Додано: Нед 17 тра, 2026 18:53
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
це і яких товарах пораховано?
в єдиному товарі, який був є і буде всюди в ціні: в золоті.
в совку 1 г 583 проби був 20-25 руб, зараз - 4500 грн.
а 583 проба це золото взагалі?
999 проба? ні не чули
ціни на золоті вироби були в різних республіках різні
в Одесі каблучка з рубіном -300руб, а в Талині придбали за 220руб (1979р)
до реформи 1961р обручки (583) для чоловіка 50руб, для жінки 80руб(чому так дешево, в ссср стимулювали одружуватись і дітей народжувати (1 к 1 як в рф), після 1961р
обручки ( 1962-75) по ціні 9-12 руб
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 17 тра, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2026 18:54
Banderlog написав: shapo написав:
.
Про мобилизацию и ротацию в Израиле я уже все что знал рассказал,а вот ваш прогноз по финалу войны в Украине пока так и не увидел несмотря на примеренные вами лавры Касандры
Нічого ви не розказали, зовсім. Даж полінувались взнати скільки виплачують за труп і про зниклих безвісти.
А на рахунок війни читайте мене раннього, я вже все написав.
Ми її програли в березні минулого року, все йде не до фінського чи корейського сценарію, а до перетворення України на сирію або ірак.
Як казав Хмара до влади прийшли ліквідатори української державноств.
Якби син лишився в мед в Україні то можно було б з натяжкою прийняти вашу версію, но він пішов в мед в нас щоб добратись до мед в австралії.
Я уже писал,что я тут не на собеседовании по приему на работу и не собираюсь ничего искать по вашим запросам.
Без вести пропавших в Израиле нет,поэтому тут меняют вполне живых террористов на трупы израильтян,а те трупы которых ещё находятся уже больше 50 лет где-нибудь в Сирии известны.
Сын поступил абсолютно правильно,т.к.жизнь у человека одна и умирать за негодяев которые ничего не дали ни ему,ни его родителям начиная с советского прошлого просто глупо.
Кроме того,мало кто смог пройти тот путь который прошел он став старшим врачём вначале в Израиле, а потом первым по его специальности из израильтян в Австралии работая сейчас заведующим отделения частной клиники и старшим врачом государственной.
В отличие от Израиля Украине в 1991г государство досталось практически даром,поэтому и ценность его для граждан сомнительна при непрерывном воровстве власть имущих все 35 лет.
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 17 тра, 2026 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2026 18:56
budivelnik написав: TUR написав: budivelnik написав:
В совку 60????_-80%
Опять поломанный калькулятор?
В 1985 например минимальная пенсия (при наличии стажа 25 лет и без надбавок 10-20%% за непрерывный стаж) - 70 руб.
У нас сейчас 3455 грн (при стаже 34 года).
Тогда пенсию 70-90 руб получало 80% но это, по покупательной способности как сейчас 10-15 тыс грн.
Поки совки неокріпші уми не позасирали -уточню
Пляшка шампанського в 1985 році коштувала в магазині - 5 рублів( але її не було -дефіцит) і 7,50 рублів в кафе...
Тобто за пенсію ви тоді могли купити 10 пляшок шапманського....
Це для того щоб молодь розуміла в зрозумілих для них вимірах бо в кілограмах кісток за2 грн в магазині -це 35 кг... які Тур назве мясом, а я кістками ,бо мясо на базарі було 10 рублів в 1985 році...
советское шанпанское в 1985р -3,50р але це гроші на вітер,
в общаге студенти (навіть дівчата) пили горілку (вірніше домашній самогон, на буряках винницькій)
Додано: Нед 17 тра, 2026 18:58
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
це і яких товарах пораховано?
в єдиному товарі, який був є і буде всюди в ціні: в золоті.
в совку 1 г 583 проби був 20-25 руб, зараз - 4500 грн.
У 80-их 42 ре/грам, але здебільшого дефіцит, чим далі, тим більший.
Додано: Нед 17 тра, 2026 19:01
Banderlog написав: Shaman написав:
приклад жовтня 2023, що з такими як ХАМАС, про щось домовлятися - марна справа, ігнорує. й не він один...
Чого ж ігнорую? Я не бачу нічого спільного між росіянами і хамас.
Насправді війна з хамас більш схожа на різню америкосами команчів. Shapo закликає наплювати на міжнародне товариство і оон та таки довести геноцид до кінця, а сам буде в австралії. Хід раціональний з ним не поспориш, індивідуальна стратегія достойна. А на рахунок згеноцидити каманчів то це буде важче ніж передбачалось, бо за ними іран а за іраном китай.
за Іраном Китай, але немає логічного висновку,
що за ХАМАСом Китай, так? скоріше рф? да
Додано: Нед 17 тра, 2026 19:06
Banderlog написав: prodigy написав:Хватало там при комуняках пенсіонерам
ще й по книжкам гроші тримали масово. А зараз при медіанній песії я себе погано уявляю. Зараз 4750.
п*здун, в селі до 1965 взагалі у селян пенсій не було
а до 1939?
Може точку відліку таки візьмем з кінця союзу?
це неправильна шкала часу , бо з кінця союзу(1990-1991) не було товарів, а тільки паперці (які люди вважали з гроші) і швидко несли до фонду Елайс
, який накрився у 1995році?
