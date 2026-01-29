RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17823178241782517826
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:10

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Що в «глухому селі» може вкрасти староста?

гроші.
Можу скинути декларації (не безкоштовно) де в рядовому провінційному ОТГ голова, заступники та старости на шість чоловік отримали за рік в сумі 5 млн зарплати.

Гроші своєї громади вкрав? Ну значить багата громада, якщо там є мільйони які ще можна вкрасти. Хай громада не дає або більше не обирає такого, теж мені проблема.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19088
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:більше не обирає такого
))) здається слово "вибори" стало в Україні історизмом
  Hotab написав:теж мені проблема.
дійсно, теж мені проблема, замість дронів мільйонні премії. А от 58-річний тракторист-ухилянт винен в сто разів більше
Letusrock
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:18

ЛАД Україна не стоїть на місті, те що ссср чи нато займало 10 років,
сьогодні(використовуючи досвід попередників) зявляється за 1-2 роки

до України дослухаються партнери по ЄС і ближній Схід , Україна має досвід і технології, які Трамп назвав LEGO, але пентагон планує контракти з Україною

Міністерство оборони США активно готує контракти з українськими виробниками озброєння. Ключовий фокус — закупівля та тестування українських безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем наведення зі штучним інтелектом.

Деталі та формати співпраці:Ініціатива "Домінування дронів" (Drone Dominance): Пентагон реалізує програму загальною вартістю $1,1 млрд, у рамках якої розглядається закупівля тисяч односторонніх ударних дронів та інтеграція українського досвіду у цій сфері.Рамкова угода про тестування: Американська армія відпрацьовує технології безпосередньо на території США з подальшою перспективою підписання прямих контрактів.Передові технології: США особливо цікавлять українські розробки навігації без GPS, стійкості до перешкод зв’язку, системи "рою" дронів та програмне забезпечення для координації.


ви нагадуєте мого приятеля, який заперечував здатність дронів зничтожити танки у 2020р

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери звертаються по допомогу для стабілізації ситуації на тлі бойових дій на Близькому Сході. Україна вже домовляється з ними про відправлення українських експертів на місця.

Про це він сказав після наради щодо ситуації на Близькому Сході.

Нині Україна проводить консультації з партнерами у Європі й Сполучених Штатах і країнами-сусідами Ірану. Останні «мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони».

За словами Зеленського, Україна «може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації», і партнери, мовляв, уже звертаються щодо цього.
prodigy
 
Повідомлень: 13753
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:21

ЛАД ви можете пояснити, чому путін назвав Зеленського господином?

російський диктатор змінив риторику з образ на звернення «пан Зеленський».
Це стало частиною політичної гри Кремля, де свідомо уникається статус законного президента України, але тон стає більш стриманим.

Ось як змінився підхід Росії до вищого керівництва України:

Попередня риторика: На початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін та російська пропаганда використовували різкі образи, називаючи українське керівництво «шайкою наркоманів і неонацистів».

Новий тон: Після чотирьох років війни тон став більш дипломатичним. Російські офіційні особи почали використовувати термін «пан Зеленський», коментуючи потенційну можливість зустрічі.

Аналітика експертів: Західні та українські фахівці розцінюють це як спробу Кремля реагувати на втрату ініціативи на фронті та глобальне зміцнення позицій України. Подібні зміни лексики також розглядаються як частина політичного тиску.
prodigy
 
Повідомлень: 13753
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:28

  Hotab написав:| Letusrock
внукам розкажеш як ти воював за становлення майбутніх Обєднаних Бангладешо-їзраїльських Еміратів
Тобто боягуз, панікер і зрадофіл Летусрок, а винуваті будуть «араби».

винен неправильний народ, який вирішив в центрі Європи зробити колективне самогубство.
Плюс інфекція дебілізму яка вражає мозок кожного хто обирається на держ.посаду чи депутатом. Свіжий приклад:
депутат Олег Дунда пропонує відправити 1-2 бригади ЗСУ для захисту країн Балтії
Letusrock
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:31

  Damien написав:
  pesikot написав:?

Что там друг(врач) говорит по этому поводу ? )

Я и без него знаю, что ты старый маразматик и к прогнозированию хотя бы на 2 шага вперед не способен.


По сути моего вопроса тебе нечего ответить ? Ярлыки навешивать проще ?

То что, завали свою хлеборезку )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14107
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 17823178241782517826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Letusrock, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13878
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 300934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.