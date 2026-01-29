RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17808178091781017811>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:мобілізація по 30 тисяч щомісяця. Чисельність не збільшується
В росії по 40 і чисельність зростає. Сзч і по догляду? Ну допустим но вони все одно не вертаються і в рф теж є сзч і списання по догляду.
А на рахунок списання по здоровю то все одно це втрати. Яка різниця поранило його чи ісульт чи в дурку влетів ?
Загальні втрати співставні і аж ніяк 1 до 5.
Максимум 1 до 2.

Я більше схильний до 1:2, навіть 1 : 2.5. Все ж списуються в РОА менше ніж у нас. Та й по цифрах мобілізації - нема 30 тис. в нас. І не зростає чисельність РОА протягом останнього року.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 12:40

навезуть іноземних спеціалістів

  fler написав:
  Damien написав:
  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.

Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?

навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42954
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 12:51

  Banderlog написав:
  stm написав:
Наші погіршенні позиції - це те, що дрони опісля 9 травня бомбили москву у оточені усього ппо?
і хто більше вбив мирняка ви в москві чи путін в києві? Блекаут в москві відбувся ?

Мирний не впливає на хід війни, окрім паніки. Моя смерть краща за вашу з 16 моніторами математично )
40% економіки орків це військові затрати, 20% банків орків не виживуть навіть за побєду. Підтримка Китай, де з 2020 відтерменування банкрутства 25% економіки. Все прям дуже погано для всіх, але авторитарний режим візуально, поки не копнешь, лякає більше )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 12:58

  flyman написав:навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів

Так, Флай, умовний індус і іже за 450$/місяц краще за вас. І продуктивніше на демографічному фронті також )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:07

Banderlog

Загальні втрати співставні і аж ніяк 1 до 5.
Максимум 1 до 2.


Всі вчили якусь різну математику в школі. Навіть якщо 1 до 2-х, це називається «співпідставні»?
Сподіваюсь ти не летусрок, у якого при втратах хай 10 тис чол в місяць (думаю значно менше) мільйони чоловіків скоро закінчаться..
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19070
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:08

відпочковування?

  stm написав:
  flyman написав:навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів

Так, Флай, умовний індус і іже за 450$/місяц краще за вас. І продуктивніше на демографічному фронті також )))

відпочковування?

БТС: "звільни місце для індуса"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 тра, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42954
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:09

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Наші погіршенні позиції - це те, що дрони опісля 9 травня бомбили москву у оточені усього ппо?
і хто більше вбив мирняка ви в москві чи путін в києві? Блекаут в москві відбувся ?

Мирний не впливає на хід війни, окрім паніки. Моя смерть краща за вашу з 16 моніторами математично )
давайте сухих цифр. Все в порівнянні москва 13 млн київ 4 млн. Щоб ефект від дронових ударів був співрозмірний потрібно щоб на москву летіло в 3 рази більше. А летить в 3 рази менше. Отжедля паритету потрібно в 9 раз більше
Україну удари по києву не зламали отже недостатні. Ми готові воювати іще 3 роки.
Ну далі мисль ви якось самі додумайте.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5323
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:16

Banderlog

Ми готові воювати іще 3 роки.


Суха математика тут не працює.
Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались.
СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19070
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:18

  Banderlog написав: давайте сухих цифр. Все в порівнянні москва 13 млн київ 4 млн. Щоб ефект від дронових ударів був співрозмірний потрібно щоб на москву летіло в 3 рази більше. А летить в 3 рази менше. Отжедля паритету потрібно в 9 раз більше
Україну удари по києву не зламали отже недостатні. Ми готові воювати іще 3 роки.
Ну далі мисль ви якось самі додумайте.

москва вже стогне "я нє думала, что оно мєня косньотся". Київ натомість: "хз, не гірше ніж лютий 2022..." ))) не буде 3 роки. Якщо дєдушка Трамп не просре міць найсильнішою країни світу )
Суха математика: ви, не я, відвойовуєте більше територій ніж вони беруть... Китай наразі не просто так супутники фігачить...
Востаннє редагувалось stm в Сер 20 тра, 2026 13:20, всього редагувалось 2 разів.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:18

здесь руZZкий дух, здесь уЗким пахнет:

https://www.facebook.com/10006677537118 ... wOaTM398aG
Xenon
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17808178091781017811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 299919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (7036)
20.05.2026 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.