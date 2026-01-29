Додано: Пон 18 тра, 2026 13:34

sashaqbl написав: Не заперечую існування цих фактів, бо скоріш за все вони правдиві.

якщо хоч 10% з інфо про Скелю правда, то понятно чому били."Бити" це найпростіший спосіб зламати волю і досягти результату.P.S. Навіть ШІ погодився1. Швидкий злам особистості та придушення воліВ умовного командування немає місяців на психологічну роботу чи перевиховання.Фізичне насильство є найшвидшим способом раптово «обнулити» колишній соціальний статус людини.Воно демонструє абсолютну безпорадність індивіда перед системою і ламає будь-яку схильність до саботажу, протесту чи дискусій.2. Створення альтернативного (вищого) страхуДля виконання надскладних завдань із високим ризиком для життя менеджмент такої структури має створити ситуацію, де страх перед внутрішнім покаранням перевищує страх перед зовнішньою загрозою (ворогом).3. Дегуманізація та підготовка до сприйняття себе як ресурсуШтурмові підрозділи з високим рівнем втрат вимагають від бійця згоди на роль «живої сили» без права на індивідуальну цінність.Систематичне приниження та побиття стирають у людини відчуття власної гідності та самоцінності.4. Штучний відбір та демонстрація «правил гри»Для керівництва подібних батальйонів важливо одразу виявити тих, хто готовий підкоритися, і тих, хто чинитиме опір до кінця. Побиття на початковому етапі слугує жорстким тестом:Воно одразу показує, хто зламався і виконуватиме будь-яку команду.Воно маркує потенційних лідерів протесту, яких система потім або ізолює, або знищує першими, щоб запобігти бунтам у майбутньому.5. Спрощення контролю через страх замість повагиПобудова авторитету на основі професіоналізму, лідерства та взаємоповаги потребує часу, кваліфікованих кадрів та інтелектуальних зусиль з боку командування. В умовах дефіциту часу та низької якості управлінського залишку, страх стає найдешевшим і найдоступнішим сурогатом дисципліни. Він діє миттєво і не вимагає від командирів високих професійних якостей — достатньо лише мати монополію на насильство.