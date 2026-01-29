Додано: Чет 21 тра, 2026 18:14
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Так досягнути торгового профіциту- не важко
Гугл каже, що тих, кому це вдалося досягнути суттєвого профіциту можна порахувати на пальцях і диктатур там меншість:
Китай, Німеччина, Японія, Південна Корея, Нідерланди, Тайвань, можливо Саудівська Аравія (сильно залежить від цін на нафту), Сінгапур, Швейцарія, Норвегія, Ірландія, Данія, ОАЕ (сильно залежить від цін на нафту)...
Китай- за рахунок гноблення власного народу...
Я тобі пояснюю СУТЬ -а ти не хочеш ЗРОЗУМІТИ
Якщо ГНОБИТИ СВОЇХ - то профіцит отримати просто
А от РОЗВИВАЮЧИ своїх - тоді профіцит не потрібен , бо все що ЗВЕРХУ йде в розвиток....
Самі ГРОШІ ради ГРОШЕЙ - нафік не потрібні.
А от надлишок грошей вкласти в СЕС( або у Фонд як Норвегія/Саудити) - які дадуть віддачу ПОТІМ - це ОБНУЛИТИ профіцит.
Зрозумів?
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:18
Banderlog написав:
Після війни кредити доведеться повертати.
Ти ні до 2014 нікому нічого не повертав, ні після закінчення Війни -повертати не будеш... бо спробуєш отримати військову пенсію , або пенсію по інвалідності і повернешся до Гундяя.....
А от Україна ПОВЕРТАТИ те що ВИТРАТИЛА на війну - не буде
І рвати жили відновлюючи інфраструктуру ОРДЛО - також не буде....
А от щось типу Силіконової долини ( в 100 разів меншої по грошам) - створить
І роботизація тими ж електротракторами пройде на рівні, який забезпечить без МОЄЇ праці - ТВОЮ пенсію..
ПС
Я ж тобі казав-лікуйся.
Бо ти воюєш ризикуючи своїм життям за те що не віриш.
Як таке можливо?
Ти реально воюєш чи десь примазався?
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:37
палає НПЗ Сизрань, 25% нафтопереробки в мінусі
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:52
budivelnik написав:
А от Україна ПОВЕРТАТИ те що ВИТРАТИЛА на війну - не буде
за
Не треба кричати великими буквами. Краще аргументуй, з чого ти взяв ці твердження? Україні гроші дають в кредит, під проценти. Крапка.
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:55
Banderlog написав:
кредитів на війну вони надавали нівроку. Після війни кредити доведеться повертати. А ті пісеньки про халяву остав для своїх продавців.
Не хвилюйся, тигренятко. Борги нам спишуть. Не всі і не одразу, але поступово спишуть. Це вже було не раз і не два.
Іншого вибору у них немає - хіба що воювати замість нас, але чомусь не хочуть, обрали шлях заливання нас грошима.
Колись давно тут на форумі одна розумна людина виклала "інсайд" щодо цієї війни приблизно такого змісту: "У світі накопичилося багато старої зброї, яку необхідно утилізувати. Крім того, потрібен полігон для випробувань нової зброї. Тому сильні цього світу вирішили скористатися цієїю війною для вирішення зазначених завдань. При цьому кількість українців, що залишиться після війни вони визначили 25 млн." Про кордони після війни там нічого не було сказано. Як я зрозуміла тоді, війна має завершитись, коли в Україні залишиться 25 млн. українців. Договорняк, коротше кажучи.
Додано: Чет 21 тра, 2026 18:59
prodigy написав:
палає НПЗ Сизрань, 25% нафтопереробки в мінусі
Чомусь Флайман не йумарить «так розвал через 2-3 тижні?»
Бач що цитати його «прогнозів» лютого 22-го роблять.. 😅
Додано: Чет 21 тра, 2026 19:00
Banderlog написав:
з чого ти взяв ці твердження? Україні гроші дають в кредит, під проценти. Крапка.
А ти звідки взяв що ми будемо повертати? Крапка.
Ти користуєшся примітивною маніпуляцією
Ніхто з нас не має ДОСТУПУ до міжнародних договорів по яким ми отримуємо гроші.