Фінансова піраміда та довірча компанія «Елайс» припинила свою діяльність і «накрилася» саме у 1995 році.Це була одна з найвідоміших афер (довірчих товариств) в Україні періоду 1990-х років, яка збанкрутувала і не повернула гроші тисячам вкладників.Для довідки:Роки активності: приблизно 1992–1995 роки. Компанія збирала кошти під високі відсотки, діючи за принципом фінансової піраміди.Крах: у середині 1990-х піраміда вичерпала потік нових вкладників, припинила виплати та збанкрутувала разом із низкою інших схожих фондів, таких як «МММ» та «Саламандра»
Додано: Нед 17 тра, 2026 19:12
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
це і яких товарах пораховано?
в єдиному товарі, який був є і буде всюди в ціні: в золоті.
в совку 1 г 583 проби був 20-25 руб, зараз - 4500 грн.
У 80-их 42 ре/грам, але здебільшого дефіцит, чим далі, тим більший.
ну не такий дефіцит, щоб взагалі нічого золотого не було, але товар завозили
раз на тиждень, частину викладали і люди купували, а більшу частину розпродавали спекулянтам чи знайомим (додавали щось зверху -20руб за каблучку)
я купив обручки на свадьбу в Одесі на Дерибасівській (в Золотий Ключик) 19 серпня 1991р (у день ГКЧП), без пре замовлення
Додано: Нед 17 тра, 2026 19:13
Banderlog написав:
Насправді війна з хамас більш схожа на різню америкосами команчів. Shapo закликає наплювати на міжнародне товариство і оон та таки довести геноцид до кінця, а сам буде в австралії. Хід раціональний з ним не поспориш, індивідуальна стратегія достойна. А на рахунок згеноцидити каманчів то це буде важче ніж передбачалось, бо за ними іран а за іраном китай.
Вы так и не сформулировали что такое геноцид Израиля в отношении газаватников приведя в качестве аргумента ложь из Википедии и про- палестинской помойки ООН.
А почему Израиль должен снабжать людей которых с детства воспитывают так,что евреев нужно вырезать,а Израиль уничтожить?
И почему не Египет закрывший границу с Газом не должен поставлять ему все это,а не только зарабатывать на контрабанде оружия и людей?
Где же арабская солидарность?
И какие претензии ко мне лично? Я что ,в 69,5 лет должен пойти повоевать? По-моему, тут на форуме есть гораздо более молодые форумчане которые до сих пор не на фронте.
А мой отъезд из Израиля только сократит ему расходы на мое содержание.
Да и вообще сейчас после смерти жены мне все равно где жить,главное,с кем и для чего.
Но вам это явно не понять.
Додано: Нед 17 тра, 2026 19:13
Banderlog написав: shapo написав:
.
Про мобилизацию и ротацию в Израиле я уже все что знал рассказал,а вот ваш прогноз по финалу войны в Украине пока так и не увидел несмотря на примеренные вами лавры Касандры
Нічого ви не розказали, зовсім. Даж полінувались взнати скільки виплачують за труп і про зниклих безвісти.
А на рахунок війни читайте мене раннього, я вже все написав.
Ми її програли в березні минулого року, все йде не до фінського чи корейського сценарію, а до перетворення України на сирію або ірак.
Як казав Хмара до влади прийшли ліквідатори української державноств.
Якби син лишився в мед в Україні то можно було б з натяжкою прийняти вашу версію, но він пішов в мед в нас щоб добратись до мед в австралії.
Війну за українську незалежність ведуть три соціальні категорії: ЛГБТ-активісти, феміністки та євреї
Faceless написав:
budivelnik написав:[
2 Скільки в кількісному стані ви думаєте є інвесторів з ВЛАСНИМ капіталом в 100 млн грн ?
Поки думаєте я скажу що на моє ІМХО
МЕНШЕ 10 000 осіб...
А тепер прикиньте
а - скільки з цих 100 млн Ви збираєтесь забрати
Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату
Я люблю створювати вилки.....
З одного боку
50%; з 4% від 100 000 000 грн = 2 000 000 грн *10 000 осіб= 20 млрд грн....
Це звичайно гроші
Але як вони допоможуть наприклад 10 млн пенсіонерів
20 млрд грн / 10 млн пенсіонерів / 12 = 160 грн/місяці....
Це максимум прибутку...
і якщо згадати що якусь частку забереадміністрування , а ще мозок людині даний не для того щоб втратити 2 млн грн/рік щорічно..... і вона швиденьк з цим питанням розбереться..
Отже
Єдиний вихід це
Боротись не за те щоб не було багатих
Боротись треба за те щоб не було бідних...
І боротьба для усіх повинна бути в одних і тих самих умовах...
І в країні яка не забезпечує баланс експорт/імпорт... обкладати додатковими податками -виробництво
Шлях в нікуди.
Якщо вже свербить в задниці - обкладай те споживання....
Ще краще ІМПОРТ
Але ж у нас основна складова ІМПОРТУ-це газ/нафта( 7 млрд доларів, або 20% від суми імпорту в 2021 році)...
Виходить додатковий податок на імпорт автоматично приводить до росту цін на усе...
Та й на скільки можна збільшити оподаткування 7 млрд доларів - щоб всім вистачило ? в три рази ? І довівести бензин до 200 ?
