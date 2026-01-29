shapo написав: Я же уже писал ранее что вы ничего не знаете ни о Израиле,ни о этом регионе, но пытаетесь рассуждать. Вы не поверите ,но из-за границы прилетают те,кто давно снялся с воинского и иного учёта и небязан служить,только добровольно. Какие оповещения в 21 веке если когда произошло 07.10.23 все кто мог,даже генералы в отставке ехали на своих машинах на юг к Газе когда правительство ещё чесало репу и не принимало никаких решений. Естественно,такой продолжительной войны 2,5 года в Израиле не было с 1948г и многие резервисты служат и по 300, и по 500 дней. Естественно,есть и ухилянты,но их никто не бусифицирует,а вызывает повестками как ультраортодоксов которые устраивают демонстрации с лозунгами " умрем,но служить не пойдем!" Но повторяю - идти воевать и умирать в конце концов это решение самого резервиста,а не его командира. Да и армия там другая - вперёд идут офицеры которые и гибнут чаще.
понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили
а що не так з попередженнями мирного населення? попереджають. але якщо ХАМАС облаштувався ПІД цивільним будинком, як вони полюбляють - то так, будинок постраждає - після попередження. у вас інша інфо - наведіть
а ваше відношення до євреїв як істиного вірянина РПЦ ми розуміємо
Banderlog написав: понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили https://www.jpost.com/israel-news/article-852595 це було рік тому. І коментарі я теж почитав
И что в этой статье отлично от того,что я написал ранее? Демонстрации на Каплан с требованием отставки правительства проходили и до 07.10.23, продолжились и после. Про лапшу. Разница между нами в том,что я четвертый год живу в Израиле ,мой сын в июле - августе 2014г дважды заходил в Газу как военный врач хотя как единственный ребенок не имел права это делать без нашего согласия, его друзья служат и сейчас,причем одному уже предлагали должность главного травматолога армии и он уже майор. Именно сын мне рассказал как устроена израильская армия и кто там идёт вперёд,а не стоит на холме руководя солдатиками как Чапаев в совковом фильме. Понятно,что после Мариуполя и Бучи трудно поверить,что можно воевать по-другому ,но для такого любителя фактов ,наверное,будет несложно подсчитать,что даже по лживым данным Минздрава Газы погибло аж 75000 человек на пятачке в 40*12 км с населением 2,5 млн человек
75 тисяч це фігня, да? Ніяк не геноцид ну й заодно напомніть, яка чисельність армії хамас, яка воює проти цахал і яка цахал? Скільки в них танків, арти, літаків? Молодші офіцери і в нас гинуть часто.. Підіждем коли ви зіткнетесь з сухопутною армією ірану, тоді й поговорим про бойові якості розхваленої армії. Поки ви буцуєтесь з іраном всього пару місяців і вже щось не чутно ні про захват острова, ні про висадку на побережжя
prodigy написав:пс. китайські батареї для електрокарів найкращі в світі(років 5 тому лідером була TESLA). Німецька компанія BMW 4 роки тому купила декілька китайських електричних авто, зняла батарею, розрізала на фрагменти і вивчала, тому що визнала, що німці пасуть задніх.