Станом на березень 2026 року наш БОРГ - 210,82 млрд доларів
Заморожені гроші педерації приблизно 300 млрд
ШІ
Заморожені активи Росії (переважно кошти Центробанку РФ) працюють як гарантія для кредитів за механізмом репараційних кредитів. Західні партнери України надають фінансування, використовуючи російські мільярди як «заставу» — це дозволяє обійти юридичні складнощі конфіскації та отримати кошти вже зараз.
Ось як це працює на практиці:
Фондування: Міжнародні донори, такі як країни G7, США чи Європейський Союз, випускають облігації. Завдяки цим бондам Україна отримує десятки мільярдів кредитних коштів на відбудову та підтримку економіки.
Застава (забезпечення): Заарештовані активи РФ юридично продовжують належати Росії, але зберігаються на спеціальних рахунках (наприклад, у міжнародному депозитарії Euroclear). Їх використання для виплат Україні активується лише у разі, якщо Росія відмовиться добровільно виплачувати репарації після завершення війни.
Відсотки (купони): Самі заморожені гроші щороку генерують надприбутки відсотків. Ці надходження спрямовуються на те, щоб погашати відсотки за наданими Україні кредитами або слугують додатковим джерелом виплат.
Погашення боргу: Розрахунок базується на тому, що в майбутньому на Росію будуть накладені міжнародні зобов'язання (репарації). Якщо Росія відмовиться платити, заарештовані активи будуть остаточно конфісковані та використані для повного погашення кредитів, які видали західні країни.
Такий підхід дозволяє Україні отримувати ритмічне фінансування незалежно від того, як швидко триватимуть судові процеси з повної конфіскації російського майна за кордоном.
Тепер мій досвід
На момент програшу Німеччини - остання була винна все і всім....
Нагадай мені скільки Німеччина виплатила і скільки отримала.
ШІ
Після Другої світової війни
Репарації: Німеччина не платила репарацій грошима у таких масштабах, як після Першої світової, оскільки країна була вщент зруйнована. Відбувався демонтаж та вивезення промислового обладнання та технологій до країн-переможниць (переважно СРСР).
Матеріальна допомога (Гроші ДЛЯ Німеччини): Що стосується надходжень коштів до Німеччини після 1945 року — це був План Маршалла (США). Західна Німеччина (ФРН) отримала близько $1,4 млрд у вигляді безповоротної допомоги та кредитів, які стали основою для швидкого відновлення економіки (так званого «економічного дива»).
Додано: Чет 21 тра, 2026 19:01
fler написав: Banderlog написав:
кредитів на війну вони надавали нівроку. Після війни кредити доведеться повертати. А ті пісеньки про халяву остав для своїх продавців.
Не хвилюйся, тигренятко. Борги нам спишуть. Не всі і не одразу, але поступово спишуть. Це вже було не раз і не два.
Іще одна казкарка.
Чому до цих пір не списали?
Не будуть вони воювати. Вони не дураки ввязуватись в війну з росією.
Додано: Чет 21 тра, 2026 19:02
Banderlog написав:
Чому до цих пір не списали?
Тому що ВІЙНА не закінчилась
Тому
Ми їм винні гроші... тому за них воюємо... СЕБЕ ЗАХИЩАЮЧИ за ЇХ гроші
А якщо вони нам спишуть а ти скажеш що нічого нікому не винен?
Додано: Чет 21 тра, 2026 19:04
fler написав: Banderlog написав:
кредитів на війну вони надавали нівроку. Після війни кредити доведеться повертати. А ті пісеньки про халяву остав для своїх продавців.
Не хвилюйся, тигренятко. Борги нам спишуть. Не всі і не одразу, але поступово спишуть. Це вже було не раз і не два.
Іншого вибору у них немає - хіба що воювати замість нас, але чомусь не хочуть, обрали шлях заливання нас грошима.
Колись давно тут на форумі одна розумна людина виклала "інсайд" щодо цієї війни приблизно такого змісту: "У світі накопичилося багато старої зброї, яку необхідно утилізувати. Крім того, потрібен полігон для випробувань нової зброї. Тому сильні цього світу вирішили скористатися цієїю війною для вирішення зазначених завдань. При цьому кількість українців, що залишиться після війни вони визначили 25 млн." Про кордони після війни там нічого не було сказано. Як я зрозуміла тоді, війна має завершитись, коли в Україні залишиться 25 млн. українців. Договорняк, коротше кажучи.
А якщо знизять нормативку до 20 млн - кого з родини принесете у жертву заради паретто-оптимума визначеного світовими концептуалами?
