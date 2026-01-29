Додано: Пон 18 тра, 2026 14:32

якщо хоч 10% з інфо про Скелю правда, то понятно чому били.

"Бити" це найпростіший спосіб зламати волю і досягти результату.





«Волю» до чого?До величезного забитого буя виконувати завдання «як всі»?А як ти хотів?Ти такий самий як оцей новоприбулий . Все тягнеш і вже давно. (Я про всяку чорнову рутинну роботу, не обовʼязково «йди он туди і помри».І тут приходить мамина царапинка (ясна річ насильно мобілізована) і хоче нібуя не робити . Яке буде ставлення у тих, хто має спільний шмат тягнути сам, і за себе і за нього?Це доречі це саме питання, яке ставлять (чи ставили ) тобі , Флайману та іншим демонстративним ухилесам в 22-23 роках. «Оборона своєї держави - справа спільна всіх. Чому ти свою частину переклав на інших?». От тобі це не здається справою спільною , і в твоїй свідомості «твоєї частини» нема. І можливо опинись ТАМ, вона не зʼявиться у тебе .Але от тим хто тягне на собі, так може не здаватись. І тому таке «виховання».