просто так виникли, не тому що касир плюс вантажник АТБ вирішили попрацювати. такими фірмами керують доволі сильні топи. весь наш сільгосп й не лише сектор (це ви класично не бачите ;))

я вже написав вище, ще раз повторюсь чому немає міграції на Захід. перше й головне - далеко не всі топи володіють відповідним рівнем мови. тобто перехід - це майже завжди втрата в позиції. й серед моїх знайомих майже немає тих, хто поїхав.

це вантажнику АТБ достатньо А2, щоб продовжити кар'єру в LIDL. чим вище посада, тим важче.

а от зп керівників держкорпорацій - там схоже є зловживання, треба думати про механізм контролю. але зп все одно не буде ні 50 т грн, ні 100 т грн.
Та й чого ви вирішили, що міграції нема. Є

добре, немає масової міграції. так коректно? 8) причини вище. й в моєму колі, кого я знаю - майже немає.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:19

  Shaman написав:дожимати що? плату за Ормуз? оце частково можуть типу як плата за відновлення. ядерну зброю - їх дотиснуть, оце головна вимога. підтримка терористів - отут не знаю, може й не зможуть дотиснути.
.
ну це їм видніше ) головне щоб мир був на справедливих умовах. :lol:
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:24

Дуже подібно як і по відношенню до України. Попробують зрубати з тайванців більше баблосів, звинувачують їх, що самі винні в разі чого і здадуть з потрохами в разі серйозної заварухи з Китаєм. Зато піддивився китайську бальну залу і може зробить таку в штатах, якщо вистачить золота https://www.theguardian.com/us-news/202 ... mmit-china
А тим часом Китай повільно, але впевнено, рухається до статусу №1 в світі, якби то деяким віруючим не здавалось не можливим.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А тим часом Китай повільно, але впевнено, рухається до статусу №1 в світі, якби то деяким віруючим не здавалось не можливим.

А чому не Індія? З точки зору демографії в Індії перспективи куди вищі.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:42

  Banderlog написав:
  shapo написав: Здесь я выражаю не недовольство,а исправляю искажение фактов которыми вы пытаетесь манипулировать.
Кстати,после этой войны,вернее всех войн в всех странах начиная с 07.10.23 ситуация начнет меняться кардинально в лучшую для Израиля сторону


нічого я не маніпулюю, я пишу що іран на попередні довоєнні умови не згодиться і буде дожимати.
А те що війна для ізраеля все змінить в в кращу сторону то хай в кращу.
Хай продовжують, я тільки за.
Всячєських успіхів їм по поверненню ірану в камяний вік. Як і іранцям)
Доречі, схоже Ви там в курсі, то як справа з мобілізацією з термінами служби в ізраелю?


То,что иранцы как и арабы в предыдущих проигранных Израилю войнах никогда этого не признавали и не признают обычное дело.
Но в этот раз для Ирана и его прокси все намного серьезнее хотя конечный результат как в любой войне всегда непредсказуем.
С мобилизацией в Израиле тоже есть проблемы,т.к.концепция малой высокотехнологичной армии провалилась после 07.10.23.
И сейчас идут дискуссии о призыве ортодоксов и арабов если не в боевые войска,так в альтернативную службу.
ТЦК в Израиле нет и не было,т.к.при начале любой войны евреи давно не живущие в Израиле прилетают воевать за страну,а не убегают из нее.
В армии служат мужчины с и женщины с 18 лет,мужчины 32 месяца и дольше,женщины 24 месяца.
В боевые войска ( это порядка 30% армии) идут по желанию как и в боевые действия.
Кадровый состав очень небольшой.
В запасе офицеры до майора и солдаты служат до 45 лет,начиная с подполковника до 55.
По желанию могут служить и позже
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ви бачите в Китає велику кількість інозмених вчених? я щось не чув. а США - це збірна ВСЬОГО світу - є різниця...

просто Китай робить це мовчки. В них першочергова ставка не на імпорті чужих мізків, бо не всім подобаються комуністичні золоті клітки, а на повернення додому власних талантів, на яких тримається наука інших країн...
https://www.nature.com/articles/d41586-025-03657-6
https://sccei.fsi.stanford.edu/china-br ... nt-program

P.S. Китайці самі оцінюють, що вже перегнали США в науці років 10 тому. І в деяких галузях, наприклад акумуляторах, це підтверджується вже комерційними ріщеннями.
https://arxiv.org/pdf/2111.09473
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:І в деяких галузях, наприклад акумуляторах, це підтверджується вже комерційними ріщеннями.
Нагадайте про які такі хай-тех рішення у сфері акамуляторної техніки в Китаює досягнення...
Рішення у масштабуванні технологій 30 річної давності-погоджуюсь -є
А чогось НОВОГО китайці поки що не зробили
Нагадаю
Китай завжди був сильний в копіюванні чужих технологій і завжди ЗМУШЕНИЙ був як правило їх красти або купувати.

ПС
а загнати 70% свого населення(1 млрд мешканців) в села під плінтус і дати можливість збудувати вітрину для 400 млн які знаходяться в 150 км зоні коло океану..
Багато розуму не треба. Особливо якщо можна не враховувати їх існування
