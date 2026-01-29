flyman написав: можна ще рахувати проїздом в ГТ:

трамвай 3 коп,

тролейбус 4 коп,

автобус 5 коп.



Сьогодні 20 грн. автобус/тролейбус., (до подій в Ірані 15 грн.)





ні, не можназа часи ссср: міський(трам, трол, бус) , приміський(бус, жд електричка) і пасажирський(жд і аерофлот) -всі працювали в кращому випадку в нуль( ЖД транспортна мав збитків тільки за рахунок вантажів)увесь транспорт датували, бо більшість населення до 1980р не мало власного (про коня в селі немає мови), коли мій батько купив жигуля у 1977р, в нашій хрущевці на 130кв.(це 500+ мешканців) було всього 4 авто, потім кожного року по 1-2 авто додавалось, одне авто на 120, а в селі і того менше, бо їздили по селу на конях, велосипедом, чи з поля газ53 віз до села.яйця продавали дешево, бо це не делікатес, хоч в буфеті в екіпажу ОВІМУ три смажених яйця + 20грм сала=90коп. Інколи я собі дозволяв таку розкіш (бо від смороду їжі в їдальні "екіпажу" хотілось блювати, а стипендія маленька 40р(як відміннику мені 45р),а ще транспортні витрати, то на їжу залишалось десь 15-20руб на місяць , тому 90коп за 3 яйця було дорого. а коли після 2 курсу почали "ходити в рейси", то потім (через 2-3 місяця) після рейсу заходиш в бухгалтерію ЧМП шукає свій індивідуальний номер (мій був 32056), якщо є в списку, той йдеш до каси, а там бац 25рублів премія, а інколи 3,50 (марно топав з Дідріхсона 10 до провулка Нахімова 1), пішки 3км.