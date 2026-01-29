Додано: Сер 20 тра, 2026 12:35
Banderlog написав:
мобілізація по 30 тисяч щомісяця. Чисельність не збільшується
В росії по 40 і чисельність зростає. Сзч і по догляду? Ну допустим но вони все одно не вертаються і в рф теж є сзч і списання по догляду.
А на рахунок списання по здоровю то все одно це втрати. Яка різниця поранило його чи ісульт чи в дурку влетів ?
Загальні втрати співставні і аж ніяк 1 до 5.
Максимум 1 до 2.
Я більше схильний до 1:2, навіть 1 : 2.5. Все ж списуються в РОА менше ніж у нас. Та й по цифрах мобілізації - нема 30 тис. в нас. І не зростає чисельність РОА протягом останнього року.
Додано: Сер 20 тра, 2026 12:40
fler написав: Damien написав:
Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою
, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?
навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів
Додано: Сер 20 тра, 2026 12:51
Banderlog написав: stm написав:
Наші погіршенні позиції - це те, що дрони опісля 9 травня бомбили москву у оточені усього ппо?
і хто більше вбив мирняка ви в москві чи путін в києві? Блекаут в москві відбувся ?
Мирний не впливає на хід війни, окрім паніки. Моя смерть краща за вашу з 16 моніторами математично )
40% економіки орків це військові затрати, 20% банків орків не виживуть навіть за побєду. Підтримка Китай, де з 2020 відтерменування банкрутства 25% економіки. Все прям дуже погано для всіх, але авторитарний режим візуально, поки не копнешь, лякає більше )
Додано: Сер 20 тра, 2026 12:58
flyman написав:
навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів
Так, Флай, умовний індус і іже за 450$/місяц краще за вас. І продуктивніше на демографічному фронті також )))
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:07
Banderlog
Загальні втрати співставні і аж ніяк 1 до 5.
Максимум 1 до 2.
Всі вчили якусь різну математику в школі. Навіть якщо 1 до 2-х, це називається «співпідставні»?
Сподіваюсь ти не летусрок, у якого при втратах хай 10 тис чол в місяць (думаю значно менше) мільйони чоловіків скоро закінчаться..
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:08
stm написав: flyman написав:
навезуть іноземних спеціалістів без мовних патрулів
Так, Флай, умовний індус і іже за 450$/місяц краще за вас. І продуктивніше на демографічному фронті також )))
відпочковування?
БТС: "звільни місце для індуса"
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 тра, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:09
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Наші погіршенні позиції - це те, що дрони опісля 9 травня бомбили москву у оточені усього ппо?
і хто більше вбив мирняка ви в москві чи путін в києві? Блекаут в москві відбувся ?
Мирний не впливає на хід війни, окрім паніки. Моя смерть краща за вашу з 16 моніторами математично )
давайте сухих цифр. Все в порівнянні москва 13 млн київ 4 млн. Щоб ефект від дронових ударів був співрозмірний потрібно щоб на москву летіло в 3 рази більше. А летить в 3 рази менше. Отжедля паритету потрібно в 9 раз більше
Україну удари по києву не зламали отже недостатні. Ми готові воювати іще 3 роки.
Ну далі мисль ви якось самі додумайте.
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:16
Banderlog
Ми готові воювати іще 3 роки.
Суха математика тут не працює.
Цілі війни різні. Їм взяти якісь землі , які 99% в житті не побачить ніколи на свої очі. Нам - щоб відібались.
СССР головою об Афганістан бився 10 років, і втрати мав в десятки раз менші . А по Москві не мав жодного прильоту. Вийшов ні з чим. Як тут працює твоя математика розміру населення столиць і ударів по ним?
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:18
Banderlog написав:
давайте сухих цифр. Все в порівнянні москва 13 млн київ 4 млн. Щоб ефект від дронових ударів був співрозмірний потрібно щоб на москву летіло в 3 рази більше. А летить в 3 рази менше. Отжедля паритету потрібно в 9 раз більше
Україну удари по києву не зламали отже недостатні. Ми готові воювати іще 3 роки.
Ну далі мисль ви якось самі додумайте.
москва вже стогне "я нє думала, что оно мєня косньотся". Київ натомість: "хз, не гірше ніж лютий 2022..." ))) не буде 3 роки. Якщо дєдушка Трамп не просре міць найсильнішою країни світу )
Суха математика: ви, не я, відвойовуєте більше територій ніж вони беруть... Китай наразі не просто так супутники фігачить...
Востаннє редагувалось stm
в Сер 20 тра, 2026 13:20, всього редагувалось 2 разів.
