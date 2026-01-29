Додано: П'ят 22 тра, 2026 15:26

Letusrock написав: Інфа прямо від родичів які там живуть:

на дрони - грошей нема

бібліотеки закриваємо бо грошей нема

школи скорочуємо і закриваємо бо грошей нема

амбулаторії закриваємо бо грошей нема

дороги не ремонтуємо бо грошей нема

в одному з сіл закрили навіть Укрпошту бо отг не знайшло грошей платити аж 3 тис грн оренди (могли ж розщедритися на такий соціальний проект), а Укрпошті не вигідно.

Але на премії гроші звісно є, і по кількості персоналу це ОТГ наближається до розміру колишньої райдержадміністрації, яка до децентралізації обслуговувала весь район. От така оптимізація).

Але це бомжі порівняно з іншими ОТГ, тут крадуть лиш на преміях, а інші в основному на дерибані землі та нерухомості, особливо Ужгород з околицями та ОТГ в курортних зонах

В мене питання до тебе і тих твоїх родичів які обрали тих хто ТОБІ не подобається1 Що ти пропонуєша - Щоб я прийшов з автоматом і їх розстріляв?б - щоб прокурор з зарплатою в три рази вищою від тих кого ти озвучив відкрив кримінальну справу про нецільове витрачання коштів?2 Якщо ти безруке і безвольне настільки що не можеш навіть в селі в себе навести порядок (або настільки дурне що не можеш своїм родичам запропонувати свою кандидатуру на вибори з обіцянкою провести законодавчі обмеження зарплат/премій на рівні виділених коштів на бібліотеку або дрони)...То що ти хочеш від НАС ?ПСТільки що , розмовляв з двома бусифікованими бувшими своїми працівниками....Один 50+ ремротаДругий 35+ артаПрослужили пів року і отримали відпустку 15 днів + дорога..На запитання - як тамВідповідь проста - важко , але жити можна, стрілкові бої практично зникли , головне засікти координати ворога і передатиРемрота - раз в кілька днів на нуль , забирати пошкоджену техніку.... це треш..Весь інший час те саме що й у Львові по прильотам, єдине так як до нуля 40+ км... то гуркотить знатно.Вчора спілкувався з родичем, який в арті від початку повномасштабки. Три рази був у відпустці.... при чому їздив кожен раз до родини в Португалію ( простий лейтенант ...якого отримав під час служби)ТомуТой хто хоче - той робитьХто не хоче - розповідає страшилки....