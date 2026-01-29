Додано: П'ят 22 тра, 2026 05:57



Надеюсь, вы не верите в цифры, которые озвучивал Зеленский.





Я не дуже памʼятаю що він там озвучив, бо в принципі не дуже слухаю що він взагалі каже.В Україні проблема зовсім не у втратах (хоча навіть цифра в 10 тис чоловік / місяць це жахлива трагедія, яка до 24.02.22 в голові ніяк не поміщалась би, а зараз звучить як «статистика»).Проблема, що держава вирішила «переважну більшість» залишити в теплій ванній, типу війни нема. Не знаю чому так вирішила. Може бо совісно, що сама безбожно краде наче живе в свій останній день . Але так не може бути, що десятки мільйонів живуть як жили , коли менше 10% змушені (примусово в основному) ризикувати життям.Я памʼятаю як на цих сторінках пан Флайман правєдно возмущався, коли вводили ВЗ 5% замість 1.5. Це ж наскільки треба бути уху-ївшим в своїй наглості, що навіть таку малу долю віддавати воюючій державі - западло. Ви вважаєте що держава не повинна була вже давно обмалювати такій публіці інші перспективи , які звуться «так як було вже не буде , і обирай між «погано» і «дуже погано». Щоб він радів «погано» і дякував якимсь своїм богам «ну хоч так, а не гірше».