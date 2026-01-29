Росії зараз потрібно додатково 1,5 мільйона працівників для відновлення рівноваги на ринку праці. Повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік, поглибило дефіцит: за даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія зазнала приблизно 1,2 мільйона втрат, включаючи 325 тисяч загиблих станом на січень 2026 року. Демографічні фактори, такі як старіння населення та низька народжуваність, погіршують ситуацію. Російський союз промисловців і підприємців прогнозує дефіцит у 3 мільйони працівників до 2030 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначила, що сучасна Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили. https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/ Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?
Так мерять нужно не "головами", а "частями": 3 ляма из 150ти - это примерно как 300к из 20...