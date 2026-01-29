shapo написав: И хотя я сам атеист ,тем не менее читал и Коран,и Тору.
То,что я написал в писании называется золотым правилом. Никаких обвинений в Холокосте ни вам,ни вашим предкам я нигде не предъявлял,а то,что сквозит в ваших постах называется антисемитизм обыкновенный. Узнавать сколько платят в Израиле за погибшего военнослужащего чтобы удовлетворить ваше любопытство не собираюсь.
Ну іще антисіонізм мені можно з натяжкою приліпити але антисемітизм ні. Ч між арабами і євреями різниці не бачу. Золоте правило? А як поступає ізраїль ? І як б я хотів? Скупає крадене і прихащає злодіїв? А в війні україни з рф тримає нейтралітет ? То правильно буде і нам тримати в їхній. Касандра кажете погана? Ну 6 денної війни не вийшло? То вже + мені як касандрі.) А ще пройде 6 днів то іще добавите. Бомбами іран ви не задушите і вільнути цього разу не вдасться. За плату за вбитого не хочете розказувати? А шо такоє? Це секрет? Те що безвісти нема це поки що, поки сухопутня війна не масова і ви бомбами і бульдозерами її вивозите. При висадці на територію ірану будуть безвісти не сумнівайтесь. Ну не хочете про компенсацію сімям за вбитих то розкажіть про терміни призову резервістів і які наслідки якщо атеїстичний резервіст ігнорує без поважних причин війну. Є ж якісь механізми державного тиску?
Антисионизм это современная форма антисемитизма,причем те кто утверждают что они антисионисты вряд ли знают что такое сионизм и какие его цели. То,что частные израильские компании скупают краденое ни в одном суде не доказано равно как и то,что никаких протестов по поводу Турции куда ушел второй корабль не принятый в Хайфе с украинской стороны не последовало. То,что Израиль принимает воров тоже из этой же области - пока кроме бла-бла никаких запросов на экстрадицию из украинской прокуратуры не приходило. Что такое резервист игнорирует повестки мне не очень понятно. Если человек находится в стране и повестки приходят многократно им занимается военная прокуратура. Но если он за границей, то ничего не происходит. А поскольку война с перерывами идёт третий год и есть ротация,то это обычная ситуация. Про сроки призыва резервистов не знаю. Многие с перерывами отслужили уже больше 500 дней и по этому поводу встал вопрос о призыве ультраортодоксов и арабов. Сколько положено служить резервистам по закону и сколько дают компенсацию за убитого узнавать не собираюсь,т к.я тут не на собеседовании при приеме на работу,а вы не потенциальный работодатель - что знаю,тем делюсь,специально ничего узнавать не собираюсь. И хватит уже рисовать картинки будущей войны Израиля с Ираном,вы для этого ничего не знаете. Лучше поделитесь будущем войны с Россией ,там и будут протестированы ваши способности предсказателя и проверяющих будет более,чем достаточно
prodigy Чтобы вам не искать, вот последние данные ПФ станом на 01.04.2026 (уже после индексации) по размеру пенсий - https://www.pfu.gov.ua/2178524-serednij-rozmir-pryznachenoyi-pensijnoyi-vyplaty-ta-pytoma-vaga-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-misyachnyh-pensij-u-zagalnij-yih-chyselnosti-stanom-na-01-04-2026/ - средний размер 7236 грн. При этом 3,4% меньше 3000 грн., 24,2% - от 3001 до 4000 - средний размер 3 578,72 грн., 17,3% - от 4001 до 5000 - средний размер 4 526,38 грн., 36,5% - от 5001 до 10000 - средний размер 6 686,10 грн. Итого: 44,9% имеют пенсии до 5000 грн., и 81,4% меньше 10000грн. Даже 10000 грн. это меньше 250 долл. (примерно 11000 на сегодня). При этом обратите внимание на средний размер в группе 5001-10000 - он явно ниже середины интервала, т.е в этой группе заметно больше людей получают пенсии, которые ближе к 5000, чем людей, получающих пенсии ближе к 10000. И ещё. Средняя зарплата для расчёта пенсий за 2025 - 20 653 гривні 55 копійок (https://www.pfu.gov.ua/2170600-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2025-rik/), что по сегодняшнему курсу составляет около 470 долл. Так это сегодня. Так что, конечно, есть люди, получающие "400-450 дол" (есть и больше), но это, скорее, исключения. К сожалению, отчёт ПФ о доле пенсий выше 15-20 тыс. скромно умалчивает. Последняя группа - больше 10000 - 18,6%. Если навскидку, то пенсию больше 15000 (340 долл.) имеет до 5%, а больше 20000 (примерно 450 долл.) не более 1-2%.
