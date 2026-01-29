Faceless написав:.......... Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату
Вам не кажется, что вы слишком вольно трактуете понятие "люмпен-пролетаріат"? Уточните, пожалуйста, кого вы к нему относите - дворников, продавцов, начинающих (и не только) учителей, очень многих врачей..., у которых низкие зарплаты. Кого ещё?
у знайомих дочка закінчила медичний, одна з найкращих студенток на курсі. Вдалося потрапити на роботу у Львів у відому лікарню. Зарплата щось типу біля 10тис на руки, різні нічні чергування, в неділю, на свята - скидують по максимуму на неї. Сказали за будь-які 100 грн вдячності від паціента вилетить по статті. По факту років до 30 її будуть утримувати батьки. І то варіантів лише три: почати брати хабарі, йти в приватні клініки, їхати лікарем в умовну Чехію.
Letusrock написав: у знайомих дочка закінчила медичний, одна з найкращих студенток на курсі. Вдалося потрапити на роботу у Львів у відому лікарню. Зарплата щось типу біля 10тис на руки, різні нічні чергування, в неділю, на свята - скидують по максимуму на неї. Сказали за будь-які 100 грн вдячності від паціента вилетить по статті. По факту років до 30 її будуть утримувати батьки. І то варіантів лише три: почати брати хабарі, йти в приватні клініки, їхати лікарем в умовну Чехію.
Похоже,с 2010 когда сын уехал из Украины для врачей ничего не изменилось. Правда,в Киеве был тогда ещё вариант идти в интернатуру в кардиохирургию или урология. Но для этого нужно было дать взятку 25 тыс.долларов и три года работать интерном без зарплаты в надежде что потом тебя пустят к столу и ты наконец начнёшь зарабатывать. В Украине почему-то считается,что зарабатывать должен только хирург,а терапевт,семейник,педиатр это так,не медицина, в отличие от других стран где это равноценные специальности по оплате и престижу.
Відносини між ЄС і КНР різко загострилися через суперечки навколо взаємного доступу до ринків і торговельної політики. Сторони дедалі частіше обмінюються публічними звинуваченнями, а ризик масштабного торговельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу лише зростає", - зазначає видання. Серед головних претензій ЄС до Китаю: нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку; значний торговельний дисбаланс; державна підтримка китайських виробників; посилення експорту дешевої китайської продукції до Європи. Президент Торгово-промислової палати ЄС у Китаї Йенс Ескелунд описав ситуаціютак: "Це не партнерство .. Це 400-метровий велетенський контейнеровоз із 24 тисячами контейнерів, який прямує до Європи й повертається майже порожнім". Пекін натомість вважає, що Євросоюз поступово переходить до економічного стримування Китаю та прагне обмежити китайські інвестиції й технології. https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... es/1250680 Ось як треба захоплювати інші країни - без єдиного пострілу, дипломатичним шляхом))
fler написав:Відносини між ЄС і КНР різко загострилися через суперечки навколо взаємного доступу до ринків і торговельної політики. Сторони дедалі частіше обмінюються публічними звинуваченнями, а ризик масштабного торговельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу лише зростає", - зазначає видання. Серед головних претензій ЄС до Китаю: нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку; значний торговельний дисбаланс; державна підтримка китайських виробників; посилення експорту дешевої китайської продукції до Європи. Президент Торгово-промислової палати ЄС у Китаї Йенс Ескелунд описав ситуаціютак: "Це не партнерство .. Це 400-метровий велетенський контейнеровоз із 24 тисячами контейнерів, який прямує до Європи й повертається майже порожнім". Пекін натомість вважає, що Євросоюз поступово переходить до економічного стримування Китаю та прагне обмежити китайські інвестиції й технології. https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... es/1250680 Ось як треба захоплювати інші країни - без єдиного пострілу, дипломатичним шляхом))
ввести додаткові тарифи! Ой, але ж це так робить "тупий-рудий"
Faceless написав:.......... Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату
Вам не кажется, что вы слишком вольно трактуете понятие "люмпен-пролетаріат"? Уточните, пожалуйста, кого вы к нему относите - дворников, продавцов, начинающих (и не только) учителей, очень многих врачей..., у которых низкие зарплаты. Кого ещё?
у знайомих дочка закінчила медичний, одна з найкращих студенток на курсі. Вдалося потрапити на роботу у Львів у відому лікарню. Зарплата щось типу біля 10тис на руки, різні нічні чергування, в неділю, на свята - скидують по максимуму на неї. Сказали за будь-які 100 грн вдячності від паціента вилетить по статті. По факту років до 30 її будуть утримувати батьки. І то варіантів лише три: почати брати хабарі, йти в приватні клініки, їхати лікарем в умовну Чехію.
А второй вариант - чем плох? - так-то: в этой стране "госуха" никогда особо денежной не была (ну, кроме одной - очевидной - стези)...