Отже В мене в користуванні Єма , Баїк, Біайді, Фав, Ліфан, Айвейс, - китайські Фіскер - американець Мерседес - європеєць..... І після того як на цих авто пробіг вже коло 3 млн км.... і я ремонтував ВСІ батарейки і бачив як ті що випустили китайці в 2017 році, так і ті що випустили європейці в 2022 році чи американці в 2023 році... І після цього хтось мене ризикне переконати що я НЕ ПРАВИЙН -просто привівши мені ссилку на якусь статтю?.. 1 ВСІ батарейки побудовані практично однаково ( форм-фактори різні, будете сміятись але те що Маск заявив як прорив 48600 в 2024 році, китайці ( цей формфактор) використовували з 2017 року..., а от ХІМІЯ одна ( лфп і літій -іон і NMC літій іон-це просто зміна матеріалу катола 2 Як конструкція-китайські авто ДЕШЕВІ не тому що там щось НОВЕ , а тому що вони їх роблять а - вузькоспеціалізованими ( наприклад якщо це модель для таксі... то все максимум спрощено , пасажир дубовості не відчуває бо в машині 30 хвилин , шофер після зміни -падає б - всюди зменшена товщина деталей, лакофарбове до 3,14..... , такого поняття як грунтовка не існує , все починає скрипіти через пів-року по брусчатці(Львів) ... але економічна, дешева, легка машина... без запчастин і підтримки 3 Всадити в батарейку елементи від двох різних партій ( з різним рівнем саморозряду) -це для них як два пальці об асфальт... і ти отримуєш НОВУ МАШИНУ , яка при заводському параметрі 300 км, через 2 місяці потрапляє в розбаланс 1 вольт... при чому якби це було поблочно , тобто є 24 блока з 4 елемента в блоці і в тебе наприклад 16 елементів в 4 блоках мають підвищений саморозряд... але ні в тебе в 16 з 24 блоків - мають по одному елементу підвищений саморозряд
Висновок Так китайці зробили ДЕШЕВІ авто, дешевизна яких не в прориві якихось технологій, а в свідомому обмеженні терміну експлуатації цих авто.... Ті самі авто які йдуть на ринок Європи ... китайці не можуть продати в рази дешевше як вони продають на своєму ринку.
Тому ще раз Як педерація-картонна армія Так китай-картонна економіка....
Banderlog написав:прям так повертаються і одразу на війну? ну є ж якась система оповіщеня кому і куди іти? І явно ж хтось тисне на ухилянтів, Видно ж якісь і не хотять) якщо нема тцк то значить поліція? Чи військова поліція? я за терміни чи ліміти часу на війні і заміну. Прям резервісти ідуть по повісткам так само 100 процентів як на початку? Обманювати не педагогічно... Чи хто вписався спочатку той безвилазно до кінця?
Я когда-то тут уже описывал их систему мобилизации. Нет там никаких повесток. Мобилизация опирается на службу в резерве. Каждый резервист, получив определенную подготовку во время строчки, приписывается к конкретной части. Он знает свою часть, знает должность, знает сослуживцев, с которыми регулярно проходит сборы. Здоровье тоже отслеживается. Также он знает, по каким кодам мобилизации он обязан явиться в свою часть. Код объявляется в СМИ. За пару дней резервная часть превращается в боевую. Штат резервных частей комплектуется с небольшим запасом на форсмажоры. Именно из-за этого получился фактический перебор. Отличная система, но на ее построение нужны десятилетия и много денег. Крайне малый процент уклонения обусловлен не только патриотизмом, но и тем, что мобилизация не является прыжком в неизвестность.
75000 это данные Минздрава Газы которые никто никогда не проверял. Основное в любой войне это гибель мирного населения в сравнении с военными,особенно в одном из самых густонаснленных районов мира где и ракеты,и склады вооружений,и заложники держались в больницах, под школами и зданиями Бапор. Поэтому если бы ЦАХАЛ воевал так,как Россия в Украине,то война бы закончилась за неделю,максимум две,но и погибших бы было минимум на порядок больше. Это уже не говоря о том,что ни одна страна мира в истории не снабжала и не снабжает своего врага с которым воюет электричеством,водой,дизелем,продовольствием. Танков у ХАМАСа нет,но есть сеть тоннелей соизмерима я по размеру с московским метро. И кто вам рассказал,что остров с нефтяным терминалом Ирана будут захватывать,а не бомбить. Пока боевые действия с Ираном шли не 2 месяца, а 38 дней. Что касается боевых возможностей пехоты ЦАХАЛ, то она уже давно доказали на что способна и в предыдущих войнах,и в войне с самой мощной армией на Ближнем востоке - Хезболлой. Поэтому ждите дальше когда Израиль потерпит военное поражение - многие страны это ждут уже 78 лет,и так и не дождались. PS погуглите что такое "геноцид" прежде чем бросаться такими словами