Ежемесячные выплаты вдовам от 10525 шекелей (если нет детей, если есть - больше) + 13566 шекелей первый год = от 24 100 шекелей (8250 долл) в месяц в первый год, потом 3600 дол. Пропавших безвести нет так как по нормам солдаты, которые на основании военного свидетельства пропали без вести в определенный день в связи со службой и с тех пор не были замечены, [u]будут считаться погибшими [/u]в этот день в связи со службой https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D ... irect%3Dno
Дюрі-бачі написав:називатись можна як завгодно, а справжній комунізм це Камбоджа Пол Пота, чи совок 1918-21 рр.
ну так а навіщо забороняти травоядних (станом на 2000чні)комуністів тим більше соціалістів? Чи трампістів ? Вони демократів не забороняли, навіть корупціонерів байденів не посадили. Воуків тілки легесенько журять. А ось ваші методи наближують розколи та конфлікти
Думка Сироти
Михайло Дмитрович вважав, що проблема українського суспільства у соціальній психології. Коли немає ідеї, що об'єднує, неможливо згрупуватися і йти в одному напрямку. Ідея комунізму в Україні не реалізувалася і згасла, а національна ідея, яка у 1991 році, завдяки Народному Руху України, мала серйозні перспективи, після його розколу майже зруйнувалася. Ідея християнської демократії, яка існує в багатьох європейських країнах, також не змогла стати головною через існування кількох ворогуючих конфесій. Ліберальні ідеї не були сприйняті українською ментальністю. Вийшло так, говорив Сирота, що ті об'єднуючі ідеї, які успішно реалізувалися в Європі, в Україні або дискредитували, або не могли працювати [1].
Shaman написав:й що? буде ще більше жертв, так. але що ж робити? є відповідь на це питання? Україна готова хоч сьогодні припинити війну - але не готова саме Раша... хоч сьогодні в цьому ніхто не сумнівається? чи сумніваються, але заперечувати очевидні речі надто безглуздо?
й ще раз нагадаю - в умовах окупації кількість загиблих не буде меншою, хіба це будуть інші люди. а кількість зниклих та заарештованих зросте кратно.
тому пропонуйте, що ж зробити - але немає пропозицій, все, що можна Україна робить. є лише критика та жахання... тому пропозиції вносить Мадяр - й вони працюють...
Що робити, вам казали: - у 2019 - тоді ви хотіли поржать і позаглядати комусь у... - 2020-2022, але тоді ви слухали тарологиню Феншуй замість директора ЦРУ. - 2022-2025, але "то все зрада і капітуляція". Мінські домовленості, дорожня карта Порошенка - зрада і капітуляція, Стамбул, усі плани Трампа - зрада і капітуляція, Фінський/Грузинський сценарій - зрада і капітуляція. Залишаються шлях Афганістану (тільки жити після такої "перемоги" тут будуть індуси та хасиди), шлях УНР та японський сценарій. Вибирайте, що більше підходить.
по-перше - 2019 рік, це не до мене
але все в минулому - от треба було щось робити. й так постійно, що робити зараз - відповіді немає. постійно розумний потім.
Відповідь є. По-перше, усі потужники, які у різні часи волали: "зрада і капітуляція", через яких ми про**ли усі більш-менш прийнятні шанси зупинити цю війну і врятувати країну від сценарію УНР, повинні замовкнути і йти виправляти ситуацію рядовими в піхоті ЗСУ. По-друге, 500 дронів по москві щодня.
