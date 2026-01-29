ЛАД піонери скопійовані, але начинка/нутро(пропаганда радянська унікальна)
так само, як рпц теж було скопійована сталіним з хрестиянської моделі, але не має відношення до Християнства
РПЦ є ще одним інструментом Кремля для пропаганди війни проти України. Патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) – колишній агент КДБ, який очолює РПЦ вже майже 16 років – підтримував війну на Донбасі та анексію Криму, а тепер схвалює і повномасштабне вторгнення в Україну. Кирило закликав молитися за російських солдатів і особисто за путіна, проповідував, що смерть на війні «змиває всі гріхи» і дарує «вічне життя». Що ще більш дивно для служителя церкви, він вихваляв нову ракету «Орєшнік» і закликав «не відчувати надмірного страху» через можливе застосування ядерної зброї, адже християни «не бояться так званого кінця світу». За виправдання агресії проти України деякі країни ввели проти Гундяєва санкції. Загалом Євросоюз не може цього зробити через протидію Угорщини.
Санкції за легітимізацію вторгнення росії та геноциду українців передбачають замороження активів на території країни, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співпраці, анулювання офіційних візитів та інші заходи.
Крім того, Служба безпеки України в листопаді минулого року повідомила Гундяєву про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни).
Він оголошений у розшук. Крім України, санкції проти глави РПЦ ввели Велика Британія, Естонія, Литва, Канада, Чехія та Австралія. Під британські санкції патріарх потрапив за підтримку і схвалення війни проти України. Вони передбачають заборону на фінансові операції, замороження активів і заборону на вʼїзд.
Естонія і Литва заборонили Кирилу вʼїзд у країну за причетність до грубих порушень прав людини, заперечення територіальної цілісності і суверенітету України і підтримку вторгнення росії.
Угорський Мадяр незабаром знімає вето на санкції ЄС проти г-наГундяева (в обмін на це Угорщина отримає млрд євро, які обіцяли, але поставили на паузу завдяки діям Віктора Орбана
Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна – масова дитяча організація в СРСР. Була утворена рішенням Всеросійської конференції комсомолу 19 травня 1922, відтоді 19 травня відзначається як День піонерії. До 1924 року піонерська організація носила ім’я Спартака, а після смерті Леніна отримала його ім’я.[/quote]
Гітлер'ю́генд (також поширене написання Гітлерюгенд, нім. Hitler-Jugend, Hitlerjugend, HJ) — молодіжна нацистська воєнізована організація, головний кадровий резерв НСДАП. Створена у березні 1922 року як Молодіжна Федерація націонал-соціалістів. 30 жовтня 1931 Гітлер'югенд очолив рейхс'югендфюрер Бальдур фон Ширах, що підпорядковувався безпосередньо Гітлеру. Приналежність молоді Німеччини до «Гітлер'югенду» була обов'язковою. Заборонена 10 жовтня 1945.
У 1923 році, через 4 роки після заснування нацистської партії і через рік заснування Молодіжної Федерації націонал-соціалістів, за пропозицією Адольфа Гітлера була створена молодіжна секція при НСДАП, яка після серії перейменувань в 1926 р. з подачі Юліуса Штрейхера отримала назву «Гітлер'югенд» — «гітлерівська молодь»
1. Массовість
Прихід нацистів до влади 30 січня 1933 року дозволив організації зайняти своє місце у структурі державного апарату Німеччини. З цього часу фактично вся німецька молодь, за планами партії, зобов'язана була вступати до «Гітлер'югенду»
99.9% радянських школярів були членами організації "Піонери", до піонерів не приймали тільки дітей психічно хворих.
2.Формування ланок по армійському типу
Структура піонерської організації
Ланка — 5-10 піонерів, керівник — ланковий піонер. Загін — 30-40 піонерів, зазвичай клас загальноосвітньої школи, голова ради загону та його прапорний — піонер, обраний загоном. Дружина — піонерська організація школи, 300–400 піонерів, голова ради дружини — піонервожатий чи молодий педагог-комсомолець, а його прапорний — піонер, обраний дружиною. Районна піонерська організація — всі загони та дружини навчальних закладів району, очолює голова ради районної піонерської організації — завідувач відділом райкому або третій секретар районного комітету ВЛКСМ. Обласна піонерська організація — всі загони та дружини, районні організації області, очолює голова ради обласної піонерської організації — завідувач відділом обкому чи третій секретар обкому ВЛКСМ. Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна — об'єднувала всі піонерські організації СРСР, очолювала організацію Центральна Рада на чолі з секретарем ЦК ВЛКСМ (останній голова Центральної Ради — секретар ЦК ВЛКСМ Людмила Швецова).
саме таку кар'єру мали більшість радянський лідерів: піонерія-комсомол-райком/обком комсомолу-кгб-секретар комсомолу республіки(після 33-35 років перехід на партійну роботу в містком/обком партії, для старту інструктор потім секретар обкому кпрс)
мало хто оминув ланку КГБ (або агент/кадровий офіцер, мінімум (якщо тупий)тільки інформатор (осведомитель) КГБ
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 22 тра, 2026 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Меня вот это беспокоит, как бы потужный не скомандовал на превентивный удар по Беларуси и не устроил вторую курскую кампанию. У меня есть друг(врач), говорит - этот может и скомандовать.
Тебя не беспокоит, что Россия напала на Украину ?
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз — они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные — и всё это были готовы взорвать[1][20].
Hotab написав:Ви вважаєте що держава не повинна була вже давно обмалювати такій публіці інші перспективи , які звуться «так як було вже не буде , і обирай між «погано» і «дуже погано». Щоб він радів «погано» і дякував якимсь своїм богам «ну хоч так, а не гірше».
а де в цьому ланцюжку колективні Міндичі яких сотня тисяч, які крадуть в три горла,починаючи від старости глухого села, закінчуючи друзями та кумовами президента, чому вони не страждають від війни а навпаки роблять все для поразки (крадучи гроші) ? Цікаво хто з них першим з еміграції напише мемуари з назвою "У всьому винні кляті ухилянти" чи "Я боровся в Лондоні як міг, але ухилянти просрали країну"
наративи влади про мільйони індусів яких треба "на вчора"
Звичайно що треба. Бо «летусроки» навіть пиво замовляють від страху на доставку. А на роботу тим більше не йдуть.
емігрантів на фронт - ні покарання громадянством - так. Потім внукам розкажеш як ти воював за становлення майбутніх Обєднаних Бангладешо-їзраїльських Еміратів з столицею у Бердичеві, бо колишня титульна нація була бракована