Але з такою недолугою владою у нас мало шансів на позитив.
Shaman написав:з пенсіями в Україні біда. є статистика, скільки людей отримує пенсії близько до мінімальної - й їх чимало. напевне ті, хто вийшов на пенсію до 2010 року. жити на 5 т грн важкувато, а без власного житла - й неможливо
Я вже пояснював про біду з пенсіями і причину біди... Пенсіонери які заробляли за совка мали отримувати пенсії за рахунок у вкладення в совкові підприємства Совкові підприємства впали.... Пенсіонери залишились.... Україна взяла на себе забезпечення як тих Пенсіонерів які заробляли собі на пенсію в Україні так і совкових пенсіонерів... і цим ледь не надірвалась , бо впровадила 42% пенсійний збір який діяв до 2014 року.... Станом на сьогодні , навіть якщо людина 1963 року народження маючи 27 років стажу офіційно (по правилам ПФ) має отримати 2300 грн/пенсії, їй а - дораховують 220 грн до мінімальної б - дораховують 880 як людина до 80 років і на руки 3400 грн.. Так це не вау, але й не ужас-ужас....
справедлмво. Ну взагалі нам треба переймати їх досвід якщо правда хочем тут будувати ізраель. Бо помню як розкудахтались коли я писав що в відпустку їду озброєний в них ж це норма що військові ходять з автоматами. Тому або труси або хрестик як каже будівельник. Іще варто буде перейняти в прифронтових територіях кібуци інакше ці землв перетвориться на дике поле.
стриманний та відносний позитив хоча грузинський сценарій не суперечить фінському під тягарем економічних проблем в Україні та за умови корекції режиму в москві на менш кровожорлевий, можливе перетікання з початково фінського у грузинський
Аналітики найбільшого у США банку JPMorgan Chase прогнозують для України так званий фінський сценарій закінчення війни, що передбачає втрату частини території, але збереження суверенітету та західного курсу. Про це сказано в доповіді банку за травень.
У звіті говориться, що позиції України останнім часом покращилися завдяки посиленню європейської підтримки та прогресу в питанні західних гарантій безпеки, проте досягнення Києва банк називає «нестійкими». Аналітики вважають, що результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на фронті є патовою. За нинішніх умов переговорне врегулювання може бути досягнуто вже цього року, вважають у JPMorgan Chase.
Американський банк змінив свій прогноз закінчення війни з «грузинського» сценарію, який передбачав курс на зближення з Росією, на «фінський». У JPMorgan Chase проводять аналогію з Фінляндією після Другої світової війни — тоді країна віддала близько 10% своєї території Радянському Союзу, але зберегла незалежність, досягла процвітання та орієнтувалася на Захід протягом десятиліть, попри відсутність офіційних гарантій безпеки.
«Хоча жодна аналогія не є досконалою, ми передбачаємо подібний результат для України — такий, що збереже суверенітет та орієнтацію на Захід, але не забезпечить повністю справедливого чи безпечного миру», — говориться у звіті.
Аналітики стверджують, що Україна, ймовірно, піде на територіальні поступки, але збереже близько 80% територій, які контролювала до 2014 року. Це дозволить створити «певну форму стримування» РФ, стабілізувати економіку та продовжити інтеграцію у Західний світ.
Водночас у JPMorgan Chase передбачають, що вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі не відбудеться, Київ також не отримає прямих гарантій безпеки за аналогією з 5 статтею Договору про НАТО. Замість цього розглядаються «запевнення» — довгострокове фінансування, постачання зброї, обмін розвідданими та навчальні місії.
Натомість Москва зможе представити такий сценарій як власну «перемогу» у війні, не домігшись при цьому повної капітуляції України, резюмує JPMorgan.
Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Сили оборони України ніколи не задовольнять ультиматуми Кремля щодо виходу з неокупованої частини Донбасу. Натомість Москва визначає цю умову як єдину для припинення вогню та продовження мирних переговорів.